Forte luminosité pour ce vidéoprojecteur pensé pour le Home Cinéma

La marque BenQ vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau vidéoprojecteur GP520 avec une définition Ultra HD et fonctionnant sous Google TV. Il promet une forte luminosité, de 2600 Lumens.

Après le modèle GP500 fonctionnant sous Android TV, BenQ propose maintenant le GP520. Ce dernier reprend les principales caractéristiques du GP500 mais offre désormais le système Google TV avec son lot d’applications. Parmi celles-ci on peut compter sur les principales plateformes de streaming, dont Netflix. Cela évite d’avoir à brancher un boîtier externe pour profiter des films et des séries disponibles via ce service de SoVD américain.

En outre, le système audio est légèrement plus puissant que sur le GP500 qui avait un couple de haut-parleurs de 10 watts contre 12 watts sur le GP520. Sinon, ce dernier embarque une source de lumière LED avec une puce DMD DLP de 0,47 pouce doté de la technologie CinematicColor, exclusive à la marque ainsi que la technologie HDR-Pro voulant offrir des performances de couleurs optimales, au fil du temps.

En effet, on sait qu’à la longue, les couleurs peuvent perdre de leur éclat. En outre, la netteté est également optimisée. Le GP520 est compatible HDR10+ et propose la fonction MEMC pour l’optimisation de la fluidité des scènes.

Des optimisations et ajustements en temps réel

BenQ promet une image pouvant atteindre 180 pouces en diagonale et donc une luminosité de 2600 Lumens (contre 1500 Lumens pour le GP500). Notez aussi l’intégration du mode Auto Cinema sur ce GP520. Grâce à des capteurs, il ajuste automatiquement en temps réel la performance des couleurs en fonction de celle du mur et les conditions d’éclairage et distances de projection.

Pour faciliter l’installation du projecteur, il embarque plusieurs fonctions automatiques de réglage, dont l’autofocus et la correction trapézoïdale avec une possibilité d’évitement des obstacles. Un zoom numérique est également disponible ainsi qu’un repositionnement, le cas échéant.

Côté gaming, le vidéoprojecteur est compatible ALLM pour réduire au maximum le temps de retard à l’affichage. L’une des deux entrées HDMI 2.1 est compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur. Le vidéoprojecteur est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Enfin, notez le design du GP520, bien différent du GP500 et ses lignes « périscopiques ». Il propose des dimensions de 241 x 151 x 225 mm pour un poids de 3,7 kg.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur BenQ GP520

Le nouveau vidéoprojecteur BenQ GP520 est disponible pour un prix de 1199 euros.