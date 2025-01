Test du TV Hisense 55E7NQ Pro : un TV pensé pour jouer, mais qui se montre polyvalent

Le téléviseur 55E7NQ Pro est un modèle abordable qui était disponible pour un prix très intéressant lors du dernier Black Friday. Avec sa dalle LCD et sa fréquence maximale de 144 Hz, il se veut un excellent allié pour les jeux vidéo, mais aussi pour les autres contenus. Nous avons testé la version 55 pouces et en voici nos impressions.

Les modèles de la série E7NQ Pro ont été pensés pour offrir de très belles prestations pour les jeux vidéo, notamment en proposant plusieurs entrées HDMI 2.1 compatibles avec les dernières technologies d’optimisation pour le gaming, mais également avec une dalle pouvant atteindre 144 Hz gage d’un rafraîchissement très intéressant lors d’une liaison avec un PC Gaming et même 240 Hz en Full HD.

Disponible en 55, 65, 75, 85 et même 100 pouces, cette série n’oublie pas non plus ceux qui veulent profiter de films et de séries dans de bonnes conditions avec la prise en charge des formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision embarquant même un capteur pour ajuster automatiquement la luminosité de la dalle.

S’agit qu’il s’agit tout de même d’une série d’entrée de gamme proposée à un tarif abordable, c’est cette caractéristique, la luminosité qui sera très probablement l’un des points faibles de ces modèles, mais qui pourra toutefois suffire à bon nombre d’utilisateurs à la recherche d’un TV polyvalent.

Fonctionnant via le système Vidaa, comme tous les autres téléviseurs et vidéoprojecteurs de la marque, il promet un rapport qualité prix intéressant, sur le papier. Nous avons voulu le tester dans sa version 55, la moins chère pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.

Hisense 55E7NQ Pro Fiche technique

Modèle Hisense 55E7NQ Pro Dimensions 1232 mm x 767 mm x 274 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 3 Puissance des haut-parleurs 30 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Vidaa U Assistant vocal Amazon Alexa, Vidaa Voice Efficacité énergétique F Fiche produit

Hisense 55E7NQ Pro Design et connectiques, un téléviseur simple, mais complet

Le téléviseur Hisense 55E7NQ Pro est installé sur deux pieds en forme de Y qui se monte dans l’épaisseur de la dalle. Celle-ci fait 7,5 cm à sa base et 1 cm à son point le plus haut.

Il n’y a pas plusieurs positions possibles pour les pieds, ce qui est de plus en plus le cas pour les modèles de milieu et haut de gamme offrant ainsi plus de flexibilité pour l’installation d’une barre de son. Ici, comptez sur une élévation d’environ 5,5 cm par rapport au meuble, ce qui n’est pas beaucoup et nous fait dire qu’il faut donc opter pour une barre de son parmi les plus fines ou l’avancer légèrement pour qu’elle ne gêne pas le récepteur infrarouge du téléviseur.

Les pieds sont écartés de 100 cm et comptez sur une profondeur de 30 cm environ afin d’imaginer le TV peut être installé sur votre meuble existant ou s’il faut en changer. Étant donné qu’il s’agit de la plus petite diagonale de cette série, les autres proposent naturellement des empattements plus conséquents.

Le cadre du téléviseur est en plastique, légèrement biseauté pour donner une bonne impression.

Pour le côté « gaming », il y a un léger dessin sur la partie basse de l’écran, inhérent aux séries pensées pour le jeu chez Hisense et porteuses de la nomenclature « Pro ». Outre son installation sur un meuble, il est possible d’accrocher le TV à un support idoine via une fixation répondant à la norme VESA 400×200.

Pour ce qui est des connectiques, il y a deux entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC afin d’envoyer le son vers une barre de son ou un amplificateur idoine. Ce sont ces deux prises qu’il faut utiliser pour profiter de la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Sinon, il y a également deux autres prises HDMI 2.0, cette fois pour un signal Ultra HD jusqu’à 60 Hz.

