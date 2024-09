Mini projecteurs Laser sous Google TV avec Netflix faciles à installer

Outre les modèles très haut de gamme pour le Home Cinéma, Epson étoffe sa gamme de vidéoprojecteurs compacts. Dotés du système Google TV avec Netflix et de fonctions de correction automatique, la marque annonce deux nouveaux modèles proposant une image jusqu’à 150 pouces en diagonale.

EF-21 et EF-22 // Source : Epson

Au lendemain du salon IFA 2024 et de l’officialisation de plusieurs modèles de vidéoprojecteurs par les marques Xgimi, Hisense ou Dangbei, par exemple, c’est Epson qui prend la parole avec l’arrivée sur le marché de deux nouveaux vidéoprojecteurs compacts faciles à installer. Ils viennent compléter l’offre du fabricant qui a récemment dévoilé des modèles très haut de gamme dont le EH-QB1000W/B, le EH-QL3000W/B et le EH-QL7000W/B.

À la différence de ces derniers, les nouveaux EF-21 et EF-22 sont des vidéoprojecteurs tout-en-un, c’est-à-dire intégrant le système Google TV avec son lot d’applications dont Netflix. Toutefois, rien n’empêche le branchement de sources externes via les connectiques disponibles à l’arrière des appareils. À ce sujet, on peut compter sur une entrée HDMI 2.1 compatible eARC (pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur idoine), une prise USB-A et une sortie casque, le cas échéant.

EF-22 connectiques // Source : Epson

Corrections automatiques et support inclinable

Comme les autres modèles compacts du marché, les EF-21 et EF-22 sont dotés de fonctions de correction automatique dont l’évitement d’obstacles pour s’installer en quelques secondes et profiter d’une image parfaitement nette et rectangulaire même si le projecteur n’est pas exactement en face de la surface de projection (mur ou écran). Le vidéoprojecteur Epson EF-21 se pose naturellement sur une table basse ou autre alors que le EF-22 est monté sur un support pour profiter de différentes inclinaisons, à la manière des Xgimi Horizon S Max, de la série des JMGO N1S ou des Hisense C2, par exemple.

EF-21 // Source : Epson

Le EF-21 a des dimensions de 197 x 191 x 113 mm pour un poids de 2,3 kg tandis que le EF-22 fait 236 x 191 x 193 mm pour 3 kg, avec son support.

EF-22 // Source : Epson

Techniquement, les vidéoprojecteurs EF-21 et EF-22 embarquent des panneaux LCD de 0,62 pouce avec la technologie 3LCD d’Epson exempte de tout effet d’arc-en-ciel (contrairement à la technologie DLP DMD de Texas Instruments utilisée par la concurrence). La source de lumière est un laser prometteuse d’une forte luminosité, de couleurs attrayantes et d’une longue durée de vie. La marque annonce une luminosité de 1000 Lumens autorisant un usage dans une pièce éclairée bien que les meilleurs résultats sont obtenus dans la pénombre.

EF-21 3LCD // Source : Epson

Epson précise que les projecteurs affichent un très haut niveau de contraste via la technologie de contraste dynamique offrant des noirs profonds. Les deux modèles sont capables de supporter les contenus HDR10 (mais pas HDR10+ ou Dolby Vision) et d’afficher une image Full HD jusqu’à 150 pouces en diagonale. Enfin, côté audio, il y a deux haut-parleurs de 5W qui peuvent être utilisés de manière indépendante via la liaison Bluetooth pour se servir du projecteur comme d’une enceinte nomade.

EF-21 système audio // Source : Epson

Disponibilité et prix des vidéoprojecteurs Epson EH-21 et EH-22

Le vidéoprojecteur Epson EF-21 sera disponible très prochainement en blanc ou en vert fumé pour un prix de 900 euros environ tandis que le modèle Epson EF-22 sera proposé en noir ou bleu métallique à 1100 euros environ.