Test du Hisense PL2 : netteté et contraste au top, mais des couleurs perfectibles

Véritable alternative aux téléviseurs géants, le vidéoprojecteur Hisense PL2 promet une grande image, une simplicité d’installation et une intégration facile dans le salon. Mais face à une concurrence de plus en plus affûtée, notamment chez Xiaomi, Samsung, Formovie ou encore Epson, ce modèle parvient-il à tirer son épingle du jeu ? Voici notre test complet.

Hisense PL2 // Source : Hisense

Le vidéoprojecteur Hisense PL2 est un modèle ultra courte focale qui ambitionne de transformer votre salon en salle de cinéma, sans nécessiter de recul important. Après notre test du modèle haut de gamme PX3-Pro de la marque et le meilleur vidéoprojecteur à ultra courte focale encore à l’heure de l’écriture de ces lignes, le Formovie Theater Premium, voici notre verdict sur une version plus abordable, mais qui n’est pas dénuée d’intérêt.

Doté d’une technologie mono-laser, il mise sur la durabilité de sa source lumineuse et la qualité de son image pour séduire les amateurs de grands écrans. Contrairement à certains modèles Hisense qui intègrent un écran dédié, le PL2 est vendu seul, laissant à l’utilisateur le choix de la surface de projection. Ce positionnement lui permet de s’adresser à un public varié, des cinéphiles exigeants aux familles en quête de polyvalence multimédia. Sur le plan technique, il se démarque par sa compatibilité Ultra HD, sa prise en charge de tous les formats HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision et IMAX Enhanced) et son système d’exploitation Vidaa, déjà éprouvé sur les téléviseurs de la marque. N’oublions pas la prise en charge des contenus 3D.

Face à des références comme le Samsung The Premiere 7 ou le Xiaomi Laser Cinema, le PL2, bien qu’il est disponible depuis plusieurs mois maintenant, avance des arguments solides, tant sur la qualité d’image que sur la connectivité ou l’ergonomie. Son tarif, situé dans la moyenne du marché pour ce type de produit, le place en concurrence directe avec des modèles aux prestations similaires, mais il entend se démarquer par la richesse de ses fonctionnalités et la simplicité de son installation.

Reste à voir si, à l’usage, il tient toutes ses promesses et s’il peut s’imposer comme un choix incontournable pour qui souhaite s’équiper d’un projecteur laser à ultra courte focale.

Hisense PL2 Fiche technique

Modèle Hisense PL2 Dimensions 531 mm x 120 mm x 335 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 150 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+, Dolby Vision Ports HDMI 2 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 30 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Vidaa U Assistant vocal Amazon Alexa, Vidaa Voice Fiche produit

Hisense PL2 Conditions du test

Le vidéoprojecteur Hisense PL2 testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Extra Bright Eden 240C disponible dans la boutique Son-Vidéo.com, un modèle spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs ultra-courte focale. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir. Ce protocole est identique pour tous les tests de vidéoprojecteurs ultra-courte focale afin de pouvoir les comparer.

Hisense PL2 Design

Le Hisense PL2 adopte un design sobre et moderne, fidèle à l’identité visuelle de la marque. Son châssis noir mat, aux lignes épurées, s’intègre facilement dans un salon contemporain sans attirer inutilement l’attention.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Avec ses dimensions relativement compactes pour un modèle à ultra courte focale, il se place aisément sur un meuble bas, à seulement quelques centimètres du mur ou de l’écran. La partie supérieure, légèrement brossée, offre un toucher agréable et une certaine résistance aux traces de doigts.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’absence de trappe de protection pour l’objectif pourra en décevoir certains dont nous faisons partie, pour ce qui est de la gestion de la poussière.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La façade, bombée et perforée, laisse passer le son des haut-parleurs intégrés tout en apportant une touche d’originalité à l’ensemble. La partie avant n’est pas aussi travaillée que le PX3-Pro car elle est ici beaucoup plus sobre, ce que l’on peut aussi apprécier.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

De part et d’autre, des évents assurent la ventilation, avec la possibilité de désactiver l’éclairage LED intégré pour une discrétion totale lors de la projection. Sur notre modèle de test, nous avons relevé des finitions soignées et un assemblage précis.

