Très en difficulté, le n°1 du vélo en Europe peut légèrement respirer : mais pour combien de temps ?

Accell Group (Winora, Lapierre, Babboe, Batavus, Haibike, etc.), considéré comme le n°1 du vélo en Europe, va voir sa dette être réduite de 40 % grâce à un investissement de 600 millions d’euros menés par ses deux principaux actionnaires. Un bol d’air frais censé le faire tenir jusqu’à la reprise du marché, attendue en 2025.

Un employé de l’usine vélo de Heerenveen // Source : Accell Group

Sur Frandroid, cela fait presque un an que la situation d’Accell Group, n°1 du vélo en Europe, rythme notre quotidien et nos colonnes. Il faut dire que les craintes sont réelles, dans une conjoncture qui plus est défavorable : dette à 10 chiffres, créanciers en colère, suppression d’emplois, surstock de 320 000 vélos, notation financière abaissée, rien ne va plus.

Pour autant, Accell Group, qui regroupe de nombreuses marques telles que Babboe, Batavus, Haibike, Lapierre, Raleigh, SParta ou encore Winora, est épaulé par sa maison-mère américaine répondant au nom de KKR, qui a pris la possession du groupe en janvier 2022 pour la somme d’1,56 milliard d’euros.

600 millions d’euros d’investissement

Face aux difficultés d’Accell Group, KKR a accepté d’intervenir : dans un communiqué de presse officiel, on apprend que la dette du fabricant va être réduite de 40 % grâce à un investissement de 600 millions d’euros. Pour ainsi faire chuter ladite dette à 800 millions d’euros – elle était donc de 1,4 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus qu’il y a quelques mois.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

« La mise en œuvre de la recapitalisation est prévue d’ici le début du premier trimestre 2025 », peut-on lire. Tjeerd Jegen, PDG du groupe, estime de son côté que cet « accord confirme la confiance de nos principales parties prenantes dans l’entreprise, ce qui confirme les perspectives optimistes à long terme du marché du vélo ».

Et de poursuivre : « Au cours de l’année écoulée, nous avons pris des mesures pour réduire les niveaux de coûts et accroître l’efficacité ». L’intéressé évoque notamment des fermetures d’usine, une relocalisation de sa production et une réduction des stocks, véritable cauchemar des deux dernières années pour une majorité des acteurs de la filière.

Une reprise attendue début 2025

Tjeerd Jegen ajoute : « Nos marques fonctionnent bien, les dernières recherches (GfK) sur le marché néerlandais montrant une solide croissance des volumes au cours de l’année en cours ». On s’attend en effet à ce qu’une reprise de la croissance pointe le bout de son nez fin 2024, voire début 2025, dans la plupart des grands marchés du Vieux continent.

Avec ce nouvel investissement, Accell Group peut souffler un temps. Il n’empêche, le leader européen n’est pas sorti d’affaire et devra encore naviguer avec une dette de 800 millions d’euros. Il faut espérer une véritable dynamique favorable pour que les ventes reprennent à un niveau suffisant pour l’ensemble de ses marques.