Dangbei N2 Mini : le vidéoprojecteur intelligent qui transforme n’importe quel espace en cinéma

La marque Dangbei va prochainement lancer un nouveau vidéoprojecteur particulièrement compact. Baptisé N2 Mini, il est capable d’afficher une image Full HD et se veut très facile à installer.

Dangbei N2 Mini // Source : Dangbei

C’est la mode des vidéoprojecteurs ultra compacts. Ainsi, les marques Xgimi, Nebula ou encore JMGO, par exemple, proposent des modèles extrêmement petits. Lors du dernier salon IFA 2024 à Berlin puis au CES 2025 à Las Vegas, la marque Dangbei avait présenté le Freedo, un vidéoprojecteur qui a la particularité d’être très compact. Désormais, il va aussi falloir compter sur le Dangbei N2 Mini.

Ce modèle se présente comme un projecteur aux dimensions réduites offrant une expérience cinématographique immersive dans n’importe quel environnement. Ses dimensions compactes de 143 x 149 x 241 mm et son poids de seulement 1,72 kg en font un appareil facilement transportable.

Dangbei N2 Mini // Source : Dangbei

N2 Mini, un projecteur qui pivote et s’installe en quelques secondes

La caractéristique la plus remarquable de ce projecteur est sans doute son système de rotation à 190° intégré. Contrairement aux autres projecteurs qui nécessitent des supports séparés souvent instables et limités en angle, le N2 Mini dispose d’un socle ultra-stable faisant partie intégrante de l’appareil. Ce pivot métallique permet une projection fluide sur les murs, les plafonds et même les sols, offrant ainsi une liberté d’installation et de visionnage totale.

Source : Dangbei

L’alimentation a également été pensée pour optimiser l’expérience utilisateur, puisque celle-ci est directement intégrée dans son châssis, éliminant le besoin d’adaptateurs encombrants. La marque précise que le port d’alimentation, situé à la base du cardan, tourne avec le projecteur, garantissant une absence de contrainte liée aux câbles lors des ajustements.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers en 2025 ?

Une image jusqu’à 100 pouces en Full HD

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Le Dangbei N2 Mini ne se contente pas d’offrir une flexibilité de positionnement, il propose également une qualité d’image intéressante depuis sa source LED avec une matrice LCD (sans effet arc-en-ciel). La marque annonce une durée de vie de plus de 30 000 heures avant de devoir changer la source lumineuse. Dangbei précise que l’appareil offre une luminosité de 200 Lumens ANSI. Ce n’est pas beaucoup et nous conseillons d’ores et déjà de l’utiliser dans des environnements les plus obscurs possibles.

Dangbei N2 Mini // Source : Dangbei

Doté d’une résolution native Full HD 1080p, il peut projeter des images allant de 60 à 120 pouces, avec une taille recommandée de 100 pouces pour des performances optimales. La configuration est simplifiée. L’appareil intègre des fonctionnalités automatiques, comme la mise au point, la correction trapézoïdale, l’ajustement à l’écran et l’évitement d’obstacles, garantissant une image parfaite en quelques secondes seulement.

Dangbei N2 Mini // Source : Dangbei

Pour assurer une qualité d’image durable, Dangbei a équipé son N2 Mini du nouveau moteur optique EngineX entièrement scellé. Cette structure permettrait de bloquer la poussière et d’augmenter la durée de vie de plus de 30% par rapport aux moteurs optiques ouverts, selon les tests effectués par Dangbei Lab. Le résultat est une clarté améliorée, un fonctionnement silencieux (moins de 26 dB en mode standard) et une durabilité accrue, toujours d’après la marque.

Dangbei N2 Mini // Source : Dangbei

Quelle connectivité ?

Sur le plan de la connectivité réseau, le N2 Mini est équipé du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, offrant des vitesses de connexion rapides. Il dispose également d’un port USB 2.0, d’un port HDMI et d’une sortie audio 3,5 mm. Fonctionnant sous un système propriétaire, le N2 Mini est tout de même compatible avec une large sélection d’applications, dont Netflix, YouTube et Prime Video.

Dangbei N2 Mini // Source : Dangbei

En outre, pour ceux qui préfèrent diffuser du contenu depuis leurs appareils mobiles personnels, le projecteur prend en charge la diffusion sans fil et la mise en miroir depuis les téléphones, tablettes et autres dispositifs. Les utilisateurs peuvent utiliser Homeshare pour la diffusion d’applications, Mirrorcast pour Android/Windows et Screenshare pour iOS.

Côté audio, le projecteur est équipé d’un haut-parleur de 6W compatible avec les technologies Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

Source : Dangbei

Enfin, notez que le système fonctionne sous Linux avec 1 Go de RAM DDR3 et 8 Go de stockage eMMC 5.1.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Dangbei N2 Mini

Le nouveau vidéoprojecteur Dangbei N2 Mini sera disponible dans les prochains mois pour un prix qui n’a pas encore été communiqué par la marque.