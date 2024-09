On a vu la meilleure qualité d’image Home Cinéma qui soit avec les derniers vidéoprojecteurs Ultra HD natif de Sony

La marque japonaise étoffe sa gamme de vidéoprojecteurs Home Cinéma avec l’arrivée sur le marché de deux nouveaux modèles qui empruntent des technologies intégrées au sein de ces téléviseurs. Les Bravia Projector 8 et Bravia Projector 9 promettent ainsi des images exceptionnelles. Premières impressions.

Bravia Projector VPL-XW8100ES // Source : Sony

Chez Sony, en 2024, on a décidé de mettre l’acronyme BRAVIA au cœur de la stratégie et d’intégrer ce que la marque sait faire de mieux en matière de traitement d’image aussi bien pour les derniers téléviseurs Bravia 7 (Mini-LED), Bravia 8 (OLED) et Bravia 9 (Mini-LED) que pour les nouveaux vidéoprojecteurs.

Baptisés Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) et Bravia Projector 9 (VPL-XW8100ES), ils représentent le haut de gamme venant s’ajouter au VPL-XW5000ES déjà disponible depuis un an environ. Comme ce dernier, ils ont la particularité d’embarquer une vraie matrice Ultra HD 4K native, comme les nouveaux vidéoprojecteurs JVC DLA-NZ700 et DLA-NZ500 et les précédents modèles de la marque nipponne alors que tous les autres projecteurs du marché simulent une image Ultra HD à partir d’une matrice Full HD.

Bravia Projector VPL-XW6100ES // Source : Sony

Les deux vidéoprojecteurs utilisent une source laser. Sony annonce une luminosité de 3400 Lumens pour le Bravia Projector 9 et de 2700 Lumens pour le Bravia Projector 7 alors que le VPL-XW5000ES offre, toujours d’après la marque, une luminosité de 2000 Lumens. Comme ce dernier, les nouveaux modèles sont dotés d’une puce 0,61 pouce avec un panneau SXRD, mais embarquent une nouvelle puce XR For Projector, à l’image des chipsets intégrés dans les TV Sony 2024.

Ils sont ainsi capables de proposer une fréquence de 120 Hz et grâce à la fonction XR Deep Black offrent un taux de contraste extrêmement élevé tout en maîtrisant les zones claires et sombres pour un maximum de détails. Les deux appareils sont équipés d’une lentille asphérique avec le même objectif (13 pièces) que le VPL-XW7000ES de l’année passée.

Bravia Projector VPL-XW8100ES // Source : Sony

Pour un rendu qualité Cinéma, Sony recommande d’utiliser le mode d’image Cinéma Film 1. Effectivement, d’après ce que nous avons pu voir sur des démonstrations, la qualité est véritablement au rendez-vous. Sony propose notamment une gestion dynamique du Tone Mapping impressionnante offrant des scènes parfaitement maîtrisées et rendant les séquences extrêmement belles, lumineuses et détaillées dans toutes les zones de l’image.

Ils ne sont toutefois pas compatibles avec le format Dolby Vision, mais Sony défend sa technologie indiquant qu’elle vaut largement celle de Dolby pour le rendu global. Pour gérer les contenus HDR, les deux projecteurs proposent 3 modes en fonction de la configuration de la projection : pour les environnements lumineux, pour les salles dédiées et pour les pièces sombres, mais où la luminosité n’est pas la priorité.

Bravia Projector VPL-XW6100ES // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour les couleurs, la technologie XR Triluminos Pro offre la possibilité d’une large plage. Nous avons pu voir quelques scènes de démonstration d’une qualité assez exceptionnelle montrant une maîtrise de l’image particulièrement élevée.

En outre, notez que désormais, il est possible de corriger le gamma en HDR (et non plus seulement en SDR) offrant ainsi plus de contrôle sur les réglages. Le nombre de mémoires de zoom (motorisé) passe de 3 à 5 permettant ainsi une plus grande flexibilité. Une autre nouveauté est le fait que les projecteurs disposent d’entrées HDMI à la norme 2.1. Ils sont compatibles avec la technologie ALLM, mais pas VRR (Variable Refresh Rate) alors que Sony annonce un temps de retard à l’affichage de seulement 12 ms en Ultra HD à 120 Hz. Les joueurs devraient y trouver leur compte.

Bravia Projector VPL-XW6100ES // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour l’installation, Sony propose une fonction de correction (manuel) du trapèze.

Bravia Projector VPL-XW6100ES // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Bravia Projector VPL-XW6100ES // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pas à portée de toutes les bourses, mais gage d’une qualité hors norme, le nouveau vidéoprojecteur Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) sera disponible courant novembre pour un prix de 15 999 euros alors que le Bravia Projector 9 (VPL-XW8100ES) sera proposé à 25 999 euros.