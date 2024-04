Fallout 4 passe à la next-gen, nouveau VTTAE Decathlon et le Pixel 8a en images – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 avril : le jeu Fallout 4 passe à la next-gen mais cela ne se passe pas très bien, Decathlon a dégainé un tout nouveau VTT électrique et Evan Blass a fait fuité plein de clichés du Google Pixel 8a. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Fallout 4 passe à la next-gen… mais se troue sur la PS5

Fallout 4 qui transitionne vers les consoles next-gen, en voilà une bonne nouvelle. Problème : tout cela ne se passe pas comme prévu chez Sony, de la PS4 à la PS5. Par exemple, certains joueurs qui ont ajouté Fallout 4 à leurs bibliothèques PlayStation via l’abonnement PlayStation Plus ne peuvent pas accéder à cette mise à jour, le système leur demandant de payer le jeu sur PS5.

Decathlon lance un énième VTT électrique

Le catalogue de Decathlon accueille un nouveau VTT électrique répondant au nom de Rockrider E-FEEL 900 S. Cette version plus abordable du modèle Team Edition jouit d’un équipement plus modeste, tant au niveau de la transmission que des roues et des suspensions avant et arrière. Le tout à un prix de 4499 euros. Pour le découvrir plus en détail, c’est juste ici.

Le Pixel 8a fuite : merci Evan Blass

Vous souhaitez découvrir le Google Pixel 8a en avant-première au travers de photos en haute définition ? Cela tombe bien, le leaker Evan Blass a publié une série de clichés qui nous permet de connaître son design avant l’heure. En quelques mots : tout en rondeur, aussi bien au niveau de ses courbes que ses tranches.