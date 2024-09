Vidéoprojecteur courte focale JMGO sous Google TV, nouvelle référence pour le home cinéma ?

Le marché des projecteurs domestiques ne cesse d’évoluer, avec des appareils toujours plus performants et polyvalents. Parmi les dernières nouveautés, la marque JMGO a récemment sorti le modèle à courte focale N1S Ultra qui est désormais rejoint par les N1S Ultimate 4K et N1S Pro dont voici tous les détails.

N1S Ultimate // Source : JMGO

Pour faire concurrence aux Hisense C2, C2 Pro et C2 Ultra annoncés à l’IFA 2024 de Berlin, les autres marques chinoises proposent une gamme tout aussi complète et performante à l’image de Xgimi avec son dernier Horizon S Max ou encore Dangbei avec le Mars Pro 2 et maintenant JMGO qui étoffe sa série N1S. Cette marque existe depuis 2011 et propose de nombreux vidéoprojecteurs. Plus particulièrement, la dernière-née série N1S propose désormais trois vidéoprojecteurs courte focale.

Baptisés N1S Pro, N1S Ultra et N1S Ultimate 4K, ils ont tous à peu près le même design et profitent d’une base qui permet de les incliner jusqu’à 135 degrés et pouvant aussi pivoter à 360 degrés pour différentes situations. Ils embarquent des fonctions de correction automatique de l’image facilitant son installation.

N1S Pro // Source : JMGO

Une source Triple Laser, mais des luminosités différentes

Les trois modèles utilisent une source Triple Laser avec la technologie MALC 2.0 (Microstructure Adaptative Laser Control) et une puce DMD DLP 0,47 pouce. La marque annonce un taux de contraste de 1600:1 et une couverture de l’espace colorimétrique BT2020 de 110%. Ils sont capables de projeter une image pouvant atteindre une diagonale de 150 pouces avec une définition Ultra HD 4K (simulée). Ils sont dotés d’un zoom numérique et proposent, selon la marque, un ratio 1.2:1.

La seule différence entre les trois modèles est le fait que le N1S Pro offre une luminosité maximale de 2400 Lumens ANSI alors que le N1S Ultra monte jusqu’à 3000 Lumens ANSI et que le N1S Ultimate 4K serait capable de grimper jusqu’à 3500 Lumens ANSI, selon la marque.

N1S Ultimate // Source : JMGO

Sinon, ils partagent toutes les autres caractéristiques techniques dont la compatibilité avec les contenus 3D, HDR10, mais pas HDR10+ ou Dolby Vision. Ils fonctionnent sous Google TV avec une certification Netflix permettant également d’accéder à toutes les autres applications de streaming parmi les plus populaires.

La partie audio est assurée par deux haut-parleurs intégrés de 10 watts chacun avec une certification DTS. Ils sont Wi-Fi 6 et Bluetooth, pouvant jouer le rôle d’enceinte. Les trois modèles sont dotés de deux entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC, d’un port USB-A pour la lecture de contenus multimédia et d’une sortie audio jack. JMGO promet une nuisance sonore inférieure à 26 dB.

N1S Ultimate // Source : JMGO

Les vidéoprojecteurs JMGO N1S Pro, N1S Ultra et N1S Ultimate 4K sont disponibles pour des prix respectifs de 1900 euros, 2300 euros et 3000 euros environ.