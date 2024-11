Test de l’Epson EF-22 : un vidéoprojecteur compact sur balancelle avec Google TV

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 est un modèle Full HD LCD à focale classique qui s’installe en quelques secondes grâce à des fonctions automatiques d’optimisation de l’image. Compact, il profite d’une balancelle et intègre le système Google TV avec Netflix. Nous avons pu le tester et le comparer à d’autres modèles. Voici nos impressions.

Spécialiste des solutions de vidéoprojection, la marque Epson est l’une des très rares à embarquer la technologie LCD alors que la grande majorité des vidéoprojecteurs proposent un module DLP offrant de très belles couleurs et un taux de contraste élevé, mais produit un effet arc-en-ciel qui peut être désagréable pour les personnes qui y sont sensibles. Le EF-22 a été annoncé en même temps que son petit frère, le EF-21.

Les deux embarquent exactement les mêmes technologies et se révèlent tout aussi compacts. Les deux seules différences entre les deux modèles sont la présence d’une balancelle sur le EF-22 et d’un radiateur passif pour un son plus chaud, ce dont est dépourvu le EF-21.

Avec sa source de lumière Laser prometteuse d’une forte luminosité, le vidéoprojecteur EF-22 est compatible HDR10 capable d’afficher une image jusqu’à 150 pouces avec une définition Full HD. Outre sa balancelle qui permet de l’orienter dans tous les sens, on peut également compter sur un support pivotant sur 360 degrés, pratique pour tous les intérieurs. Pour faciliter son installation, il intègre des fonctions automatiques de correction, particulièrement rapides.

Enfin, pour ne rien gâcher, l’appareil est animé par le système Google TV avec son lot d’applications, dont Netflix et les autres plateformes de streaming parmi les plus populaires. Mais que vaut-il exactement ? C’est ce que nous avons voulu savoir au cours d’un test complet.

Epson EF-22 Fiche technique

Modèle Epson EF-22 Dimensions 236 mm x 193 mm x 191 mm Taille de l’écran 150 pouces Compatible HDR HDR10 Ports HDMI 1 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 10 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Fiche produit

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Epson EF-22 Design, une boîte carrée simple mais efficace

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 se présente sous la forme d’un appareil compact, rectangulaire avec une base de type balancelle.

Epson EF-22

Il est décliné en noir ou en bleu métallique. Ses dimensions sont de 236 x 191 x 193 mm pour un poids de 3 kg, avec son support. Ce dernier est donc une balancelle qui permet de l’orienter selon tous les angles.

Epson EF-22 Epson EF-22 Epson EF-22

En outre, il s’appuie sur une base qui permet de le faire pivoter sur 360 degrés. Ainsi, avec ses deux mécanismes, il est possible de projeter dans tous les sens.

Notez la présence d’un pas de vis universel dessous, permettant ainsi de le fixer sur un support classique ou la tête en bas, si nécessaire. C’est très bien pensé.

Epson EF-22

Les finitions du EF-22 sont excellentes et avec ses teintes foncées, on l’oublie immédiatement lorsqu’on est dans une pièce sombre.

Epson EF-22

La partie frontale montre un objectif avec une fenêtre rectangulaire et plusieurs capteurs qui servent les fonctions automatiques de correction. Sur les côtés, il y a quelques orifices pour laisser s’échapper la chaleur produite par les composants.

La partie arrière est recouverte d’un tissu, agréable au toucher, qui cache les deux haut-parleurs. Ces derniers sont installés en biais pour produire un son des plus larges possibles.

Epson EF-22 Epson EF-22

Comme les autres modèles de ce gabarit, l’appareil est livré avec un transformateur électrique relié au câble d’alimentation. Il est relativement compact et pas très lourd, pratique en cas de déplacement.

Epson EF-22

Epson EF-22 Les connectiques

À l’image des autres vidéoprojecteurs de ce genre, les connectiques sont toutes disponibles à l’arrière. Il y a là le minimum avec une entrée HDMI 1.4 ARC, un port USB-A, une sortie audio casque jack 3,5 mm et un port mini-USB (pour le service). Notez également la présence du bouton de mise en marche de l’appareil.

Epson EF-22

La prise d’alimentation est située sur la base de la balancelle. Un trou Kensington est également là pour accrocher le vidéoprojecteur à un système antivol, le cas échéant.

Epson EF-22

On peut comprendre que le fabricant ait choisi intentionnellement de limiter le nombre de prises afin de ne pas s’emmêler avec les câbles une fois branchés, surtout si on est amené à faire pivoter ou incliner l’appareil.

Sinon, notez que le EF-22 est compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.2. Il peut donc servir d’enceinte connectée pour recevoir de la musique depuis un appareil mobile, par exemple.

