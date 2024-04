Decathlon dégaine un nouveau VTT électrique tout suspendu qui passe les vitesses tout seul

Le Rockrider E-FEEL 900 S est un nouveau VTT électrique tout juste ajouté au catalogue de Decathlon. Mille euros moins chers que la version Team Edition, ce modèle se rabat sur un groupe de transmission moins haut de gamme. Il bénéficie néanmoins de la technologie Autoshift.

Après le Rockrider E-FEEL 900 S Team Edition lancé 5499 euros, place à sa version plus abordable plus sobrement nommée Rockrider E-FEEL 900 S. Decathlon l’a tout juste ajouté à son catalogue en ligne, avec quelques différences notables tant au niveau de la transmission que de la fourche suspendue et des roues.

Pour tout le reste, rien ne les oppose : poids de 24,8 kg en taille M (sans pédales), moteur central Shimano EP801 d’un couple de 85 Nm, batterie de 630 Wh, cadre en aluminium fabriqué au Canada, taille des roues fixée à 29 pouces, tige de selle télescopique ou encore freins à disque hydrauliques TRP Trail Evo (4 pistons, disque de 203 mm).

Une transmission électronique : pour quels avantages ?

Pour tirer son prix vers le bas (4499 euros), le Rockrider E-FEEL 900 S opte ainsi pour une transmission Shimano Cues Di2 à 11 vitesses (contre du Shimano XT sur le Team Edition). Il s’agit ici d’une transmission électronique qui a bien des avantages : un tel système offre en effet des changements de vitesse plus rapide et plus précis qu’une transmission mécannique, ce qui constitue un atout non négligeable en VTT, notamment sur des tracés techniques.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

En plus de ça, ce VTTAE bénéficie de la technologie Autoshift de Shimano. Elle comporte une série de capteurs qui calcule en continu le couple, la vitesse et votre cadence, afin de sélectionner le meilleur rapport de manière automatique. Le système Freeshift permet bien heureusement de basculer en manuel.

Une fourche milieu de gamme

Autre changement par rapport au modèle Team Edition : la fourche suspendue d’un débattement identique de 160 mm est une Rockshox Domain RC, positionnée dans le milieu de gamme du fournisseur. En face, la version Team Edition se sert clairement dans le haut de gamme de Rockshox avec la fourche Zeb Ultimate.

L’amortisseur arrière diffère aussi : un Rockshox Deluxe Select d’un débattement de 150 mm, contre Rockshox Super Deluxe Ultimate en face.

Poursuivons avec les roues de 29 pouces : des SUNringlé Düroc SD 37, face à des Mavic E-DEEMAX S bien plus onéreuses sur le marché, ce qui explique encore plus la différence de prix entre les deux modèles. Les pneus sont en revanche les mêmes, des Rockrider Grip 500.

Quatre tailles, un coloris

Le Decathlon Rockrider E-FEEL 900 S est décliné en taille S, M, L et XL, dans un unique coloris bleu sapin. À l’heure d’écrire ces lignes, les stocks ne sont pas encore prêts. Il ne s’agit probablement qu’une question de jours, voire de semaines.