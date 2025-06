Home cinéma : ce vidéoprojecteur Philips va séduire tous les petits budgets

Philips vient d’annoncer la commercialisation d’un nouveau vidéoprojecteur ultra compact qui s’installe en quelques secondes pour une image jusqu’à 80 pouces. En voici tous les détails.

Screeneo Innovation SA, partenaire de licence de marque pour les projecteurs Philips, a annoncé l’arrivée du NeoPix 150, un nouveau vidéoprojecteur portable pensé pour offrir une expérience cinéma à 360°. Il rejoint le NeoPix 230 Smart disponible depuis peu.

Ce modèle, pesant moins de 1 kg, propose un format compact (126 x 208 x 144 mm). Il est doté d’un pied rotatif à 180 degrés pour trouver l’inclinaison idéale, selon la configuration de votre pièce et offre une image Full HD jusqu’à 80 pouces en diagonale, aussi bien sur un mur que sur un plafond.

À utiliser dans le noir

Avec une luminosité de 250 lumens ANSI donc relativement faible, il cible principalement les usages en soirée ou dans des environnements très peu éclairés. La source lumineuse LED promet une durée de vie de 30 000 heures et il promet un fonctionnement silencieux.

Côté connectivité, il ne dispose pas de plateforme intégrée comme Google TV, Fire TV ou autre LuminOS (à l’image du NeoPix 230 Smart). Il faut donc l’alimenter par une source externe via l’entrée HDMI. Toutefois, il peut supporter le partage d’écran via Wi-Fi pour diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Un câble USB-C vers HDMI est livré dans la boîte offrant la possibilité de connecter un appareil mobile et d’en diffuser le contenu de manière filaire, cette fois.

Toujours au sujet des connectiques, la prise USB permet non seulement de lire les contenus d’une clé USB (plusieurs formats image, photo et vidéo sont supportés) mais sert également à alimenter des clés de streaming telles que Google TV ou Amazon Fire Stick (connectées via le port HDMI), rendant l’ensemble particulièrement polyvalent et accessible. Notez aussi la présence d’une sortie audio mini-jack 3,5 mm pour brancher un casque. Sinon, côté audio, le projecteur dispose de deux haut-parleurs de 3W.

Enfin, le NeoPix 150 propose une fonction pour corriger le trapèze ainsi d’un focus pour faire la mise au point manuellement.

Et la concurrence ?

Le NeoPix 150 arrive sur un marché des vidéoprojecteurs compacts et portables où la concurrence est particulièrement active. Parmi les modèles alternatifs, certes un peu plus chers mais aussi plus complet intégrant notamment Google TV ou Tizen, par exemple, on retrouve le Xgimi MoGo 3 Pro, qui offre une résolution Full HD, une luminosité supérieure et un système audio intégré de qualité. Le Dangbei Freedo est aussi un concurrent potentiel séduisant par sa batterie intégrée et ses fonctionnalités avancées, tandis que le Samsung The Freestyle (2e génération) mise sur un design original, une interface connectée et une grande flexibilité d’installation.

Enfin, le Nebula Capsule Air est intéressant aussi de par son format ultra-compact et sa simplicité d’utilisation. Par rapport à ces références, le NeoPix 150 mise sur sa simplicité d’utilisation et son orientation vers un usage nomade et vraiment familial, même si sa luminosité bien plus modeste le destine avant tout à des projections dans l’obscurité. Il s’adresse ainsi aux utilisateurs recherchant une solution abordable et facile à transporter, sans pour autant bénéficier des fonctionnalités avancées ou des performances lumineuses de certains concurrents plus onéreux.

Disponibilité et prix

Effectivement, le NeoPix 150 de Philips joue aussi la carte du prix puisqu’il est disponible à seulement 169 euros sur Amazon et dans la boutique officielle Philips.