Epson EF-22 L’écran

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 est livré sans écran. Cela laisse le choix pour écran, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran (en se servant d’un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 500 et 2700 € environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Epson EF-22 L’installation, simple et efficace

Comme évoqué en introduction, l’installation du vidéoprojecteur Epson EF-22 est très facile. Outre son système balancelle et de sa base pivotante, il intègre toutes les fonctions automatiques de correction d’image. Ainsi, il peut ajuster le trapèze et la netteté de l’image tout seul, à la partir du moment où on le bouge. La mise au point peut être réalisée à chaque démarrage et chaque mouvement, si nécessaire.

Son autofocus est assez précis pour n’y voir aucun défaut, même dans les coins. Notez qu’il intègre une fonction d’évitement des obstacles présents sur un mur si un tableau est accroché au mur, par exemple. L’optimisation complète de l’image est réalisée en moins de 2 secondes, ce qui est très rapide et permet de la déplacer à la volée, le cas échéant.

Epson EF-22 Epson EF-22

Contrairement à certains vidéoprojecteurs, le EF-22 n’est pas capable de s’adapter à la couleur du mur. Concrètement, cela aurait pu signifier que, si votre mur est jaune, bleu ou vert, il va ajuster les couleurs pour que celles-ci soient les plus fidèles possibles en compensant sa propre colorimétrie.

En outre, si les réglages automatiques ne sont pas satisfaisants (ce qui est très rare d’après nos tests), il est bien évidemment possible de passer par les paramètres pour corriger manuellement les réglages de l’image. Notez aussi la possibilité d’activer la fonction d’occultation immédiate du faisceau lumineux si on vient à passer devant l’objectif afin de protéger les yeux.

Epson EF-22 Epson EF-22

Pour l’installation, ce vidéoprojecteur a pour principale vocation d’être positionné sur une table basse, sur le bras d’un canapé, sur une table de chevet, voire au plafond, avec un support idoine. Il est capable d’offrir une image pouvant atteindre 150 pouces en diagonale.

Il y a un zoom numérique et la possibilité de déplacer l’image, le cas échéant. Toutes les options sont vraiment prévues, ce qui est intéressant et offre ainsi, en plus de son système de balancelle, de très larges possibilités d’installation.

Epson EF-22

Le ratio de projection du EF-22 est de 1,00 à 1,82 :1. Dans les faits, avec la plus grande taille d’image et un recul de 225 cm par rapport au mur ou à l’écran, on obtient une image de 100 pouces en diagonale. Pour couvrir une toile de 300 cm de base, comptez sur un recul de 335 cm. Notez que l’offset est de 10:1 signifiant que l’appareil projette une image qui a une base inférieure au niveau de sa partie supérieure.

Epson EF-22 L’interface : Google TV avec la certification Netflix

Comme de plus en plus de vidéoprojecteurs, ce modèle est donc animé par le système Google TV. Il est donc capable d’exécuter toutes les applications préinstallées et celles qui sont téléchargeables depuis la boutique idoine. On peut ainsi profiter de la certification Netflix mais aussi des plateformes telles que Prime Video, Apple TV+, MyCanal, TF1, M6+, Arte, YouTube, Disney+ et bien d’autres.

Epson EF-22

L’interface est conviviale avec des contenus suggérés, une gestion des profils pour tous les membres de la famille et un accès assez rapide aux paramètres.

Par rapport aux menus présents sur les TV et comme sur tous les vidéoprojecteurs animés par le système de Google, il y a une rubrique spécifique nommée Projecteur qui permet d’accéder aux options de réglages de l’appareil.

Epson EF-22

Le vidéoprojecteur est compatible Chromecast permettant d’envoyer des contenus sans fil depuis un smartphone Android. Pour la lecture de médias, on passe par l’application VLC ou similaire donnant des résultats très satisfaisants non seulement dans la prise en charge des différents codecs, mais également en termes de qualité et de fluidité.

Notez un temps de démarrage de 5 secondes environ pour sortir de sa veille. Epson promet un suivi jusqu’à 7 ans du logiciel après la date d’achat de l’appareil.

Epson EF-22 L’image en mode subjectif, une très bonne netteté et un bon piqué et une forte luminosité

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 s’appuie sur un panneau LCD de 0,62 pouces avec la technologie 3LCD développée par la marque. Celle-ci est exempte de tout effet d’arc-en-ciel comme évoqué en introduction, un phénomène auquel certaines personnes sont sensibles pouvant ainsi gâcher quelque peu le spectacle.

