Le BenQ W2720i s’inscrit dans la lignée des vidéoprojecteurs Home Cinéma traditionnels, intégrant une source lumineuse à 4 LED, une définition Ultra HD simulée par la technologie XPR et une compatibilité HDR quasi complète (HDR10, HDR10+, HLG). Il ne manque que le Dolby Vision. Face à la concurrence, il se positionne comme une alternative crédible aux modèles triple laser ou lampes UHP, misant sur la fidélité colorimétrique, la simplicité d’installation et une polyvalence qui s’étend du Home Cinéma au gaming.

À 1 990 euros environ, il vise un public exigeant qui souhaite une expérience cinéma à domicile sans compromis sur la précision des couleurs, la fluidité ou la connectivité. Comparé à des modèles comme le Hisense C2 Pro ou BenQ GP520, plus compacts, le W2720i joue la carte de la tradition, s’installant en fond de salle à l’image du Optoma UHZ68LV. Par rapport à ce dernier, qui est certifié Dolby Vision et bien plus cher, il embarque Android TV (via un dongle). Enfin, notez un input lag réduit pour le jeu vidéo.

BenQ W2720i Fiche technique

Modèle BenQ W2720i Dimensions 420 mm x 143 mm x 305 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 120 pouces Compatible HDR HDR10+, HDR10 Ports HDMI 3 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 10 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Android TV Assistant vocal Google Assistant Fiche produit

BenQ W2720i Conditions du test

Le vidéoprojecteur BenQ W2720i testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs Home Cinéma. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir. Ce protocole est identique pour tous les tests de vidéoprojecteurs afin de pouvoir les comparer.

BenQ W2720i Design, un modèle plutôt compact pour un « fond de salle »

Le BenQ W2720i adopte un format classique et relativement massif, mais qui s’avère aussi bien plus compact que l’Optoma UHZ68LV ou le Sony VPL-XW5000ES et ses frères, par exemple.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il est conçu avant tout pour une installation fixe, idéalement au plafond dans une salle dédiée. Son châssis noir, sobre et élégant, tranche avec les designs disruptifs des modèles lifestyle ou ultra-courte focale. On note un revêtement partiel avec une texture en similicuir, ce qui lui confère une certaine classe.

En façade, l’optique est positionnée au centre, ce qui facilite l’alignement avec l’écran et rappelle les codes des projecteurs professionnels.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les matériaux utilisés sont robustes, avec une façade bien finie et des aérations latérales discrètes. Les dimensions généreuses (420 x 143 x 305 mm pour 6,4 kg) indiquent une volonté d’offrir une optique de qualité et une gestion thermique efficace.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le bloc optique, composé de dix lentilles réparties en six groupes, assure une bonne netteté sur toute la surface de l’image. Le design privilégie la fonctionnalité à l’esbroufe, avec des pieds réglables pour une pose sur table et des fixations prévues pour une installation au plafond.

En effet, dessous, il y a 4 patins pour installer le projecteur sur une étagère. Sinon, on peut aussi compter sur plusieurs pas de vis pour le fixer à un support en cas de positionnement au plafond. Rien ne manque pour une parfaite intégration dans le salon ou la salle dédiée.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur le dessus, il y a une petite trappe qui se referme cachant la molette pour régler manuellement le zoom ainsi que la bague aidant à faire la mise au point. À la manière des vidéoprojecteurs Epson, la manipulation est efficace et rapide.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

C’est également sur la partie supérieure, après avoir retiré une partie qui coulisse que l’on trouve l’emplacement pour le dongle Android QS02. Celui-ci est directement alimenté et il y a un câble HDMI pour le brancher.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur le côté, il y a plusieurs touches qui permettent de contrôler plusieurs fonctions de l’appareil et de naviguer dans les menus. C’est pratique si la télécommande fait défaut.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur le modèle de test prêté par la marque, nous avons apprécié la finition soignée, sans fioritures. Ce choix de conception vise à rassurer les utilisateurs à la recherche d’un appareil fiable, pensé pour durer et s’intégrer dans un environnement dédié au cinéma maison.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

BenQ W2720i Connectiques, il y a tout ce qu’il faut

Le W2720i propose une connectique riche et bien pensée. À l’arrière, on retrouve deux entrées HDMI 2.1, dont une compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur, ainsi qu’une HDMI 2.0b supplémentaire.