Notez la prise en charge de la technologie FreeSync Premium (mais pas G-Sync) tandis qu’il y a deux prises USB pour lire des contenus multimédias, le cas échéant, une sortie audio optique, une entrée audio vidéo et une prise casque. Un port Ethernet également disponible pour une liaison filaire au routeur de la maison malgré le fait que le téléviseur est compatible Wi-Fi. Notez aussi la présence d’un module Bluetooth.

Pratique, la grande majorité des connectiques est orientée vers le côté, ce qui rend l’installation plus facile.

La télécommande, grande et complète

La télécommande qui accompagne le téléviseur est très grande, surtout si on la compare à celles des TV Samsung ou Sony, par exemple. Elle est en plastique avec des touches qui sont très réactives et agréables à l’usage, ce qui n’est pas pour déplaire. Dommage qu’il n’y ait pas de système de rétroéclairage. Il y a 9 touches dédiées à l’accès direct aux plateformes de streaming, ce qui est une particularité de Hisense, les autres marques en proposant 3 ou 4, en moyenne.

Une touche peut être personnalisée, ce qui est pratique. Les touches avec les chiffres, que certains fabricants ont abandonnées au profit de télécommandes plus simples, sont disponibles permettant d’accéder immédiatement aux chaînes de TV correspondantes.

Hisense 55E7NQ Pro L’image et le son, une faible luminosité, mais une large compatibilité de formats HDR

Capable d’afficher des images avec une définition Ultra HD, ce téléviseur embarque une dalle LCD avec un système de rétroéclairage LED sur toute la surface de l’écran, à l’image du modèle Samsung 65Q70D, par exemple.

Cette organisation des LED permet ainsi de mieux contrôler le contraste et de limiter le phénomène de blooming, l’un des (gros) problèmes des TV LCD par rapport aux modèles OLED. Rappelons qu’il s’agit d’un halo que l’on peut voir autour de certains objets clairs sur des fonds sombres, et même à l’endroit de sous-titres, par exemple. Le téléviseur propose, selon nos observations, un blooming relativement restreint que les yeux les plus entrainés remarqueront nécessairement, mais qui reste acceptable au regard du prix demandé. Attention en revanche aux angles de vision qui ne sont pas larges sur ce modèle. Dès qu’on s’écarte un peu de la position centrale, les noirs virent au gris et les couleurs paraissent délavées.

Le bon côté des choses est que ce téléviseur ne propose aucun phénomène de postérisation qui aurait pu conduire à l’affichage de dégradés de couleurs peu gracieux. Ici, ces derniers sont très cohérents.

En outre, on peut également compter sur une bonne fluidité des images avec des scènes d’action qui ne souffrent pas de ralentissement et qui suivent bien les objets bougeant rapidement à l’écran.

Le téléviseur propose plusieurs modes d’image que chacun appréciera même si, de notre point de vue, c’est le mode Filmmaker qui permet d’obtenir le rendu le plus cohérent avec ce que souhaite le réalisateur. Il y a également les modes Cinéma, Standard (à éviter), Sport, Dynamique (que nous ne conseillons pas non plus) et Économie d’énergie (si vous ne souhaitez pas une image lumineuse et êtes particulièrement soucieux de votre consommation).

En mode Filmmaker, mode que nous conseillons vivement, les images que nous avons pu voir sur ce téléviseur sont agréables avec des couleurs relativement vives, une bonne fluidité des mouvements, même si la luminosité pêche un peu.

En revanche, nous avons apprécié le bon contraste de cette dalle, notamment grâce à la technologie de traitement « local dimming ».

Toutes les mesures ont été réalisées avec le mode Filmmaker et la fonction de gestion du contraste désactivée afin de pouvoir comparer les relevés entre les différents modèles. Ainsi, nous avons pu constater une excellente fidélité des couleurs avec les réglages par défaut, puisque le Delta E moyen en mode Filmmaker a été mesuré à 1,75 alors qu’idéalement, il doit être le plus bas possible, proche de 0 et, si possible, en dessous de 3, seuil sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée.

Le gamma moyen est de 2,28 pour une valeur idéale de 2,4, selon les conditions de mesure avec une température de couleur moyenne de 6603 K donc très proche des 6500 K idéaux. Ces mesures sont excellentes pour un modèle d’entrée/milieu de gamme.

