Ce nouveau mini vidéoprojecteur Full HD offre une expérience cinéma pour vraiment pas cher

Dangbei présente le N2 Mini, un nouveau vidéoprojecteur particulièrement compact, capable d’afficher une image Full HD et se veut très facile à installer. De base à 219 euros, il se trouve en promo à 208 euros sur Amazon.

Après les marques Xgimi, Nebula ou encore JMGO, c’est au tour de Dangbei de proposer un nouveau vidéoprojecteur ultra compact. Après le modèle Freedo, la firme chinoise présente le N2 Mini. C’est un choix judicieux pour ceux qui cherchent un vidéoprojecteur compact, performant et facile à utiliser, d’autant plus qu’aujourd’hui il profite de 5 % de réduction.

Le Dangbei N2 Mini, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur compact avec un système de rotation à 190°

Une image jusqu’à 120 pouces en Full HD

Des fonctionnalités automatiques pratiques

Affiché à 219 euros, le vidéoprojecteur Dangbei N2 Mini est en ce moment remisé à 208 euros sur le site d’Amazon.

Un appareil qui pivote facilement transportable

Dangbei propose un catalogue assez fournit de vidéoprojecteur, comme le Dangbei N2 Mini. Il impressionne pour sa petite taille : ses dimensions de 143 x 149 x 241 mm et son poids de seulement 1,72 kg en font un appareil facile à transporter et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque.

Il plaît surtout pour son système de rotation à 190° intégré. Il offre ainsi la possibilité de projeter facilement sur un mur, un plafond ou même au sol, sans avoir besoin d’acheter ou d’installer des supports supplémentaires. L’installation se fait en quelques secondes : il suffit d’orienter l’appareil dans la direction souhaitée.

Une bonne qualité d’image à la clé

Le N2 Mini est capable de restituer une image en Full HD (1920 × 1080) à l’aide d’une source LED avec une matrice LCD rendant une puissance de 200 lumens. Il est vrai que ça reste faible, mais dans une pièce sombre cela fera l’affaire. Il peut projeter des images allant de 60 à 120 pouces, avec une taille recommandée de 100 pouces pour des performances optimales.

Pour proposer une bonne qualité d’affichage, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est utilisé, Dangbei propose de nombreuses fonctionnalités sur son projecteur. Il fait automatiquement la mise au point pour obtenir une image nette et claire. À cela s’ajoute la correction trapézoïdale, l’ajustement à l’écran et l’évitement d’obstacles pour une image parfaite en quelques secondes seulement. Puis le son est aussi assuré, avec la présence d’un haut-parleur de 6 W compatible avec les technologies Dolby Digital et Dolby Digital Plus. Pour obtenir un bon son lors de vos sessions cinéma, vous pourrez brancher une enceinte ou une barre de son via la connectique Jack 3.5 mm ou sans-fil via le Bluetooth.

Enfin, fonctionnant sous un système propriétaire, le N2 Mini est tout de même compatible avec une large sélection d’applications, dont Netflix, YouTube et Prime Video.

Si vous souhaitez comparer leDangbei N2 Mini avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs.

