Google Pixel 8a : vers une batterie de grosse capacité et une autonomie excellente

Le Google Pixel 8a pourrait intégrer une batterie de 5000 mAh, une capacité bien plus importante que sur le Pixel 7a.

Voilà une nouvelle rumeur qui met l’eau à la bouche. Le prochain smartphone attendu chez Google est logiquement le Google Pixel 8a, déclinaison milieu de gamme du Google Pixel 8, et successeur du Pixel 7a. On se demande surtout, si ce nouveau smartphone est bien annoncé par Google, s’il bénéficiera des mêmes 7 ans de mises à jour que les Pixel 8. Désormais, on croit comprendre qu’il pourrait corriger un défaut du Pixel 7a : son autonomie.

Vers une batterie de 5000 mAh

Dans une certification mystérieuse sur UL Demko, repéré par MySmartPrice et Android Authority, un smartphone Google non nommé a été repéré avec une batterie de 4942 mAh. Il porte le numéro de modèle GH2MB, et Android Authority y voit donc un successeur pour le GHL1X, nom de modèle du Pixel 7a.

Le numéro de modèle ne semble pas correspondre à l’autre possibilité, un successeur du Pixel Fold (G9FPL). S’il s’agit bien du Pixel 8a, ce serait une très bonne nouvelle pour l’autonomie du téléphone. Nous avions jugé l’autonomie du Pixel 7a tout juste moyenne, et c’était l’un des défauts du smartphone. Le téléphone était équipé d’une batterie de 4385 mAh. En passant à 4942 mAh, ce serait une augmentation de 12,7% de la capacité de la batterie, et donc sans doute une meilleure autonomie à la clé.

On ne sait pas quand Google pourrait dévoiler son Pixel 8a. La firme pourrait réserver cette annonce pour sa conférence Google I/O dédiée aux développeurs, attendu pour le mois de mai 2024.