L’appareil repose sur deux pieds ajustables en hauteur associés à une barre en caoutchouc, facilitant la mise à niveau sur n’importe quelle surface.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

On apprécie également l’intégration du bloc d’alimentation, évitant ainsi les câbles disgracieux souvent rencontrés sur ce type de produit.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’ensemble respire la qualité et la robustesse, tout en restant suffisamment discret pour ne pas dénaturer la décoration intérieure. Le Hisense PL2 réussit ainsi le pari d’un design à la fois fonctionnel et élégant, qui saura satisfaire les utilisateurs les plus exigeants en matière d’intégration domestique.

Hisense PL2 Connectiques

Le Hisense PL2 propose une connectique complète, pensée pour répondre à tous les besoins du quotidien. À l’arrière de l’appareil, dans un logement enfoncé, on retrouve trois entrées HDMI. Deux sont à la norme 2.1, plein début tandis que la troisième est compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur. Cette configuration permet de profiter pleinement des contenus Ultra HD et de la meilleure qualité sonore possible, même si la prise eARC est limitée à un signal vidéo Ultra HD 60 Hz, ce qui impose de privilégier les autres ports pour les usages gaming à haute fréquence.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En plus d’un port USB-A disponible sur le côté de l’appareil, il y a un port USB-A également présent à proximité des autres entrées/sortie. Le premier est idéal pour la lecture de contenus multimédias depuis une clé ou un disque dur externe. Notez aussi la présence d’une sortie audio analogique jack 3,5 mm qui permet de brancher un casque ou un système audio externe filaire. Une sortie audio numérique optique et un port Ethernet complètent l’offre, assurant une connexion stable au réseau domestique.

Le PL2 embarque naturellement le Wi-Fi et le Bluetooth, facilitant le partage de contenus depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. La compatibilité AirPlay 2 est un vrai plus pour les utilisateurs d’appareils Apple, tout comme la fonction de partage d’écran sans fil, qui élargit les possibilités d’utilisation. On regrette toutefois l’absence d’un port Trigger 12V, utile pour synchroniser l’ouverture d’un écran motorisé, même si un dongle USB optionnel peut pallier ce manque. La compatibilité avec la norme Control4 peut toutefois permettre d’intégrer l’appareil au sein d’un système Home Cinéma complet, si on dispose de l’interface idoine.

Enfin, le PL2 ne dispose pas de tuner TNT intégré, ce qui le distingue de certains concurrents, comme le Samsung The Premiere et des modèles Laser TV de la marque. Malgré ces quelques absences, la connectique du Hisense PL2 demeure très satisfaisante et adaptée à la plupart des usages domestiques, qu’il s’agisse de cinéma, de gaming ou de streaming.

La télécommande

La télécommande fournie avec le Hisense PL2 tranche avec la tendance actuelle aux modèles compacts. Elle est identique à celle que l’on peut avoir avec un téléviseur Hisense. Elle se démarque donc par sa taille généreuse, qui permet d’intégrer de nombreuses touches d’accès direct aux principales plateformes de streaming, telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou encore Deezer. Comptez aussi un accès direct à au service Kid de la marque proposant des programmes adaptés aux plus jeunes. Cette profusion de boutons facilite la navigation et l’accès rapide aux contenus, même si la présence de touches numériques peut sembler superflue sur un vidéoprojecteur dépourvu de tuner TNT.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dans le bas de la télécommande, on apprécie particulièrement la présence de boutons dédiés aux réglages d’image et de son, qui évitent de multiplier les manipulations dans les menus. Alimentée par une batterie rechargeable via USB-C et équipée d’un petit panneau solaire pour maintenir sa charge, la télécommande se montre pratique au quotidien. Sa connexion Bluetooth dispense de devoir viser précisément le projecteur, et le microphone intégré permet d’utiliser les commandes vocales pour piloter l’interface Vidaa. Seul regret, l’absence de rétroéclairage, qui aurait été appréciable pour une utilisation dans l’obscurité. Malgré cela, la télécommande du Hisense PL2 offre une expérience utilisateur confortable et complète, à la hauteur des attentes pour un appareil de ce standing.

