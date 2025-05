On a testé l’un des meilleurs VTT électriques de Lapierre : il domine tous les chemins

Toujours plus puissants, toujours plus rapides, toujours plus performants, les VTT électriques évoluent à vitesse grand V, sans mauvais jeu de mots. Alors, quand Lapierre nous a proposé de tester sa nouvelle bête, le Lapierre Overvolt 10.8 AM, nous avons voulu voir ce qu'il avait dans le ventre. Voici notre test complet.

Lapierre est un grand nom du vélo en France. Le constructeur propose une gamme de vélos de route intéressante ainsi que de beaux jouets pour l’off-road, à l’image de cet Overvolt 10.8 AM.

La version 2025 de ce VTT all-mountain s’équipe du nouveau moteur Bosch Performance Line CX, ainsi que d’une suspension offrant un débattement de 170 mm. On pourrait résumer l’ensemble en disant qu’il est rapide, quel que soit le terrain. Mais rien de mieux qu’un test complet pour s’en faire une belle idée.

Fiche technique

Modèle Lapierre Overvolt AM 10.8 2025 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Non Écran Oui Poids 26,3 kg Couleur Bleu Phares Non Feu arrière Non Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design orienté vers la performance

Pour cette version 2025, le VTT all-mountain de Lapierre renouvelle sa confiance en l’aluminium pour son cadre. Il faut dire que sur ce type de VTT électrique puissamment motorisé, le poids n’est pas la préoccupation principale, 26,3 kg pour cette version. Le cadre « Supreme 5 » du Lapierre Overvolt 2025 conserve une géométrie identique à celle du modèle précédent.

La plus grande nouveauté réside dans la suspension à débattement de 170 mm, à l’avant comme à l’arrière, ce qui en dit long sur la polyvalence de l’Overvolt. Sur cette version haut de gamme 10.8 AM, on retrouve une fourche RockShox ZEB Ultimate Charger et un amortisseur Super Deluxe Ultimate, toujours de chez RockShox.

Lapierre ne fait pas les choses à moitié, et il en va de même pour la transmission, confiée à Sram avec le GX AXS 12 vitesses, qui intègre une patte de dérailleur directement dans le cadre. Les freins sont des Sram Maven Bronze à 4 pistons (avec des disques de 220/200 mm), tandis que les roues, de 29 pouces à l’avant et 27,5 pouces à l’arrière, sont signées DT Swiss.

À noter également la présence d’une tige de selle télescopique avec commande au guidon, d’un cintre de 800 mm et d’une selle Fizik. Un équipement complet pour un VTT haut de gamme affiché à 9 000 euros.

L’ensemble des équipements noirs se marient bien avec cette teinte bleue du cadre. C’est sobre et agressif, tout ce qu’on lui demande !

Au sujet du poids, on le ressent quand il faut le charger dans une voiture, difficile de le charger seul à bout de bras dans le coffre, même avec les deux-roues démontées. C’est également pareil s’il faut lui faire monter quelques marches pour le stocker chez soi. Clairement, il sera difficile de le ranger si vous habitez en appartement ou que vous rangez votre vélo dans le sous-sol.

Technologies embarquées

L’écran installé – le Kiox 300 – au guidon du Lapierre Overvolt 10.8 AM, associé au moteur Bosch Performance Line CX, est d’excellente qualité. Son affichage en couleur est net et lisible, permettant de voir sa vitesse, le pourcentage de batterie restant, l’autonomie, la durée et la distance de la sortie, le dénivelé ou encore la puissance développée.

Cet écran n’est pas tactile et se pilote via un bouton placé près de la poignée gauche. Il est intégré à l’intérieur du cintre, ce qui oblige à pencher légèrement la tête pour le consulter, mais offre l’avantage de mieux le protéger des branches.

Lapierre Overvolt 2025 // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

L’application Flow de Bosch permet d’afficher le niveau de charge du vélo et de modifier les modes d’assistance. Les plus exigeants et techniciens pourront paramétrer finement les modes d’assistance. Il est aussi possible d’accéder à un planificateur d’itinéraire, dont l’intérêt est d’estimer la consommation d’énergie pour être sûr d’avoir assez de batterie pour rentrer.