La source de lumière est un laser prometteur d’une forte luminosité (jusqu’à 1000 Lumens nous dit Epson), de couleurs attrayantes et d’une longue durée de vie. La définition est ici du Full HD soit 1920 x 1080 pixels. Grâce à la technologie LCD, il n’y a aucun bord gris, présente avec tous les projecteurs utilisant la technologie DLP.

Epson EF-22

Le EF-22 est limité au contenu HDR10 ne supportant pas les programmes HDR dynamiques (HDR10+ et HDR Dolby Vision), ce qui est regrettable. Pas non plus de compatibilité avec les contenus 3D.

En SDR ou HDR, plusieurs modes d’images sont disponibles : Dynamique, Vif, Naturel, Cinéma et Personnalisé. C’est seulement dans ce dernier que l’on peut régler l’image.

Epson EF-22

Tous les autres modes sont « figés » à part pour la température de couleur (Standard, Couleur chaude et Couleur froide) et le niveau de luminosité qui peut être modulé entre les options Standard, Eco et Personnalisé. Dans ce dernier cas, il est possible de faire varier la luminosité entre 0 et 100.

Epson EF-22 Epson EF-22

Depuis le mode d’image Personnalisé, il est possible d’ajuster les niveaux de contraste, de saturation et de netteté. On peut également régler les gains pour les trois couleurs primaires et ajuste le gamma (intermédiaire, sombre ou lumineux).

Par défaut, sans toucher aux réglages, l’image produite par le vidéoprojecteur offre de très nombreux détails avec un piqué correct mais pas exceptionnel. On profite d’une certaine profondeur de champ même s’il faut reconnaître que les images produites par un vidéoprojecteur Ultra HD sont plus belles et plus précises. L’image est assez flatteuse et les couleurs sont plutôt naturelles. Toutefois, nous devons préciser que le mode Cinéma n’est pas le plus adapté, du moins avec les paramètres proposés par défaut. En effet, le mode Personnalisé avec sa teinte plus chaude permet de mieux apprécier les contenus de type Cinéma. En mode Cinéma, l’image est trop froide et certaines couleurs ne paraissent pas totalement justes.

Bien que le niveau de contraste ne soit pas des plus poussés, malgré l’activation par défaut du mode Contraste dynamique, on a tout de même une certaine profondeur et les scènes les plus sombres ne paraissent pas grises, ce que nous redoutions avec un modèle LCD.

Epson EF-22

L’image est assez lumineuse pour offrir une certaine qualité, notamment une colorimétrie conservée, dans une pièce éclairée, mais rien de tel qu’un endroit des plus sombres pour exploiter tout le potentiel du EF-22.

Epson EF-22

La compensation des mouvements et la mise à l’échelle

Les scènes avec des mouvements rapides sont agréables et nous n’avons pas constaté de décrochage gênant au travers de tous les tests réalisés. Les contours sont très bien traités. En outre, la mise à l’échelle est tout à fait convaincante de notre point de vue. La simulation est très bien réalisée et on profite d’un piqué intéressant bien que limité à du Full HD.

Epson EF-22

L’effet Arc-en-ciel

S’agissant d’une technologie de projection LCD et comme évoqué un peu plus haut, ce vidéoprojecteur ne souffre d’aucun effet d’arc-en-ciel. Les personnes qui y sont sensibles peuvent ainsi profiter d’une excellente qualité d’image, sans aucune gêne sur celle-ci ou sur les sous-titres.

Epson EF-22

Epson EF-22 L’image mesurée

Pour nos mesures, nous avons sélectionné le mode Personnalisé, avec les réglages par défaut disponibles dans les paramètres. En SDR, nous avons mesuré un taux de contraste natif de seulement 387:1. Toutefois, il convient de relativiser ce chiffre étant donné que l’appareil applique un traitement de contraste dynamique qui lui permet d’offrir une qualité de noir plutôt satisfaisante. Sur ce point pourtant, nous sommes assez critiques mais force est de constater que le EF-22 s’en sort assez bien sur ce point.

Le gamma moyen a été relevé à 1,98, ce qui est en dessous de la valeur attendue (2,4 pour des conditions sombres). Rappelons qu’il est possible de moduler le gamma dans les paramètres mais nos mesures sont réalisées avec les réglages par défaut du mode Personnalisé. La courbe de référence est suivie d’une manière plus ou moins bonne, selon les valeurs de gris. Dans les plus hautes, nous avons relevé des mesures assez irrégulières.

Concernant la température des couleurs, celle-ci a été mesurée, en moyenne à 6249 K, soit relativement proche de la valeur idéale de 6500 K. En mode Cinéma, nous avons relevé une température moyenne des couleurs de 7083 K, produisant ainsi des images beaucoup plus froides que ce qu’elles devraient être.

