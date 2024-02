Un smartphone pliant au design alléchant, malgré son module photo étrange

On pense connaitre le design du Google Pixel Fold 2 et il est plutôt alléchant grâce à son format large qui sort de l'ordinaire. En revanche, on s'interroge devant le module photo choisi par la firme.

Voilà une fuite qui vient en confirme une autre. Onleaks partage sur Smartprix le design du futur Google Pixel Fold 2 dont la sortie est attendue pour 2024. Il s’agit d’un design réalisé à partir des plans d’usine du smartphone, là où Onleaks a su démontrer sa fiabilité depuis plusieurs années maintenant.

Format large et module photo chelou

Ce qui marque sur ce Google Pixel Fold 2, c’est son design encore assez arrondi, comme un petit livre de poche, jusque dans la forme des écrans externe et interne. Le format des écrans semble assez large, contrairement à la série des Galaxy Z Fold dont l’écran externe est plus fin que celui d’un smartphone classique. Cela devrait faciliter l’utilisation du téléphone quand il est replié.

Mais évidemment, ce qui saute le plus aux yeux, c’est ce module photo. Google se sépare du design du module photo vu sur le Google Pixel 8 pour adopter un design rarement vu. Difficile de trouver cela particulièrement esthétique, le module photo semble assez encombrant et son intégration paraît même grossière. On discerne tout de même trois appareils photo dont un objectif periscopique.

On parle d’un smartphone replié qui mesurerait environ 155,2 x 77,1 x 10,54 mm replié, avec un écran de façade de 6,4-6,6 pouces selon si l’on prend en compte les coins arrondis ou non. Le smartphone proposerait une nouvelle puce Tensor G4 de Google d’après les rumeurs. Il sera surtout intéressant de voir si le lancement de ce nouveau fleuron l’intégrera à la promesse des 7 ans de mises à jour lancée par Google pour la sortie des Pixel 8. Le Pixel Fold, lancé quelques mois auparavant, n’y avait pas eu le droit.

La conférence Google I/O devrait avoir lieu au début du mois de mai, nous ne connaissons pas encore la date à ce stade. Ce serait l’occasion idéal pour Google de dévoiler son Pixel Fold 2 ainsi qu’un éventuel Pixel 8a.