Cette configuration permet de connecter simultanément plusieurs sources, comme un lecteur Blu-ray, une console de jeu et un boîtier multimédia, sans avoir à jongler avec les câbles. Deux ports USB-A sont présents, l’un pour la lecture de contenus multimédias, l’autre pour la mise à jour du firmware ou l’alimentation d’accessoires.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Une sortie audio optique S/PDIF et une sortie Jack stéréo offrent des solutions pour brancher un système audio externe. La présence d’un port Ethernet RJ45 complète la connectivité réseau, en plus du Wi-Fi 5.0 et du Bluetooth 5.0 intégrés. Gage des modèles bien pensés et pratique pour une parfaite intégration au sein d’un système Home Cinéma complet, un port trigger 12V permet de piloter un écran motorisé.

Notez qu’un petit crochet qui vient se viser sur la partie inférieure de l’appareil permet d’organiser les câbles. C’est bien pensé.

Enfin, la compatibilité AirPlay et Chromecast facilite la diffusion de contenus depuis un smartphone ou une tablette. L’ensemble est accessible et bien organisé, ce qui simplifie l’intégration du W2720i dans une installation existante, qu’elle soit orientée cinéma ou gaming.

La télécommande

La télécommande du BenQ W2720i est compacte, légère et agréable à prendre en main. Elle propose un agencement logique des touches, avec un accès direct à la sélection des sources et aux réglages d’image. Bonne nouvelle, les boutons sont rétroéclairés, ce qui facilite son utilisation dans l’obscurité, un vrai plus pour les séances cinéma.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

On apprécie la présence d’un bouton dédié à Google Assistant, permettant de piloter le projecteur à la voix, ainsi que l’accès rapide aux paramètres avancés sans passer par des menus complexes. La réactivité est au rendez-vous, la portée suffisante malgré le fait qu’elle soit infrarouge et non Bluetooth. L’ensemble respire la qualité et la praticité.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

BenQ W2720i L’écran

Le vidéoprojecteur BenQ W2720i est livré sans écran, ce qui laisse le choix à l’utilisateur d’opter pour la surface de projection la plus adaptée à son environnement. Il est tout à fait possible de l’installer sans écran en se servant d’un mur, mais il est évident que le rendu sera bien meilleur avec une toile optimisée pour la projection. Comptez entre 500 et 2 700 euros environ pour des écrans de différentes tailles bénéficiant d’un traitement spécifique.

BenQ W2720i Installation

L’installation du BenQ W2720i est facilitée par un zoom optique manuel 1,3x et un lens-shift vertical de ±5 %, permettant d’ajuster précisément la position de l’image sans dégrader la qualité.

La correction de trapèze verticale automatique et horizontale manuelle offre une marge de manœuvre suffisante pour compenser un positionnement imparfait. La distance de projection varie de 1,0 à 1,3:1, ce qui permet d’obtenir une image de 120 pouces avec un recul d’environ 2,65 mètres. Pour une image de 300 cm de base, compter sur un recul de 4,30 mètres environ.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’alignement de l’optique centrale simplifie la tâche, tout comme les repères sur le châssis pour le montage au plafond.

La mise au point est manuelle, mais précise, et la netteté est homogène sur la quasi-totalité de l’image. Les menus d’installation sont clairs, avec des guides visuels pour chaque étape. Cette souplesse rend le W2720i accessible aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs expérimentés, tout en garantissant une image bien cadrée et parfaitement ajustée à chaque séance.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

BenQ W2720i L’image en mode subjectif, une image détaillée

Le BenQ W2720i s’appuie sur une puce DLP 0,47 pouce et une source lumineuse à 4 LED, dont la configuration spécifique (deux diodes bleues, une rouge, une verte) permet d’atteindre une couverture de 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, selon la marque. La technologie XPR simule une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels), offrant une image détaillée, précise et homogène sur toute la surface de projection. Notez sa compatibilité avec les contenus 3D. Des lunettes sont proposées en option.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les modes d’image disponibles sont nombreux : AI Cinéma, Lumineux, Mode Cinéaste (Filmmaker), Cinéma, Util (comprenez utilisateur) pour les contenus SDR. Pour les programmes en HDR, les modes sont plus restreints : HDR10, Cinéma HDR IA et Mode Cinéaste (Fillmmaker). Notez la possibilité de jouer avec la puissance de la source de lumière entre les modes Normal, Eco, Faible dynamique et Haut dynamique. Le vidéoprojecteur supporte le mode Cinéma 24p pour les films.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le mode Cinéma se distingue par sa fidélité colorimétrique, avec des couleurs naturelles et des tons chair justes, tandis que le mode Lumineux privilégie la luminosité pour les pièces partiellement éclairées. En usage réel avec le mode Filmmaker activé, l’image séduit par sa douceur, l’absence de bruit vidéo et la richesse des nuances, aussi bien sur des films HDR en streaming que sur des disques Blu-ray.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les contenus SDR bénéficient d’un traitement précis, avec un gamma bien tenu et un contraste dynamique efficace. Les séquences sombres conservent du détail, même si le contraste natif reste en deçà des meilleurs modèles à matrice laser. Les scènes lumineuses sont éclatantes, sans dérive colorimétrique ni effet de solarisation. La gestion du HDR est convaincante, même si un léger ajustement des réglages de contraste et de luminosité permet d’optimiser le rendu selon la source.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Globalement, le W2720i offre une expérience visuelle immersive, équilibrée et agréable, idéale pour les cinéphiles comme pour les amateurs de séries ou de sport.