Pour la fidélité des couleurs, nous avons relevé un Delta E moyen de 4,3, donc supérieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. Il y a donc des optimisations à trouver pour obtenir des couleurs réellement fidèles. En mode Cinéma, c’est encore pire avec un Delta E moyen de 6,41…

Epson EF-22

Avec des contenus HDR, c’est encore le mode Personnalisé qui permet de produire l’image la plus proche du rendu « cinéma ». Concernant la fidélité des couleurs, c’est beaucoup mieux puisque nous avons mesuré un Delta E moyen de 2,04, ce qui est inférieur au seuil de 3, cette fois. Le pic de luminosité a été relevé à 80 cd/m² pour une image qui fait 100 pouces en diagonale. Cela équivaut à 688 Lumens pour cette surface.

Ce pic passe à 152 cd/m² lorsque le vidéoprojecteur est placé à 1,5 m de l’écran. Il chute à 38,7 cd/m² pour une image qui fait 3 m de base.

Epson EF-22

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 80,67% et 61,17%, ce qui est assez bon pour un tel appareil.

Epson EF-22

Epson EF-22 Le gaming, limité

Pour la partie jeu vidéo, le EF-22 ne fait pas vraiment d’étincelle. En effet, il n’y a pas de mode Jeu, ce qui aurait pu offrir un temps réduit de retard à l’affichage. Comptez donc sur un input lag de 61 ms, ce qui est supérieur au seuil de 50 ms où même un œil peu exercé pourrait voir une différence. En plus, outre sa limitation à une définition Full HD, l’appareil ne supporte pas les fréquences supérieures à 60 Hz, accusant donc certaines restrictions pour les consoles de jeu.

Epson EF-22 Epson EF-22 Epson EF-22

Epson EF-22 L’audio, un son puissant et chaleureux

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 est équipé de 2 haut-parleurs de 5W chacun. Il ne faut pas s’attendre à faire trembler les murs avec ce système, mais on peut toutefois relever une certaine ampleur du son produit par l’appareil. Pas question ici d’effets de spatialisation mais disons que le système peut suffire pour une petite projection intime. Pour des contenus demandant plus de punch et de dynamisme, il faut alors passer par la prise HDMI ARC afin de relier le projecteur à une barre de son ou un amplificateur compatible permettant alors d’exploiter les bandes sons dans leur plein potentiel (pas de Dolby Atmos mais uniquement un son stéréo).

Epson EF-22

Ici, l’ensemble audio sonne correctement avec un certain équilibre tonal. On peut aussi apprécier les dialogues bien que, parfois ils peuvent avoir du mal à se détacher de l’ambiance globale de certaines scènes. Via la liaison Bluetooth, il est possible d’utiliser le projecteur comme une enceinte indépendante. Inversement, on peut aussi connecter sans fil une enceinte nomade, par exemple, voire un amplificateur. Dans ces deux cas, nous n’avons pas constaté de décalage notable entre l’image et le son.

La télécommande

La télécommande livrée avec le vidéoprojecteur est très légère. Elle n’est pas aussi compacte que celle qui accompagne les projecteurs Dangbei Mars Pro 2 ou JMGO N1S Ultra par exemple, voire certains vidéoprojecteurs ultra courte focale mais elle a le mérite d’être assez ergonomique. Certaines touches semblent phosphorescentes, mais malgré nos essais, aucune ne s’est révélée à nous dans l’obscurité. La télécommande fonctionne en Bluetooth évitant d’avoir à pointer l’appareil pour obtenir une réaction à l’image. Il y a trois touches dédiées aux plateformes de streaming YouTube, Netflix et Prime Video.

Epson EF-22

Une autre touche permet d’accéder directement aux menus de réglages du projecteur. Une barre verticale sert à moduler le niveau de luminosité et une touche affiche la mire pour la mise au point. Dépourvue de microphone, les ordres vocaux passent par celui qui est intégré au projecteur.

Epson EF-22 Consommation et nuisance sonore

En mode Personnalisé, le vidéoprojecteur EF-22 a une très faible consommation : seulement 69W, avec une mire blanche occupant 100% de la surface de l’écran et le niveau de luminosité réglé au maximum.

Pour la nuisance sonore, nous avons mesuré un bruit de seulement 35,5 dB en moyenne à proximité de l’appareil, ce qui signifie que le projecteur est particulièrement discret. Même placé proche de soi, en bout de canapé, par exemple, on l’entend vraiment très peu et il ne nuit pas à la séance.

Epson EF-22 Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur Epson EF-22 est disponible pour un prix de 1099 euros.