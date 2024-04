800 km d’autonomie pour l’un des premiers cabriolet électrique au monde, qui se « recharge » en moins de 5 minutes

À l'occasion du Salon de Pékin, le constructeur chinois Hongqi présent en Europe dévoile une version cabriolet de sa voiture électrique EH7. Il s'agit de l'un des rares modèles électriques proposés en cabriolet sur le marché.

Le segment des cabriolets n’a jamais vraiment été une poule aux œufs d’or pour les constructeurs, à quelques rares exceptions près comme la Mazda MX-5. Davantage utilisés comme véhicule d’image, les cabriolets sont aussi souvent chers du fait qu’ils appartiennent au segment des « voitures plaisir », sans oublier non plus toute la partie technique pour intégrer un mécanisme de toit et rigidifier la structure en raison de l’absence de pilier B en partie supérieure.

Ces voitures ont eu tendance à disparaître avec la rationalisation des coûts ces dernières années, mais elles pourraient bien faire leur retour avec la démocratisation de l’électrique. Preuve en est, MG va proposer le Cyberster, un cabriolet sportif qui développera jusqu’à 435 ch. Un bon concurrent au futur Tesla Roadster.

Un cabriolet fait pour la balade

Du côté de chez Hongqi, le modèle eH7 cabriolet présenté au Salon de Pékin n’a rien de vraiment sportif. Il s’oriente plutôt vers la balade, en témoignent notamment ses dimensions, puisqu’il fait 4,98 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,49 mètre de haut, le tout avec un empattement de trois mètres. Il n’y a que peu de différences esthétiques avec la berline eH7, en dehors d’une chute de toit différente à cause de son mécanisme.

À l’intérieur, c’est pareil que pour la berline. L’ensemble est plutôt haut de gamme, avec la présence d’un double écran incurvé de 6 pouces et de 15,5 pouces. L’intérieur est minimaliste, avec presque aucun bouton physique visible, tandis que le volant ressemble à une sorte de manette de jeu vidéo géante.

Le cabriolet le plus endurant du marché ?

La voiture est disponible avec une motorisation électrique de 253 kW, soit 343 chevaux, le tout jumelé à une batterie de 75 kWh qui offre une autonomie de 600 kilomètres selon le cycle CLTC.

Ce qui donne environ 510 kilomètres avec le cycle WLTP. Les puissances s’échelonnent ensuite jusqu’à 455 kW, soit 618 chevaux et 756 Nm de couple pour une autonomie de 800 km CLTC (environ 697 kilomètres WLTP), grâce à une batterie d’une capacité de 111 kWh.

Ce modèle est doté d’un moteur positionné à l’avant et un second à l’arrière. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4 secondes environ. Bonne nouvelle, la voiture serait compatible avec l’échange de batterie, comme chez Nio, mais nous n’en savons pas plus pour le moment. De quoi promettre une « recharge » en moins de 5 minutes.

La Hongqi eH7 en version berline démarre à partir de 229 800 yuans, ce qui donne environ 29 367 euros. Un prix qui sera bien plus élevé si elle arrive un jour en Europe, ce qui n’est pas à exclure compte tenu du fait que la marque vend déjà ses voitures en Europe, par le biais de la Norvège, avec la Hongqi eHS9.

La version la moins chère coûte quant à elle 309 800 yuans, soit 39 590 euros. Les prix pour cette version cabriolet n’ont pas encore été annoncés, mais ils devraient être un peu plus élevés.