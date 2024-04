Sony Bravia 9, Bravia 8 et Bravia 7 : la gamme TV 2024 s’adapte à Prime Video

Après plusieurs mois d’attente, la marque Sony a enfin présenté ses gammes de TV pour l’année 2024. Elles sont composées de trois séries : Bravia 9, le haut de gamme avec une dalle Mini-LED, Bravia 7 aussi Mini-LED et Bravia 8, une série embarquant une dalle White-OLED. En voici tous les détails.

Après Panasonic en tout début d’année, Philips, Samsung, Hisense, LG (Mini-LED et OLED) et Thomson, Sony a présenté ses nouvelles séries de téléviseurs pour 2024. Cette année, il va falloir compter sur trois séries (re)mettant à l’honneur la marque BRAVIA (Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture).

La plus haut de gamme est représentée par la série Bravia 9 (XR90 pour la référence exacte) embarquant une dalle Mini-LED. Ensuite, toujours avec cette technologie de rétroéclairage Mini-LED, il y a la série Bravia 7 (XR70). « Entre les deux », la nouvelle série de TV Sony Bravia 8 se distingue par la présence d’une dalle OLED. Plus précisément, il s’agit d’une dalle White-OLED fournie par LG Display et qui se place donc en dessous de la référence A95L sortie l’année dernière et dont vous pouvez lire notre test complet.

Série de TV Sony Bravia 9, le must pour la marque nipponne

La nouvelle série de téléviseurs Sony Bravia 9 est déclinée en 75 et 85 pouces, de grandes tailles donc. Elle embarque le nouveau système de rétroéclairage XR Backlight Master Drive permettant un contrôle extrêmement précis des diodes installées au cœur de la dalle.

Cette technologie est utilisée notamment sur les moniteurs de référence de la marque qui permettent aux coloristes et aux étalonneurs des studios de vérifier le rendu colorimétrique et de luminosité souhaité par le réalisateur de films ou de série. Elle s’appuie sur la présence de plusieurs milliers de LED associées à un algorithme de gradation locale pour proposer des contrastes des plus profonds, préserver les détails dans les zones sombres et limiter les effets de blooming (halo autour des objets clairs sur des fonds noirs).

On peut compter sur un nombre de zones de gradation qui serait de +325 % par rapport au modèle X95L de 2023. En outre, Sony promet un pic de luminosité accru sur cette série. Nous vérifierons ce qu’il en est exactement lors de nos tests.

Par ailleurs, la série Sony Bravia 9 est animée par le processeur de traitement d’image Sony XR déjà présent l’an passé sur les modèles LCD de la marque. Il utilise le système de reconnaissance de scènes pour détecter et analyser les données avec un maximum de précision afin d’optimiser l’image. Pour le traitement d’image, on peut compter sur plusieurs technologies d’optimisation : XR Clear Image (pour le traitement vidéo), XR Super Resolution (pour la mise à l’échelle des contenus), XR Contrast Booster 30 (pour le pic de luminosité accru), XR Triluminos Pro (pour l’amélioration des couleurs), XR HDR Remaster (pour les contenus HDR) et XR Smoothing (pour la fluidité des scènes).

La dalle présente sur les modèles Bravia 9 profite d’un traitement anti-reflets et de la technologie X-Wide Angle qui permet d’obtenir des angles de vision plus larges qu’auparavant. On peut également compter sur la présence d’un capteur de luminosité ambiante et de colorimétrie qui permettent, lorsque la fonction idoine est activée, d’optimiser la luminosité et les couleurs en fonction de l’ambiance qui règne dans la pièce.

Une calibration « Studio » disponible pour de nombreuses plateformes, dont Prime Video

Plusieurs modes d’images sont disponibles sur la série Bravia 9 dont le mode Cinéma, Professionnel, mais aussi IMAX Enhanced, Sony Pictures Core Calibrated (anciennement Bravia Core) et Netflix Calibrated. Ces deux derniers détectent automatiquement les contenus permettant d’optimiser le rendu d’image. La nouveauté de cette année, c’est l’introduction du mode d’optimisation Prime Video Calibrated Mode pour les contenus de la plateforme de streaming d’Amazon dont les films, les séries, mais aussi les programmes sportifs, une première.

Rappelons que, comme les années précédentes, les téléviseurs sont capables de supporter les séquences HLG, HDR10 et Dolby Vision. Sony fait toujours l’impasse sur le HDR10+ soutenu par Samsung et d’autres marques.

Le son qui fait vibrer la dalle et une optimisation des voix en cas d’environnements bruyants

Pour la partie audio, la série Sony Bravia 9 utilise six haut-parleurs placés en façade, sur les côtés (tweeters « de cadre ») et en haut de l’écran (tweeters « de verticalité ») pour tenter de proposer un environnement sonore aussi immersif que possible.

Ils sont soutenus par deux woofers délivrant ainsi une puissance totale de 70 watts. On peut en outre compter sur la technologie Acoustic Multi-Audio+ faisant vibrer la dalle pour émettre certains sons et proposer une spatialisation audio. Notez également la compatibilité avec la technologie Acoustic Centre Sync qui permet d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur en synchronisation parfaite avec les barres de son de la marque.

