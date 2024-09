Jusqu’à 1000 pouces d’image Home Cinéma, pour le sport ou même les jeux vidéo

Epson lance une nouvelle gamme de vidéoprojecteurs laser Ultra HD 4K (simulée) destinée aux amateurs exigeants et fortunés. Cette série, baptisée EH-Q, est composée de trois modèles : l’EH-QB1000W/B, l’EH-QL3000W/B et l’EH-QL7000W/B. Elle promet une expérience cinématographique des plus immersives puisqu’on peut obtenir une image de 1000 pouces en diagonale !

Récemment, Sony a annoncé ses nouveaux vidéoprojecteurs haut de gamme, les modèles Bravia Projector 8 et Bravia Projector 9 tandis que JVC en a fait de même avec les nouveaux DLA-NZ500 et DLA-NZ700. Mais ces derniers ont la particularité d’embarquer de vraies matrices Ultra HD et non pas une matrice Full HD qui est associée à une technologie de simulation pour créer l’effet d’une définition Ultra HD. C’est le cas des nouveaux vidéoprojecteurs Epson EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B et EH-QL7000W/B.

Au cœur de ces nouveaux vidéoprojecteurs se trouve la technologie laser 3LCD d’Epson, réputée pour sa fiabilité et sa qualité d’image et exempte de tout effet d’arc-en-ciel, que certaines personnes peuvent percevoir avec des modèles DLP DMD.

L’un des points forts de cette gamme est sa capacité à projeter des images de très grande taille. Le modèle d’entrée de gamme, l’EH-QB1000, peut projeter jusqu’à 300 pouces, tandis que les modèles haut de gamme EH-QL3000 et EH-QL7000 peuvent atteindre l’incroyable dimension de 1000 pouces.

Comme tout vidéoprojecteur, la luminosité est aussi un autre aspect crucial. Selon la marque, le EH-QL7000, le modèle phare de la gamme, offre une puissance lumineuse de 10 000 Lumens, garantissant des images éclatantes même dans des environnements bien éclairés. Le EH-QL3000 et le H-QB1000 ne sont pas en reste avec respectivement 6000 et 3300 Lumens.

Des fonctionnalités avancées pour une expérience optimale

Ces vidéoprojecteurs ne se contentent pas d’offrir des images grandes et lumineuses. Ils intègrent également de nombreuses technologies d’amélioration de l’image pour garantir une qualité optimale dans toutes les situations.

Ainsi, le taux de contraste dynamique de 5 000 000:1 (toujours selon Epson) permet d’obtenir des noirs profonds et des ombres bien définies, essentiels pour une expérience cinématographique immersive. Si on prend le taux de contraste natif, Epson communique sur des valeurs de 5000:1 pour le EH-QB1000 et de 3000:1 pour les EH-QL3000 et EH-QL7000.

Rappelons que l’interpolation d’images 4K est assurée par la technologie « Super résolution » qui veut préserver tous les détails de chaque scène. Le EH-QB1000 utilise des panneaux LCD 0,74 pouce (avec la technologie C2 Fine) tandis que les deux autres embarquent des panneaux LCD 1,04 pouce (avec la technologie C2 Fine).

Pour les amateurs de films, ces projecteurs prennent en charge le HDR (High Dynamic Range) pour des couleurs plus vives et réalistes. L’EH-QB1000 est compatible HDR10+, tandis que l’EH-QL3000 et l’EH-QL7000 supportent le HDR10. Aucun de ces modèles ne supporte les contenus 3D. En outre, les gamers ne sont pas oubliés, avec une connectivité HDMI 2.1, une fréquence de rafraîchissement de 4K/120 Hz et un mode de faible latence automatique.

Des objectifs interchangeables et un périscope pour une plus grande flexibilité d’installation

En plus de leurs lentilles asphériques minimisant les distorsions et les aberrations chromatiques, ces modèles haut de gamme EH-QL3000 et EH-QL7000 se distinguent par leur compatibilité avec une large gamme d’objectifs interchangeables. Par exemple, Epson propose, en option, un objectif à ultra courte focale et à décalage nul se présentant comme un périscope. Ainsi, cela permet d’installer les appareils au plafond.

En outre, on peut adapter facilement la taille de l’image et la distance de projection à n’importe quel espace. Le déplacement motorisé de l’objectif, associé au zoom et à la mise au point motorisés, facilite également le processus d’installation.

Ces vidéoprojecteurs sont compatibles avec une large gamme de systèmes de contrôle IP et prennent en charge nativement Crestron, Control4 et le réseau local RS232C/LAN.

Côté encombrement, le vidéoprojecteur Epson EH-QB1000 a des dimensions de 520 x 447 x 169 mm et un poids de 12,8 kg. Le modèle Epson EH-QL3000 fait 568 x 568 x 192 mm pour un poids de 21,1 kg, exactement comme le EH-QL7000 avec lequel il partage le même design.

Disponibilité et prix des nouveaux vidéoprojecteurs Epson EH-Q

La gamme EH-Q sera disponible à partir du 1ᵉʳ octobre. Ils sont déclinés en blanc (W) ou en noir (B). Pour se les offrir, il faudra mettre la main au portefeuille. Comptez sur des prix d’un peu moins de 4 600 euros HT pour le EH-QB1000W/B, de 12 500 euros HT pour le EH-QL3000W/B et de 20 000 euros HT pour le modèle Epson EH-QL7000W/B. L’objectif à ultra courte focale Epson ELPLU03S (non périscopique) est proposé à un peu moins de 5 000 euros TTC. L’objectif à focale courte Epson ELPLM15 (non périscopique) est disponible pour 1750 euros TTC environ.