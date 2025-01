Cet énorme TV 4K de 100 pouces pensé pour le gaming est à -300 € pendant les soldes d’hiver

Ce téléviseur de 100″ par Hisense fait partie de la fournée 2024 d’écrans fonctionnant avec Vidaa U et un processeur Hi-View Engine qui utilise l’IA pour upscaler les images en 4K, à retrouver pour 1 699,99 euros chez E.Leclerc durant les soldes.

Cette génération de TV chez Hisense se veut comme étant abordable. C’est important à signaler, car le prix de base de 1 999 euros de ce modèle est élevé, mais il faut le mettre en parallèle de sa taille XL de 100 pouces et de ses technologies qui font que les images affichées sont réalistes, avec un taux de rafraîchissement élevé et tout ce qu’il faut là où il faut notamment pour les gamers. Si vous avez de la place pour accueillir un écran de 254 cm de diagonale, vous pouvez profiter des soldes chez E.Leclerc où il est soldé à -15%.

Les points forts du Hisense 100E7NQ Pro

Une diagonale de 100″, c’est quand même une sacrée folie

Le support des formats HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptative, HLG, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Les trois haut-parleurs d’une puissance totale de 50W sont compatibles Dolby Atmos

Comme expliqué plus haut, ce téléviseur Hisense 100E7NQ coûte 1 999 euros de base, et il passe, grâce aux soldes chez E.Leclerc, à 1 699,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Hisense 100E7NQ Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

HDR et Dolby Atmos vous attendent de pied ferme

Il en faut, de la place, pour accueillir ce téléviseur Hisense 100E7NQ Pro chez vous. Car c’est quand même un beau bébé de 223,5 x 50 x 132,2 cm pour 46,65 kg. Prévoyez le meuble qui va bien, suffisamment large parce qu’il y a deux pieds latéraux, et non un central, pour supporter la bête. Bien entendu, il s’agit d’un modèle 4K UHD avec une dalle QLED et des technologies à la pelle pour améliorer l’image et avoir le rendu le plus réaliste possible.

Vous retrouvez donc une compatibilité avec les formats vidéos les plus récents, comme le HDR10 et toutes ses déclinaisons, mais aussi le HLG et le Dolby Vision IQ. En plus, il propose la VRR pour améliorer le rendu en jeu, si vous êtes gamer, ce qui permet de faire monter la fréquence de rafraîchissement de l’image à 144 fps. On peut regretter, et c’est normal pour le prix, un manque de luminosité et peut-être des reflets sur la dalle si jamais un rayon de soleil vient taper dessus.

Un design qui laisse toute sa place à l’image

Le téléviseur a beau être imposant, il reste néanmoins très fin et les bords sont quasi inexistants, vous permettant de profiter d’une image immense lorsqu’il est allumé. Dessus, vous retrouvez l’OS maison de Hisense, Vidaa U, ainsi que toutes vos applications de streaming et de divertissement auxquelles vous êtes abonné. En plus de ça, il est compatible avec l’assistant vocal Alexa, mais aussi Vidaa Voice, si vous évoluez dans l’écosystème Hisense.

À l’arrière, vous retrouvez quatre ports HDMI : deux compatibles 4K@60 Hz, un eARC 4K@144 Hz et un 4K@144 Hz classique. En plus de ça vous avez deux ports USB, une prise d’antenne, une prise optique numérique, un port RJ45 et deux prises d’antenne. Et comment ne pas conclure sur la partie audio de ce TV qui se paye le luxe d’être compatible Dolby Atmos, pour le plaisir des oreilles.

Chez Frandroid, nous avons testé la version 55″ de ce téléviseur, mais sachez que le test complet est valable pour toutes ses déclinaisons, y compris la 100″ dont il est question ici.

D’autres modèles de TV 4K Oled ou QLED vous attendent dans notre guide d’achat réservé aux meilleurs écrans du moment.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.