La compensation des mouvements

Le W2720i intègre la technologie MEMC pour la compensation des mouvements. Les scènes d’action et les travellings rapides gagnent en fluidité, sans générer d’artefacts gênants ou d’effet « soap opera » trop prononcé. La gestion de la compensation est paramétrable, avec plusieurs niveaux d’intensité, ce qui permet d’adapter le rendu selon ses préférences ou le type de contenu. Même lors des séquences les plus exigeantes, l’image reste stable et nette, ce qui profite aussi bien aux films d’action qu’aux retransmissions sportives. L’algorithme MEMC du W2720i se montre efficace, limitant les saccades sans introduire de flou ou de halos autour des objets en mouvement.

L’effet arc-en-ciel

Comme tout projecteur DLP, le W2720i n’échappe pas totalement à l’effet arc-en-ciel, perceptible sous forme de flashs colorés lors de mouvements rapides ou sur des sous-titres blancs sur fond sombre. Cependant, la présence de la source lumineuse à 4 LED atténue beaucoup ce phénomène, le rendant peu gênant pour la majorité des spectateurs. Seules les personnes très sensibles à cet effet pourront le remarquer occasionnellement, mais il reste bien maîtrisé et ne nuit pas à l’expérience globale, même lors de longues séances de visionnage.

BenQ W2720i Les mesures, sondes à l’appui

Entre les modes Cinéma et Cinéaste, le vidéoprojecteur propose un calibrage en sortie de carton tout à fait satisfaisant. En effet, concernant la fidélité des couleurs pour les contenus SDR avec le mode Cinéma, nous avons relevé un Delta E moyen de 2,1, donc bien inférieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée. Avec le mode Cinéaste, le Delta E moyen est de 3, donc correct.

Pour le gamma, nous avons mesuré une valeur moyenne de 2,18 avec un suivi de la courbe qui est particulièrement précis, en mode Cinéma. Il est légèrement plus loin pour le mode Cinéaste avec une valeur moyenne de 2,37. Pour ce qui est de la température moyenne des couleurs, en mode Cinéma, nous avons relevé une valeur de 6575 K, donc extrêmement proche de la température moyenne idéale (6500 K). Les couleurs se suivent très bien malgré un léger décrochage pour les valeurs les plus faibles sur l’échelle de gris.

Le point faible de ce vidéoprojecteur est son contraste que nous avons relevé à 624:1.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant le rendu HDR, c’est avec le mode Cinéaste (Filmmaker) que les résultats sont les plus intéressants pour un effet « cinéma ». En effet, la colorimétrie est maîtrisée avec un Delta E moyen de seulement 1,56 donc bien inférieur au seuil de 3. Le mode HDR10 permet d’obtenir un Delta E moyen de 1,6 alors que si on règle l’appareil sur le mode Cinema HDR IA, on est à 1,88 donc toujours en dessous du seuil.

Pour ce qui est de la luminosité, nous avons relevé 75 cd/m² en mode Cinéaste avec la source lumineuse réglée sur Normal. Ce pic est sensiblement identique pour le mode Cinema HDR IA et très légèrement supérieur (76 cd/m²) lorsqu’on active le mode HDR10. Rappelons que ces mesures ont été réalisées, comme les autres modèles de fond de salle, avec une image qui fait 3 mètres de base avec un recul de 4,3 m. Si l’appareil est placé plus proche, la luminosité est supérieure et moindre si le vidéoprojecteur est plus éloigné de l’écran.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le W2720i conserve sa luminosité, quelle que soit la taille de la mire, comme le montre le graphique suivant.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 72,79% et 53,06%, ce qui est correct, mais pas optimal.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

BenQ W2720i Gaming, un très bon allié

Le BenQ W2720i se montre particulièrement adapté au jeu vidéo grâce à un input lag (temps de retard à l’affichage entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran) mesuré à 18 ms en Ultra HD à 60 Hz. Cela correspond à un tout petit peu plus d’une image de retard garantissant une réactivité suffisante pour la majorité des joueurs, y compris sur des jeux compétitifs. Le mode Rapide doit être activé.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Attention, cet input lag est obtenu sans correction du trapèze. Cela signifie que, si l’appareil n’est pas placé exactement en face et à la bonne hauteur par rapport à votre écran, vous devrez corriger le trapèze et ne pourrez pas obtenir ce temps de retard à l’affichage. Dans ce cas, on est à 35,7 ms, ce qui reste acceptable malgré tout.