Hisense PL2 Écran

Le vidéoprojecteur Hisense PL2 est livré sans écran, appartenant à la gamme des Laser Cinema et à la différence des Laser TV qui sont eux fournis avec un écran de 100 ou 120 pouces, selon le modèle choisi. Cela laisse le choix, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran en se servant d’un mur comme surface de projection et donc perdre le bénéfice relativement important d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 500 et 2700 euros environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Hisense PL2 Installation

Comme tous les modèles à ultra courte focale, la première étape de l’installation du Hisense PL2 consiste à le placer à seulement quelques centimètres du mur ou de l’écran. En l’installant à 20 centimètres par rapport à l’écran, on obtient une image de 100 pouces en diagonale, ce qui est idéal pour une immersion cinéma à la maison. Les pieds ajustables permettent de compenser les éventuelles irrégularités du meuble, assurant ainsi une image parfaitement horizontale. La correction du trapèze est disponible en mode automatique ou manuel.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En mode automatique, il suffit d’utiliser un smartphone pour photographier l’image projetée, le projecteur se chargeant ensuite d’ajuster la géométrie. Attention, cela ne fonctionne pas toujours très bien. Qu’à cela ne tienne, on passe en mode manuel. Alors, les réglages sont plus fins, mais demandent un peu plus de temps. La mise au point, elle aussi, peut être réglée automatiquement ou manuellement.

Sur le PL2, l’image est nette sur la quasi-totalité de la surface, même si l’on note parfois une très légère perte de netteté dans les coins supérieurs, un défaut commun à de nombreux projecteurs à ultra courte focale. L’ensemble des opérations d’installation se fait rapidement et sans difficulté, rendant le Hisense PL2 accessible aussi bien aux néophytes qu’aux utilisateurs expérimentés.

Hisense PL2 L’image en mode subjectif

Le Hisense PL2 utilise une puce DMD 0,47 pouce de Texas Instruments associée à une source lumineuse mono-laser, une combinaison qui lui permet de simuler une image Ultra HD grâce à la technologie XPR. Cette dernière projette plusieurs images Full HD légèrement décalées à très haute fréquence, créant ainsi l’illusion d’une image Ultra HD.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Plusieurs modes d’image sont disponibles : Standard, Filmmaker, Cinéma Jour, Cinéma Nuit, Dynamique et Sport, chacun adapté à des usages spécifiques.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lorsqu’on passe sur des contenus Dolby Vision, il y a les modes Dolby Vision Lumineux, Dolby Vision sombre et Dolby Vision Personnalisé.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos tests, le mode Filmmaker s’est révélé le plus équilibré, offrant une restitution fidèle des couleurs et un bon respect de la dynamique d’image. Les contenus SDR bénéficient d’une douceur agréable, sans excès de piqué ni « sur-accentuation » numérique. Les scènes sombres sont bien gérées, avec un niveau de contraste élevé qui permet de distinguer de nombreux détails dans les zones d’ombre, tandis que les parties lumineuses restent éclatantes sans être brûlées.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les contenus HDR, qu’ils proviennent de plateformes de streaming ou de disques Blu-ray, profitent pleinement de la certification Dolby Vision, avec des couleurs riches et des dégradés subtils. La gestion des contours est précise, sans effet artificiel, et l’ensemble conserve une belle naturalité, même sur les séquences les plus exigeantes.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Que ce soit pour des films, des séries ou des événements sportifs, le Hisense PL2 délivre une image de grande qualité, immersive et plaisante à regarder sur la durée.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La compensation des mouvements

Le Hisense PL2 intègre la technologie MEMC pour la compensation des mouvements, assurant une fluidité appréciable lors des scènes d’action ou des travellings rapides. Les séquences sportives ou les films d’action bénéficient ainsi d’un rendu naturel, sans effet de saccade ni artefacts gênants. Même lors des passages les plus complexes, avec des objets ou des personnages se déplaçant rapidement sur des arrière-plans détaillés, la gestion du mouvement reste convaincante, bien que quelques décrochages puissent survenir dans les situations extrêmes. Dans l’ensemble, la compensation des mouvements du PL2 permet de profiter d’une expérience visuelle confortable, proche de ce que l’on peut attendre d’un vidéoprojecteur haut de gamme.

L’effet arc-en-ciel

Comme tout projecteur utilisant la technologie DLP, le Hisense PL2 n’échappe pas totalement à l’effet arc-en-ciel, ce phénomène visuel où de brefs éclairs colorés apparaissent sur les objets lumineux en mouvement ou sur les sous-titres. Toutefois, sur ce modèle, l’effet est particulièrement limité et ne gêne pas la majorité des spectateurs. Sa perception reste très subjective et dépend de la sensibilité de chacun, mais lors de nos tests, il n’a pas été particulièrement marqué, même lors de scènes contrastées ou sur des fonds sombres. Pour la plupart des utilisateurs, il ne devrait donc pas constituer un frein à l’utilisation du PL2 au quotidien.

