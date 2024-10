Le dernier moteur de Bosch est vraiment partout : au tour des nouveaux VTT électriques Lapierre d’y goûter

Le VTTAE Lapierre Overvolt AM, pour All-Mountain, se refait une beauté pour incorporer le nouveau moteur Bosch Performance Line CX Gen5. Présentation.

Source : Lapierre

Le bal des vélos électriques intégrant le nouveau moteur Bosch continue. Parmi les acteurs qui se l’approprient, citons Accell Group, bien qu’en difficultés financières, qui se devait de suivre l’actualité. Sa marque française, Lapierre, dévoile ainsi son VTTAE Overvolt AM de nouvelle génération, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Un vrai VTTAE polyvalent

Comme son nom l’indique, le Lapierre Overvolt AM est un all-mountain, un polyvalent. Cossu, il s’inspirerait du fleuron de la gamme, l’Overvolt GLP III, étrennant un cadre aluminium maison « Supreme 5 » de géométrie identique au modèle sortant. Avec un format mulet (29 pouces avant et 27,5 pouces arrière), il est toutefois en 100 % 29 ou 27,5 pouces grâce au réglage flip-chip.

Tout suspendu, le VTT électrique affiche 170 mm de débattement à l’avant, contre 160 mm de débattement à l’arrière via l’amortisseur maison, sans oublier la selle télescopique (125 à 200 mm selon modèle et taille).

Le moteur Bosch CX Gen5 et le réglage flip-chip. // Source : Lapierre

Au cœur du vélo, le Bosch CX version 2025 déploie jusqu’à 85 Nm de couple et 600 W de puissance, le tout connecté au Bosch Smart System. Pour rappel, il est plus léger, plus silencieux et s’adapte davantage à l’environnement de pilotage. Lapierre y associe une batterie 800 Wh (sauf la version 4.6 en 600 Wh), et l’écran Kiox 300 en plus de la Mini LED Remote sur le cadre.

5 versions au choix

Le Lapierre Overvolt AM se décline en 5 versions, montant progressivement en gamme. Voici leurs spécificités :

Overvolt AM 4,6 : fourche Rockshox Domain Gold Isolator R, transmission Shimano CUES U6000 10 vitesses, freins Shimano M4100, roues Ryde Disc ;

Overvolt AM 5.8 : transmission Shimano CUES U6000 11 vitesses ;

Overvolt AM 7.8 : fourche Rockshox ZEB Base Rush RC, transmission électronique SRAM S1000 Eagle AXS 12 vitesses, freins SRAM DB8 Stealth, roues Lapierre eAM+ ;

Overvolt AM 9.8 : fourche Fox 38 Float Performance Elite GRIP, transmission SRAM GX Eagle AXS, freins SRAM Maven Bronze ;

Overvolt AM 10.8 : fourche Rockshox Super Deluxe Ultimate Charger 3.1 RC2, freins SRAM Maven Silver, roues DT Swiss HX1501.

Le plus haut de gamme Overvolt AM 10.8 // Source : Lapierre L’Overvolt AM 9.8 // Source : Lapierre L’Overvolt AM 7.8 // Source : Lapierre L’Overvolt AM 5.8 2025 // Source : Lapierre Le modèle de base Overvolt AM 4.6. // Source : Lapierre

Quel prix pour le Lapierre Overvolt AM 2025 ?

Les VTTAE Lapierre Overvolt AM 2025 sont disponibles dès ce 15 octobre 2024. Le catalogue de prix oscille entre 5 599 et 9 000 euros :

Overvolt AM 4.6 : 5 599 euros ;

Overvolt AM 5.8 : 5 999 euros ;

Overvolt AM 7.8 : 6 999 euros ;

Overvolt AM 9.8 : 7 899 euros ;

Overvolt AM 10.8 : 9 000 euros.

Enfin, quatre tailles sont au choix (S à XL), mais chaque version dispose d’un coloris unique.