La connexion entre le vélo et le smartphone sur laquelle est installée l’application, est très simple. Il ne faut que quelques secondes. D’ailleurs l’écran du vélo vous prévient si votre smartphone atteint un faible niveau de batterie. Bref, l’écosystème Bosch que l’on connaît et qui s’avère très complet.

Autres applications intéressante : l’application Sram AXS qui permet d’avoir les informations sur le niveau de batteries du dérailleur. Elle offre aussi la possibilité de modifier le fonctionnement du shifter électrique, soit pignon par pignon avec un appuie court et simple, soit plusieurs vitesses en maintenant appuyé.

Conduite : rien ne l’arrête

En montant pour la première fois sur le Lapierre Overvolt 10.8 AM, j’ai été surpris par la taille du cintre : il est très large, ce qui a le mérite d’apporter une stabilité maximale en descente, mais cela peut parfois poser problème entre deux arbres.

Avec ma taille de 1,86 m, j’ai choisi une taille L, étant dans la fourchette maximum recommandée par Lapierre pour cette taille de cadre. Cependant, j’aurais peut-être mieux fait de prendre un XL pour avoir une position de pilotage moins droite. Car oui, le second fait surprenant lorsque l’on vient de la route et du VTT cross-country est la position de pilotage particulièrement droite de ce Lapierre Overvolt.

Pour autant, je ne conseille pas de surtailler votre vélo, car vous risquez de vous retrouver avec un vélo difficile à piloter, étant trop grand pour votre gabarit, surtout que le poids supérieur à 25 kg n’aide pas.

Lapierre Overvolt 2025 // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Avant de descendre, il faut monter, et ici la suspension arrière est intéressante. Le grand débattement de l’amortisseur lui laisse une grande amplitude de travail pour garder la roue en contact avec le sol, ce qui permet de transmettre la puissance sans perte et donc de conserver une très bonne vitesse en montée.

Bien qu’on puisse regretter que le vélo ne soit pas livré en Tubeless, j’ai pu descendre la pression du pneu arrière à 1,5 bars, ce qui aide encore pour la traction, sans crever durant mes diverses sorties.

Quand il faut jouer du dérailleur, le Sram GX AXS répond instantanément d’une simple pression sur le bouton à droite du guidon. En revanche, si vous vouliez utiliser le vélo sans assistance en montée, bon courage, car le poids vous colle directement à la pente. Dans les pentes raides, on apprécie la présence de la batterie dans le tube oblique, ajoutant du poids à l’avant et le travail de l’amortisseur, qui évite au vélo de se cabrer. Toujours en montée, il sera appréciable d’utiliser le mode marche inclus avec le Bosch Performance Line CX. Pousser le vélo en côte est une vraie séance de musculation à elle seule.

Lapierre Overvolt 2025 // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

En descente, c’est clairement impérial. La roue avant de 29 pouces mange les obstacles et les 170 mm de débattement ne vous font rien ressentir. J’ai rapidement roulé plus vite que mon niveau habituel, surtout que la tige de selle télescopique abaissée permet de vous déplacer librement sur le vélo pour optimiser le centre de gravité.

Toutefois, dans les virages vraiment serrés, il faudra peut-être descendre du vélo pour le manœuvrer, car le grand guidon et la roue avant de 29 pouces n’aident pas à la maniabilité dans les passages lents et serrés. Tourner uniquement sur la roue avant et faire décoller la roue arrière demande un niveau que je n’ai pas avec ce vélo.

Source : Lapierre

Mais à la fin de mon essai, je retrouve le même constat qu’avec les autres VTT électriques surpuissants et dotés d’une très grosse batterie : ils ne vont pas vous inviter à avoir un pédalage engagé. On a tendance à sur-utiliser le moteur pour ne pas forcer, d’autant plus lorsque l’on sait que la batterie permet de faire 2 ou 3 fois notre sortie du jour.

On perd un peu de l’intérêt du vélo et on se rapproche bien plus d’un engin motorisé, surtout lorsque l’on voit nos vitesses de passage sur Strava face à un cycliste en vélo musculaire. Si vous êtes un cycliste appréciant le goût de l’effort, ce vélo n’est pas fait pour vous. En revanche, si vous souhaitez vous balader en forêt à des vitesses élevées sans avoir une condition physique digne d’un professionnel, alors le Lapierre Overvolt vous correspond parfaitement.

