Ce nouveau VTT électrique français envoie du lourd à tous les niveaux, et surtout du prix

Le constructeur français Lapierre Bikes a levé le voile sur la troisième génération de son VTT électrique Overvolt GLP. Au menu du jour : toujours plus d’optimisations sur la géométrie du vélo, mais aussi le dernier moteur de Bosch spécialement taillé pour le tout-terrain.

Basé à Dijon, Lapierre Bikes est aujourd’hui positionné sur tous les segments du vélo électrique : du VTC à l’urbain en passant par le vélo route et le le VTTAE. C’est spécifiquement sur cette dernière catégorie que la marque française a récemment renforcé sa position, avec la troisième génération de son vélo tout-terrain électrique Overvolt GLP.

L’Overvolt GLP III, de son nom, profite d’une série d’optimisations géométriques censées mieux répartir les masses et abaisser au maximum le centre de gravité. Par exemple, l’ensemble moteur et batterie ont été placés au plus près du pédalier, apprend-on dans le communiqué de presse publié par le groupe.

Le meilleur de Bosch

Taillé pour l’enduro, les montées raides et tous les styles de pilotage, ce modèle profite d’un nouveau cadre en carbone, mais aussi et surtout du tout dernier moteur de Bosch taillé pour le VTTAE : il s’agit du Performance Line CX Race Limited Edition, qui jouit d’un couple de 85 Nm et d’un poids de 2,75 kg seulement.

Cette motorisation est associée à une nouvelle batterie, la Bosch PowerPack de 750 Wh qui vous laisse de quoi voir venir. Évidemment, tout ceci profite du Smart System de Bosch, qui revêt une multitude d’avantages (données de conduite, itinéraire, systèmes de sécurité) que Frandroid vous résume dans ce dossier explicatif complet. L’écran Kiox 300 est enfin de mise.

Au total, deux versions ont été imaginées par les équipes de Lapierre : l’Elite et la Team. La première constitue « l’entrée de gamme » de l’offre, et s’appuie sur une fourche suspendue Fox Float 38 Performance Elite d’un débattement de 170 mm, associé à un amortisseur arrière Fox Float X Performance Elite.

Les roues eAM+ de Lapierre de 29 pouces à l’avant et de 27,5 pouces à l’arrière sont chaussées sur des pneus Schwalbe Super Trail. Le tout est combiné avec une transmission Shimano XT à 12 vitesses et des freins à disque hydrauliques Shimano XT M8120 à 4 pistons. Bref, du solide sur le papier, le tout pour 8999 euros et un total de quatre tailles.

Un tarif à cinq chiffres

La version Team pousse le curseur du haut de gamme encore plus lourd, avec une fourche suspendue RockShox ZEB Charger d’un débattement de 170 mm – c’est un modèle qui s’approche des 1000 euros dans le commerce -, d’un amortisseur arrière RockShox Super Deluxe Ultimate ou encore d’une transmission SRAM X01 Eagle à 12 vitesses.

Cette version Team grimpe à 11 499 euros, et s’adresse forcément à une clientèle plus que passionnée et définitivement à l’aise financièrement parlant.