Voici le VTT électrique Rockrider ultra-performant de Decathlon et il est moins cher que prévu

Voici le vélo électrique Rockrider E-Feel 900S Team Edition : c'est le plus performant (et plus cher) VTTAE de Decathlon. Sa fiche technique est tout simplement alléchante.

Decathlon avait dévoilé sa nouvelle gamme de VTTAE lors du festival Roc D’Azur en octobre 2023. Une présentation précoce, puisque la marque n’annonçait qu’une sortie cet été 2024. Surprise, le plus haut de gamme des trois modèles, le Rockrider E-Feel 900S Team Edition, est déjà là !

Le plus performant des VTT électriques Decathlon Rockrider

Ce VTT électrique Decathlon est donc le plus performant du catalogue à ce jour. Ce “All-Mountain” au format 29 pouces possède un cadre en aluminium – fabriqué au Canada – et est tout suspendu. Il hérite de composants Rockshock “Ultimate”, avec la fourche avant ZEB de 160 mm de débattement et l’amortisseur arrière Super Deluxe de 150 mm.

Pour propulser le Rockrider E-Feel 900S TE, Decathlon lui intègre le plus puissant moteur Shimano. L’EP801 livre 85 Nm de couple et une puissance maximale de 600 W. Le vélo électrique tout-terrain pourra l’alimenter longtemps, grâce à sa grande batterie amovible de 630 Wh. La contrepartie, c’est le poids qui flirte avec les 25 kg.

Composants premium et maison pour le VTTAE Decathlon

Néanmoins, le VTTiste profite d’une transmission renommée. L’E-Feel 900 Team Edition mise sur le dérailleur Shimano Deore XT HyperGlide 12 vitesses, à fonction électronique Di2. Montés sur les roues Mavic E-Deemax S, les freins TRP Trail EVO s’annoncent hyper performants. Dotés de disques 203 mm et hydrauliques, ils renferment des étriers 4 pistons adaptés à la pratique intensive.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

La tenue de route est complétée par les pneus Rockrider Grip 500, larges de 2,4 pouces et compatible tubeless. Le reste du vélo est aussi propre à Decathlon, en plus du cadre maison. La largeur du cintre Rockrider est de 78 cm avec une potence plate 45 mm et des poignées Ergo, tandis que la selle “Short Nose” est supportée par une tige télescopique. Celle-ci propose un débattement de 120 à 170 mm selon la taille.

Un prix plus bas que prévu pour le Rockrider E-Feel 900S TE

Logique, puisque le Rockrider E-Feel 900S Team Edition est disponible en quatre tailles : S, M, L et XL. Enfin, pour le moment, le site officiel ne propose que les M et L. Cependant, pas de choix de coloris, le VTTAE Decathlon est noir avec un prix unique de 5 499 euros. Là aussi, la surprise est de découvrir un tarif 500 euros inférieur à celui d’origine !