Pour les contenus HDR, rappelons que le téléviseur est capable de gérer les médias HDR10+ et Dolby Vision IQ. Il est ainsi doté d’un capteur qui analyse à la luminosité ambiante pour ajuster automatiquement le mode d’image Dolby.

Toujours avec le mode Filmmaker, comme pressenti, la luminosité n’est pas le point fort de ce modèle, puisque le pic a été mesuré à 306 cd/m², soit deux fois moins que le Samsung 65Q70D, par exemple et bien en deçà des modèles haut de gamme. Le suivi de la courbe (graphique au centre) n’est pas idéal avec des images qui sont cohérentes en termes de luminosité jusqu’à 50% de l’échelle de la valeur de gris qui « décrochent » ensuite.

Par contre, la colorimétrie est bonne en HDR avec un Delta E moyen de 1,83, donc inférieur à 3.

Enfin, les espaces colorimétriques sont relativement bien couverts, notamment grâce au filtre de Quantum Dots intégré dans la dalle.

Pour la partie audio, Hisense l’a doté de deux haut-parleurs de 10W chacun et d’un caisson de basses de 20W situé à l’arrière. Il y a plusieurs modes de son avec différents préréglages, alors que, chez Samsung on se contente des modes Standard et Amplifier. Malgré la présence d’un haut-parleur dédié aux graves, on a du mal à percevoir la chaleur du son qui manque, en outre, de punch.

Cela dit, le son délivré par le téléviseur est loin d’être désagréable, proposant une certaine justesse et pouvant servir pour la plupart des programmes. Il ne faut toutefois pas pousser le volume à fond au risque de faire entrer le châssis en résonance.

Bien entendu, si vous souhaitez plus de réactivité, de punch, de basses et surtout plus d’ampleur, il faut passer à minima à une barre de son pouvant être accompagnée de son caisson.

Hisense 55E7NQ Pro Gaming, excellente réactivité et très bonne colorimétrie

Pour la partie Jeu vidéo, le téléviseur a donc pour lui ses entrées HDMI 2.1 supportant le faible temps de retard à l’affichage de seulement 13,2 ms correspondant à moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. En outre, il est compatible VRR (Variable Refresh Rate) pour éviter les déchirements de l’image et propose une fréquence de 144 Hz avec une définition Ultra HD. Il peut même grimper jusqu’à 240 Hz en Full HD, si nécessaire.

En activant le mode Jeu, il est possible de garder les modes d’image Filmmaker et Cinéma, par exemple, proposant ainsi une colorimétrie des plus justes. C’est un plus. Cette série propose plusieurs modes d’image spécifiques aux jeux, dont un qui est dédié à Black Myth : Wukong, en plus des modes Standard, FPS, RPG, RTS et Sport. Enfin, notez que ce téléviseur dispose de la barre de jeu à l’écran, développée par Hisense qui permet d’afficher des raccourcis pour certains réglages.

Hisense 55E7NQ Pro Interface, Vidaa U à bord

À l’image des autres téléviseurs et vidéoprojecteurs de la marque, le 55E7NQ Pro est animé par le système Vidaa U. Il s’agit d’une interface qui propose plusieurs applications préinstallées, dont les plus populaires parmi les plateformes de streaming.

D’autres sont dédiées aux jeux vidéo, par exemple. Il y a plusieurs contenus qui sont suggérés et les réglages sont très bien organisés au sein d’un menu clair et facile à comprendre pour tous.

En outre, si nécessaire, le téléviseur offre de très nombreuses possibilités pour modifier les paramètres ainsi que des options d’accessibilité pour les personnes déficientes visuelles ou malentendantes.

Si vous souhaitez tout savoir sur l’interface Vidaa U, nous vous invitons à lire le dossier complet que nous lui avons consacré.

La série E7NQ Pro de Hisense est déclinée en 55, 65, 75, 85 et 100 pouces pour des prix respectifs de 600 euros, 800 euros, 1000 euros, 1500 euros et 1999 euros environ.