Les TV supportent les formats audio Dolby Atmos et DTS:X. La nouvelle fonction Voice Zoom 3 permet de reconnaitre les voix humaines via l’intelligence artificielle afin de les amplifier ou de les réduire pour proposer une parfaite intelligibilité, quels que soient les contenus.

Les téléviseurs Sony Bravia 9 utilisent un cadre minimaliste à l’avant pour privilégier une large place pour l’image. Les pieds proposent quatre positions possibles : écartés ou au centre en bas, écartés ou au centre en position légèrement plus haute. Cela favorise l’installation d’une barre de son devant, sans gêner l’image.

Gaming et connectiques, on reprend les mêmes et on recommence

Comme les autres séries, les TV Sony Bravia 9 sont animés par le système Google TV avec Chromecast intégré. Ils sont de plus compatibles Apple AirPlay et Apple Homekit.

Côté connectiques, exactement comme l’année dernière, ils sont dotés de deux entrées HDMI 2.1 Ultra HD 120 Hz et de deux entrées HDMI 2.1 Ultra HD 60 Hz. On y trouve également deux ports USB-A, une sortie audio numérique, un port Ethernet et des entrées TNT/Satellite et Câble.

Enfin, la partie gaming n’a pas changé. Les téléviseurs embarquent toutes les technologies d’optimisation, dont le VRR pour limiter les déchirements d’image, l’ALLM pour réduire le temps de réponse et sont toujours labélisés Perfect For PlayStation5.

Dans l’interface des téléviseurs, il est possible d’accéder à des menus permettant d’optimiser la consommation électrique de l’appareil avec des conseils distillés par Sony pour la réduire, ainsi que la visualisation de la quantité d’électricité consommée en instantanée. Un nouveau graphique fait son apparition : la consommation moyenne par jour, par semaine, par mois et par année.

Pour le moment, Sony n’a pas encore communiqué sur les prix des TV Bravia 9.

Série TV Bravia 7, dalle Mini-LED un peu moins lumineuse, mais avec une image tout aussi qualitative

La série de téléviseurs Sony Bravia 7 utilise donc aussi une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Mini-LED. Il s’agit exactement de la même technologie XR Backlight Drive que la série Bravia 9. Elle est déclinée en plusieurs tailles : 55, 65, 75 et 85 pouces et embarque le même chipset et les mêmes techniques d’optimisation de l’image, sauf pour la partie contraste proposant ici la fonction XR Contrast Booster 20 signifiant une luminosité légèrement inférieure à la série Bravia 9. Elle n’a pas la technologie X-Wide Angle ni le capteur de colorimétrie.

Pour la partie audio, elle propose les mêmes caractéristiques, à ceci près qu’elle propose moins de haut-parleurs (4×10 watts) et qu’ils sont placés dans l’épaisseur de la dalle et à l’arrière, pour un son moins direct et moins immersif que sur la Bravia 9. En outre, la technologie Acoustic Multi-Audio ici présente, ne fait pas entrer la dalle en vibration.

Les prix des différents téléviseurs Sony Bravia 7 seront communiqués plus tard.

Série TV Sony Bravia 8, dalle White-OLED pour le milieu de gamme

Non, Sony n’abandonne pas la technologie OLED puisque la marque propose cette année une nouvelle série embarquant une dalle White-OLED fournie par LG Display. Les TV Bravia 8 sont déclinés en 55, 65 et 77 pouces. Ils viennent se positionner en dessous des modèles de la série A95L sortie en fin d’année dernière et qui disposent d’une dalle QD-OLED fabriquée par Samsung Display.

Les téléviseurs Sony Bravia 8 sont animés par le processeur Sony XR avec reconnaissance des scènes. Ils proposent une image avec une définition Ultra HD et embarquent les technologies d’optimisations XR Clear Image, XR Super Resolution, XR Contrast Booster 15, XR Triluminos Pro, XR HDR Remaster et XR Smoothing.

Sony ne communique pas sur la luminosité maximale proposée par cette série, ce que nous ne manquerons pas de vérifier lors de notre test.

Les TV supportent les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision et proposent aussi les mêmes modes de calibration automatique que les séries Bravia 7 et Bravia 9 à savoir pour les contenus Netflix, Sony Pictures Core, IMAX Enhanced et Prime Video.

Pour la partie audio, on peut compter sur la technologie Acoustic Multi-Audio+, la fonction d’optimisation des voix Voice Zoom 3 ainsi que sur la compatibilité avec la technologie Acoustic Centre Sync. Les téléviseurs supportent les formats Dolby Atmos et DTS:X.

Ils sont animés par le système Google TV avec la fonction Chromecast intégrée, et compatibles avec les fonctions AirPlay et HomeKit d’Apple pour envoyer des contenus audio et vidéo sans fil depuis un appareil mobile.

Exactement comme les séries Bravia 9 et Bravia 7, l’écran peut s’appuyer sur deux pieds de type bâtons avec un choix parmi quatre positions plus ou moins hautes et plus ou moins écartées.

Côté connectiques et gaming, les téléviseurs de la série Bravia 8 proposent les mêmes entrées/sorties et les mêmes technologies d’optimisation pour les jeux vidéo que les séries Mini-LED 2024.

Là encore, il faudra patienter un peu pour connaître les prix des différentes tailles des téléviseurs Sony Bravia 8.

Tous les modèles sont livrés avec deux télécommandes, identiques à celles des précédentes séries.