Hisense PL2 Les mesures, très bon contraste, mais peut mieux faire en colorimétrie

Contrairement au PX3-Pro, ce modèle ne dispose pas de capteur de luminosité qui permet d’adapter automatiquement certains paramètres de l’image en fonction des conditions d’éclairage dans la pièce. Toutes nos mesures ont été réalisées dans l’obscurité totale. D’après nos essais, c’est le mode Filmmaker qui permet d’obtenir le rendu le plus « cinéma ».

Ainsi, nous avons pu mesurer un taux de contraste de 2397:1, ce qui est très élevé autant, mais encore en deçà du taux obtenu sur le Formovie Cinema Edge, le Formovie Theater Premium ou le Hisense PX3-Pro. Le gamma moyen a été relevé à 2,24 avec un suivi exemplaire de la courbe de référence, sauf pour les valeurs les plus élevées dans l’échelle de gris où il y a quelques accidents, mais rien de grave. La température de couleur moyenne mesurée est de 6084 K, toujours en mode Filmmaker significatif d’une image un peu plus chaude que ce qu’elle devrait être (la valeur idéale étant de 6500 K).

En sortie de carton, comme nous faisons toujours pour les mesures, et sans aucun calibrage, la fidélité des couleurs n’est pas des plus optimale. En effet, nous avons mesuré un Delta E moyen de 5,65 en mode Filmmaker, ce qui est bien supérieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée à l’image. Cela se traduit par des couleurs qui sont un peu trop flatteuses à l’écran.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Avec des contenus HDR, c’est encore le mode Filmmaker qui permet d’obtenir les meilleurs rendus. Rappelons que l’appareil peut gérer les contenus HDR10, HDR10+, Dolby Vision et IMAX Enhanced. Concernant la fidélité des couleurs, là aussi, le Delta E moyen a été relevé à 3,6 donc légèrement supérieur au seuil de 3. Face à l’écran Lumene utilisé pour tous nos tests, nous avons mesuré un pic de luminosité de 168 cd/m² contre 208 cd/m² pour le PX3-Pro (rapporté au gain de l’écran à 0,5), ce qui est élevé pour un tel appareil.

À titre de comparaison, le Theater de Formovie a été flashé, dans les mêmes conditions à 144 cd/m², le Cinema Edge de Formovie à 156 cd/m² tandis que l’Epson EH-LS800 propose 176 cd/m² pour une image qui fait 100 pouces en diagonale. Comme on peut le voir sur les graphiques ci-dessous, les courbes de référence ne sont pas bien suivies, signifiant qu’une phase de calibration et donc la modification de plusieurs paramètres dans les menus Image permettrait d’obtenir mieux.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, le vidéoprojecteur arrive à proposer quasiment la même luminosité, quelle que soit la taille de la mire.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 84,21% et 64,51%, ce qui est correct pour ce type d’appareil.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Hisense PL2 Gaming, parce qu’il le joue bien

Le Hisense PL2 se veut polyvalent et s’adresse aussi aux amateurs de jeux vidéo. Grâce à ses deux ports HDMI 2.1 plein débit, il prend en charge les consoles de dernière génération et permet d’atteindre une fréquence de 120 Hz en Ultra HD (60 Hz en Ultra HD pour le Dolby Vision Gaming), et 240 Hz en Full HD, tandis que le mode Jeu réduit l’input lag à un niveau acceptable pour la majorité des joueurs.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos essais, le temps de retard à l’affichage en Ultra HD 60 Hz s’est révélé correct, à 38,2 ms, ce qui suffit pour un usage grand public. Pour les joueurs plus exigeants, la fonction Turbo DLP permet de descendre à 17,7 ms, à condition de se passer de la correction du trapèze. Or, le problème est que, de notre point de vue et, selon nos essais, cette correction est obligatoire. On doute alors de ce type de fonctionnalité.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Ce qui est agréable avec les vidéoprojecteurs (mais aussi les TV) de la marque, c’est qu’on peut activer le mode Jeu tout en gardant une fidélité des couleurs (même si perfectible) correspondant au mode d’image sélectionné. On a même accès à la barre de jeu pour modifier rapidement certains paramètres et afficher la fréquence des images.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La prise en charge du cloud gaming via Vidaa reste limitée pour l’instant, mais pourrait évoluer avec l’arrivée de nouvelles applications. L’image reste précise et réactive, sans traînée perceptible, et la taille d’affichage procure une immersion incomparable, que ce soit pour les jeux d’aventure, de sport ou de course. Le Hisense PL2 s’impose ainsi comme un choix pertinent pour le jeu vidéo, à condition de ne pas rechercher la performance absolue des moniteurs spécialisés.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Hisense PL2 Audio, du dynamisme et une scène large

