Lapierre et Alpine s’associent et dévoilent ce VTT électrique totalement hors normes

C’est la quatrième année que les deux marques françaises, Lapierre et Alpine collaborent. Et à chaque fois, il en ressort des vélos haut de gamme. Cette année, un VTT électrique, l’Overvolt, et un vélo de route, le Xelius, profitent de cette collaboration.

Alpine symbolise la sportivité automobile à la française, et Lapierre incarne la même philosophie sur deux roues. Rapprocher ces deux univers était alors tentant : c’est chose faite depuis 2022, avec une collaboration donnant naissance à des séries spéciales de vélos Lapierre. En revanche, pas d’Alpine en série spéciale Lapierre. Cette année, le VTT électrique Overvolt et le vélo de route Xelius ont, eux aussi, bénéficié de cette collaboration comme l’annonce un communiqué de presse de Lapierre envoyé à la rédacton.

Finalement, cette alliance démontre que les mondes du vélo et de l’automobile ne sont pas si éloignés. Dans les deux cas, la gestion du poids, le centrage des masses, la rigidité et la facilité de pilotage sont des éléments clés. Alpine, avec ses sportives légères et agiles, apparaissait alors comme le partenaire idéal pour s’associer à une marque de cycles haut de gamme.

Un VTT électrique très haut de gamme

L’Overvolt est le VTT électrique enduro de Lapierre. Le modèle bénéficiant de la collaboration avec Alpine est la version la plus haut de gamme : le GLP SE. Dans une logique de centrage des masses, la batterie de 800 Wh a été placée au-dessus du moteur, à proximité du boîtier de pédalier.

Pour garantir une rigidité optimale, ce Lapierre Overvolt GLP SE Alpine adopte un cadre en carbone intégrant plus de 650 plis unidirectionnels. Ce dernier est peint en gris « Argent Mercure Brillant », une teinte qui sera celle de la future Alpine A390.

Côté motorisation, on retrouve ce qui se fait de mieux sur le marché : le Bosch Performance Line CX, développant jusqu’à 600 W et 85 Nm de couple. Il est associé à l’écran digital Bosch Kiox 300, intégré sur le tube supérieur. La puissance est transmise au sol via une configuration « mullet », entendez par là une roue de 29 pouces à l’avant et de 27,5 pouces à l’arrière, assurant une meilleure adhérence. La cinématique de la suspension a d’ailleurs été pensée pour que la roue arrière reste en contact permanent avec le sol, optimisant ainsi la traction.

L’ensemble des composants montés sur ce vélo est résolument haut de gamme. On y trouve une transmission électrique sans fil Sram XO Eagle AXS. Les freins Maven Silver à quatre pistons représentent également ce qui se fait de mieux chez Sram. Quant aux roues, les DT Swiss HX1501 en carbone permettent de réduire à la fois le poids et l’inertie de l’ensemble.

Le prix de ce vélo d’exception est annoncé à 12 000 euros.

Et un vélo de route de la même livrée

Une fois n’est pas coutume, Frandroid s’intéresse à un vélo musculaire. Finalement, le plaisir reste intact, d’autant plus qu’il s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre Lapierre et Alpine.

Le vélo aéro de la marque dijonnaise, le Xelius, se prête au jeu et adopte lui aussi la teinte gris « Argent Mercure Brillant » inspirée de l’Alpine A390.

Le Xelius DRS SE représente ce qui se fait de mieux dans la gamme route de Lapierre. Sa géométrie est résolument tournée vers la performance, avec une bascule marquée pour favoriser l’engagement du pilote. Le cadre en carbone UD SLI TEAM est conçu à partir de fibres de carbone IM Toray 800 et de haut module M40J et M60, promettant un compromis optimal entre légèreté pour grimper et rigidité pour sprinter.

Côté équipement, le niveau de finition est à la hauteur des ambitions. Lapierre a opté pour le groupe Sram RED AXS 12 vitesses, dont l’esthétique s’accorde parfaitement avec la livrée du cadre. Le pédalier Sram RED embarque également un capteur de puissance Quarq. Fidèle à sa volonté d’offrir un vélo aussi performant que polyvalent, la marque a choisi les roues DT Swiss ERC 1100 en carbone, dotées d’un profil différencié : 35 mm à l’avant, 45 mm à l’arrière. Ce choix permet de maintenir une bonne inertie sur le plat, sans compromettre la réactivité en bosse. Les roulements en céramique des moyeux DT Swiss 180 S contribuent à limiter les frottements et à maximiser le rendement.

Le poids du vélo est annoncé à 6,9 kg en taille M, pour un tarif de 11 000 euros. Un positionnement qui, au regard de la concurrence, reste relativement mesuré pour une série spéciale aussi soignée.