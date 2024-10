Amazon réduit de 40 % le prix de ce mini vidéoprojecteur Full HD, idéal pour Netflix

Le vidéoprojecteur Dangbei Emotn N1 est un appareil particulièrement compact qui pourra transformer votre pièce en salle de cinéma en un rien de temps. Si cette référence vous intéresse, sachez qu’elle ne coûte pas plus de 230 euros grâce à cette offre.

Dangbei Emotn N1 // Source : https://us.dangbei.com

Un vidéoprojecteur a bien des avantages, comparé à un TV, notamment celui de faire gagner de la place dans le salon. Le Dangbei Emotn N1 fait partie de ces vidéoprojecteurs nettement compacts que l’on peut déplacer facilement d’une pièce à l’autre. Taillée pour les contenus proposés par Netflix, cette référence se négocie avec 160 euros de moins.

Les points forts du Dangbei Emotn N1

Un format compact, pour être amené partout

Une image en FHD jusqu’à 120 pouces

Certifié Netflix

Au lieu d’un prix barré à 389 euros, le vidéoprojecteur Emotn N1 de Dangbei est aujourd’hui en promotion à 229 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Dangbei Emotn N1. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un petit boitier pratique et soigné

Petit et léger, ce sont les premiers atouts que met en avant ce vidéoprojecteur. Avec une hauteur de 19 cm et un poids de moins de 2 kg, il se laisse facilement transporter dans un sac ou déplacer d’une pièce à l’autre. Il intègre même un socle pour être poser n’importe où.

Esthétiquement, le Emotn N1 opte pour un style minimaliste avec son châssis gris métallisé. Un modèle qui devrait donc se faire discret dans votre intérieur, ce qui est là encore un atout par rapport à d’autres références disponibles sur le marché. Sur son châssis, on pourra par ailleurs trouver une connectique composée d’un port HDMI, d’un port LAN, d’un port USB, et d’une prise jack.

Une grande surface d’affichage dans un petit boitier

Le vidéoprojecteur de Dangbei est capable d’afficher une image en Full HD (1920 × 1080 pixels) jusqu’à une diagonale de 120 pouces et est compatible HDR10. La luminosité de 330 lumens est correct, mais peut toutefois être faible, il vaut mieux donc utiliser cet appareil dans un environnement obscur et d’avoir le recul suffisant pour profiter de l’écran convenablement. Ce modèle dispose d’une mise au point automatique ainsi que d’une correction du trapèze afin d’avoir toujours une image nette et rectangulaire, même quand le vidéoprojecteur est déplacé.

Pour le système d’exploitation, le constructeur se repose sur Linux. Un OS qui change de ce qu’on connait, mais la plateforme Netflix est déjà intégrée à l’interface du vidéprojecteur, ce qui est tout de même très pratique. Prime Video et YouTube seront aussi facilement accessibles.

Enfin, côté audio, on aura droit à deux haut-parleurs de 5W compatibles Dolby Audio, soit l’assurance de profiter d’un bon son qui se diffuse dans la pièce.

Découvrez notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs afin de voir quelle solution convient le mieux à vos besoins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.