Le plus haut de gamme Overvolt AM 10.8 // Source : Lapierre L’Overvolt AM 9.8 // Source : Lapierre L’Overvolt AM 7.8 // Source : Lapierre L’Overvolt AM 5.8 2025 // Source : Lapierre Le modèle de base Overvolt AM 4.6. // Source : Lapierre

Moteur : la puissance du Bosch Performance Line CX

Ce n’était pas mon premier contact avec le Bosch Performance Line CX 2025, je l’avais déjà essayé sur le Moustache Game 2025, mais avec le Lapierre Overvolt 10.8 AM, c’était la première fois que je pouvais expérimenter plus longuement ce moteur de 600 W et 85 Nm.

Dans ce VTT, il est associé à une batterie Bosch de 800 Wh. L’autonomie approche alors les 130 km dans le meilleur des cas.

Le moteur Bosch CX Gen5 et le réglage flip-chip. // Source : Lapierre

Au départ, j’ai testé ce moteur dans la configuration classique comprenant les modes Eco, Tour, eMTB et Turbo. Dès le mode Tour, on dispose de la puissance nécessaire pour lisser l’effet d’une montée ou soulager son pédalage dans un passage technique.

Mais c’est finalement en mode Eco que j’ai le plus roulé. Intégrant cet essai dans mon entraînement pour des compétitions sur route, ce mode me permettait de rouler de manière ludique sur des chemins, sans subir le poids du vélo, tout en engageant suffisamment mon métabolisme pour travailler.

Croyez-moi, après 40 km et 1 000 m de dénivelé sur une après-midi, votre batterie aura perdu environ 40 %, mais vous rentrerez bien fatigué si vous avez su privilégier au maximum le mode Eco.

Lapierre Overvolt 2025 // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

J’ai ensuite essayé le mode Auto du moteur Bosch Performance Line CX. L’idée est d’ajuster l’assistance à la puissance que vous développez sur les pédales : plus vous appuyez fort, plus le moteur pousse fort.

C’est réactif, mais clairement, le mode Auto est trop généreux en puissance et se rapproche vite du mode Turbo. Sur certains passages techniques, il faut faire attention à sa manière de pédaler pour ne pas avoir un moteur trop puissant dans son assistance. En raison de sa réactivité rapide, il peut se montrer délicat. Le vélo est tellement puissant que nous avons arraché trois colliers Serflex qui maintenaient le treuil de mon ami en vélo musculaire.

Il m’est arrivé de vouloir passer un pierrier technique en mode Auto et d’avoir été presque désarçonné du vélo après avoir mis trop de puissance sur les pédales. Alors oui, le moteur est très puissant, mais il reste possible de « se faire mal » en mode Eco et de devoir gérer son pilotage en mode Auto.

Autonomie et recharge

Cette batterie de 800 Wh figure parmi les plus grandes du marché. Elle laisse espérer plus de 120 km d’autonomie sur le papier. Mais en réalité, il faut plutôt tabler sur 100 km (en mode éco) lorsque le parcours présente un fort dénivelé, ce que l’on cherche avec ce type de VTT all-mountain.

En ce qui concerne la recharge, c’est simple, le vélo se branche sur une prise de courant avec un chargeur 4A Bosch. La prise est proche du pédalier, mais attention à bien refermer le capot avant de repartir roulé, sinon vous risquez d’immerger la prise. Bon à savoir : la batterie est amovible.

Prix et disponibilité

Le Lapierre Overvolt AM 10.8 dans sa version 2025 est donc un vélo performant, c’est en même temps ce qu’on attend d’un vélo vendu 9 000 euros ! Pour ce prix, vous avez des équipements haut de gamme, notamment la dernière version du moteur Bosch Performance Line CX.

Toutefois, toute la gamme est équipée de ce moteur, on peut alors réduire la facture en se contentant d’équipements moins haut de gamme mais largement suffisant pour une utilisation loisir du Lapierre Overvolt. La version 4.6 débute à 5 599 euros mais à ce prix, il faut se satisfaire d’une fourche Rockshox Domain Gold Isolator R et d’une transmission Shimano 10 vitesses, ce qui n’est pas mauvais en soi, mais l’expérience de pilotage ne sera pas aussi séduisante.