Ce vidéoprojecteur supporte des taux de rafraîchissement élevés, jusqu’à 120 Hz en Ultra HD, offrant une fluidité remarquable pour les jeux d’action.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La compatibilité avec les consoles de dernière génération et les PC gaming est assurée via les ports HDMI 2.1, et le mode Jeu optimise automatiquement les réglages pour réduire la latence et améliorer la visibilité dans les scènes sombres. Lors de nos tests, les sessions de jeu sur console et PC se sont révélées particulièrement agréables, sans ralentissement, même lors des phases les plus intenses.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La qualité d’image reste excellente, avec des couleurs vives et un contraste suffisant pour distinguer tous les détails, même dans les environnements complexes. Le W2720i s’avère donc un choix pertinent pour les joueurs souhaitant profiter d’une grande diagonale sans sacrifier la réactivité.

BenQ W2720i Audio, un rendu clair, mais limité

Le système audio intégré du W2720i est composé de deux haut-parleurs de 5 watts, compatibles Dolby Atmos. Le rendu sonore est clair, avec des dialogues bien intelligibles et une scène sonore suffisamment large pour sonoriser une pièce de taille moyenne. Les effets surround sont présents, mais la puissance limitée des haut-parleurs montre ses limites lors des scènes d’action ou pour une immersion totale.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour une expérience cinéma optimale, car ce modèle mise avant sur l’image, il est très vivement recommandé de connecter le projecteur à un système audio externe via la sortie optique ou HDMI eARC. L’ensemble peut toutefois être suffisant pour une utilisation (très) occasionnelle ou dans un petit salon, avec une restitution fidèle des voix et une absence de distorsion notable, même à volume élevé.

BenQ W2720i L’interface, Android TV via un dongle

Le BenQ W2720i est livré avec un dongle Android TV QS02, transformant le projecteur en véritable hub multimédia. Rappelons que c’est le cas de tous les modèles dont le nom se termine par un « i » chez BenQ. Il s’intègre au sein même du châssis du vidéoprojecteur avec une alimentation et une entrée dédiées.

L’interface Google TV est fluide, intuitive et personnalisable. Dès l’allumage, l’utilisateur accède à un bandeau regroupant les principales applications de streaming : Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Canal+ et bien d’autres.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Google Play Store permet d’installer des applications supplémentaires, tandis que la fonction Chromecast intégrée facilite la diffusion de contenus depuis un smartphone ou un ordinateur. La navigation dans les menus est rapide, les suggestions de contenus pertinentes et la gestion des profils utilisateurs permet à chaque membre du foyer de retrouver ses recommandations. L’intégration de Google Assistant, accessible à la voix, simplifie la recherche de contenus et le pilotage du projecteur.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, les réglages d’image, de son et de connectivité sont accessibles depuis un menu dédié, avec des options avancées pour les utilisateurs avertis, notamment la calibration et des réglages fins pour la colorimétrie.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, l’expérience connectée est très satisfaisante, sans accroc, même lors de la lecture de contenus 4K HDR en streaming.

BenQ W2720i // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

BenQ W2720i Consommation et nuisance sonore

En fonctionnement normal, le BenQ W2720i affiche une consommation d’environ 144 watts, ce qui est raisonnable pour sa catégorie. En mode Éco, la consommation descend sensiblement, prolongeant la durée de vie de la source lumineuse jusqu’à 30 000 heures. Le niveau sonore est contenu, avec 35 dB mesurés en mode Normal et moins en mode Eco. La ventilation reste discrète, même lors de longues séances, et ne perturbe pas l’écoute des dialogues ou de la musique. Ce silence relatif contribue au confort d’utilisation, notamment dans une salle dédiée ou lors de projections nocturnes.

Le vidéoprojecteur BenQ W2720i est disponible au tarif public conseillé de 1 990 euros. Il est distribué chez les principaux revendeurs spécialisés et bénéficie d’une garantie de trois ans.