Le système audio du Hisense PL2, n’est pas optimisé par Harman Kardon comme sur son grand frère, le PX3-Pro. Il est composé de deux haut-parleurs large bande de 15 W chacun. Cette configuration assure une restitution sonore ample, capable de sonoriser confortablement une pièce de taille petite à moyenne. Les dialogues sont clairs et bien détachés, même à volume modéré, tandis que la scène sonore s’étend suffisamment pour accompagner l’image projetée. On regrette toutefois un certain manque de chaleur et de profondeur, notamment dans les basses, ce qui limite un peu l’immersion lors des scènes les plus spectaculaires.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La compatibilité avec le format Dolby Atmos est un atout, mais l’effet de spatialisation reste discret, sans atteindre le niveau d’un véritable système home cinéma. Le volume, quant à lui, monte rapidement, ce qui peut surprendre lors des premiers réglages. Malgré ces quelques réserves, la qualité audio du PL2 demeure supérieure à la moyenne des vidéoprojecteurs de sa catégorie, offrant une expérience satisfaisante pour un usage quotidien. Dans la mesure du possible, associez-le avec, à minima, une vraie barre de son ou mieux, un amplificateur avec plusieurs enceintes.

Hisense PL2 L’interface

Le Hisense PL2 fonctionne sous Vidaa, le système d’exploitation maison déjà éprouvé sur les téléviseurs de la marque. Dès l’allumage, on est accueilli par une interface claire et réactive, organisée autour d’un bandeau principal regroupant toutes les applications de streaming incontournables : Netflix, Apple TV, Prime Video, Disney+, Canal+, FranceTV, TF1, M6, Paramount et bien d’autres.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La présence des applications des opérateurs SFR, Orange et Free est à noter, permettant de se passer d’une box TV pour accéder aux chaînes de l’opérateur. Pour Bouygues Telecom, il faudra attendre 2026 via une mise à jour.

Vidaa propose également une boutique d’applications pour enrichir l’expérience selon les besoins. Juste en dessous du bandeau principal, des suggestions de contenus personnalisées s’affichent, affinées au fil des usages et des profils créés.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La gestion multi-utilisateurs est un vrai atout, chaque membre du foyer pouvant retrouver ses recommandations et ses paramètres favoris. Sur la gauche de l’interface, un menu permet d’accéder rapidement aux entrées du projecteur, aux notifications et à la recherche universelle. Le menu Paramètres, très complet, offre un contrôle précis de l’image, du son, de la connectivité et de l’accessibilité. On y trouve aussi une application de lecture multimédia, compatible avec de nombreux formats et capable de reprendre la lecture là où elle avait été interrompue.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, les réglages d’image sont nombreux, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs modes prédéfinis ou d’activer le mode Jeu. L’interface se démarque vraiment par sa fluidité et sa réactivité, chaque action étant immédiatement prise en compte.

Hisense PL2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Vidaa s’impose ainsi comme un environnement logiciel complet et agréable à utiliser, qui n’a rien à envier aux systèmes concurrents, comme Google TV ou Tizen.

Hisense PL2 Consommation et nuisance sonore

En mode Filmmaker, le Hisense PL2 affiche une consommation électrique maîtrisée, comparable à celle de ses principaux concurrents. Lors de nos mesures, la consommation s’est stabilisée autour de 231 watts avec une mire blanche à 100 %, un résultat qui est relativement élevé pour un projecteur laser de cette puissance. Côté nuisance sonore, le ventilateur reste discret en fonctionnement normal, avec un niveau sonore mesuré à 36 dB au maximum à proximité de l’appareil. Ce bruit de fond reste peu perceptible lors du visionnage de films ou de séries, même dans une pièce silencieuse, et ne gêne pas l’immersion.

Hisense PL2 Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur Hisense PL2 est disponible depuis quelques mois pour un prix qui est de 1990 euros environ au moment de notre test, soit le même prix que le Formovie Cinema Edge qui offre une prestation relativement similaire avec plus de contraste, mais une calibration en sortie de carton plus hasardeuse, fonctionnant sous Google TV et qui n’est pas certifié Dolby Vision.