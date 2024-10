Vidéoprojecteur connecté pensé pour le Home Cinéma

La marque BenQ vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau vidéoprojecteur connecté, le W2720i. Il est livré avec un dongle sous Android TV et donc capable d’offrir une palette de services de divertissement, mais peut bien évidemment supporter les sources externes.

Le nouveau vidéoprojecteur BenQ W2720i vient étoffer le catalogue de la marque, spécialiste des solutions d’affichage. Ce modèle est marqué par le petit « i » dans sa nomenclature signifiant qu’il est équipé d’un dongle permettant de lui apporter les services d’Android TV avec son lot d’applications.

La plupart des services de streaming sont donc directement accessibles, via Internet et plus particulièrement en passant par la liaison sans fil Wi-Fi du dongle.

Une connectique complète

Sinon, on peut évidemment compter sur la présence de 3 entrées HDMI dont une qui supporte les signaux Ultra HD jusqu’à 120 Hz et une autre pour faire un retour de l’audio (via eARC) sur une barre de son ou plus typiquement, un amplificateur audio/vidéo. Il y a également deux prises USB-A, une sortie audio numérique SPDIF, une sortie audio analogique, un port série RS-232 et une prise Trigger pour gérer la motorisation d’un écran.

Pour des raisons d’ergonomie, lorsqu’il est fixé sur un support de plafond, un guide-fil permet de concentrer tous les câbles, ce qui est appréciable notamment pour les personnes qui veulent bien organiser l’espace.

Si on n’utilise pas un amplificateur, notez malgré tout la présence de deux haut-parleurs de 5W chacun, servant, il faut bien l’avouer principalement de dépannage.

Fort contraste et haute luminosité

Techniquement, le vidéoprojecteur BenQ W2720i utilise une source 4LED avec un système DLP et une simulation des images jusqu’en Ultra HD. La marque communique sur un ratio de projection de 1 à 1.3 donc avec un zoom 1,3x. BenQ annonce la possibilité de profiter d’une image d’une diagonale de 120 pouces à 2,7 m de distance. Notez la possibilité de décaler l’image jusqu’à 5% à la verticale, pour une installation plus facile.

Ce qui rend également le vidéoprojecteur adapté à toutes les situations, c’est le fait qu’il embarque des fonctions de correction automatique du trapèze (vertical et horizontal de plus ou moins 30 degrés).

Pour l’image, BenQ promet un taux de contraste dynamique de 500 000:1 et communique sur une luminosité maximale de 2500 Lumens. Il propose les modes d’image Cinéma HDR IA, Cinéma IA, Filmmaker. Notez la compatibilité avec les formats HLG, HDR10 et HDR10+. Doté d’un capteur de luminosité, l’appareil s’adapte automatiquement à la lumière ambiante.

Le vidéoprojecteur supporte les contenus 3D. Pour les jeux, BenQ annonce un temps de retard à l’affichage de 17,9 ms (Ultra HD à 60 Hz). L’appareil est même capable de monter jusqu’à 240 Hz en Full HD.

Physiquement, le BenQ W2720i a des dimensions de 420 x 143 x 305 mm pour un poids de 6,5 kg.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur BenQ W2720i

Le nouveau vidéoprojecteur BenQ W2720i est déjà disponible pour un prix de 1990 euros.