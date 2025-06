Ce TV 4K OLED géant en 77 pouces de la série C4 de LG est à moitié prix par rapport à son lancement

Un téléviseur OLED de 77 pouces peut donner une tout autre saveur à vos films, séries et sessions de jeux vidéo. C’est ce que propose le LG OLED77C4, qui multiplie en plus les compatibilités, et qui peut en ce moment vous revenir à 1 799 euros au lieu de 3 999 euros au lancement.

Dalle OLED imposante et lumineuse, support de multiples modes HDR, intelligence artificielle pour rendre les images encore plus réalistes… Oui, le LG OLED77C4 est un téléviseur qui coche bien des cases. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, un tel téléviseur très bien équipé n’est pas (trop) hors de prix, puisqu’en ce moment, on le trouve à moitié prix.

Les points forts du LG OLED77C4

Une dalle OLED massive de 77 pouces

Un support des modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Des ports HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM, le mode 144 Hz

Lancé à 3 999 euros l’année dernière, le LG OLED77C4 est en ce moment proposé à 1 999 euros sur le site officiel de la marque. Mais grâce à un bonus reprise de 200 euros, il peut même vous revenir à 1 799 euros.

Des images lumineuses et réalistes à tout moment

Le TV LG OLED77C4, qui présente un design d’une finesse remarquable, est surtout un modèle imposant de 77 pouces, qui nécessite donc un meuble TV suffisamment grand, si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur. Dans tous les cas, l’immersion offerte ici par cette dalle massive est ultra-satisfaisante, et pourrait même vous faire passer l’envie d’aller au cinéma.

En plus, il faut dire qu’avec cette dalle OLED offrant des noirs bien noirs (et non gris) ainsi que des contrastes infinis, ce processeur Alpha9 AI Gen 7 qui garantit une mise à l’échelle très performante ou encore cette technologie Brightness Booster, qui promet une luminosité accrue, l’expérience sera encore plus agréable.

La dalle supporte par ailleurs les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ (grâce au capteur de luminosité intégré). Chaque détail des scènes sera donc bien net, y compris dans les zones d’ombre, et les images toujours bien réalistes. Mention spéciale aussi pour l’assistant d’image IA, qui crée une image ajustée à vos préférences, et pour le fameux mode Filmmaker, qui permet d’obtenir les meilleurs résultats à l’écran.

Les gamers sont servis

Concernant l’audio, le TV prend en charge la technologie WOW Orchestra, qui permet au son d’une barre de son ainsi qu’à celui du téléviseur de fonctionner simultanément pour délivrer plus de puissance. Le Dolby Atmos apporte de son côté une dimension verticale appréciable au son, même si l’effet reste naturellement limité par rapport à une installation home-cinéma dédiée. Notez aussi que le DTS:X est disponible, mais seulement avec une barre de son compatible.

Côté logiciel, c’est webOS 24 qui est en place, avec ses cinq ans de mises à jour garanties. Un système qui donne notamment accès aux plateformes de jeu GeForce Now, Amazon Luna et Utomik, entre autres.

Justement, LG n’a clairement pas négligé la partie gaming puisqu’il a doté son téléviseur de quatre ports HDMI 2.1, compatibles 4K@144Hz (mais seulement avec les jeux ou entrées PC qui supportent le 144Hz). Vous pourrez évidemment jouer en 4K@120Hz sur une console next-gen. Compatibilités AMD FreeSync Premium et G-Sync, VRR, ALLM… Le fabricant a aussi tout fait pour vous permettre de jouer sans saccade, sans déchirure d’écran et avec des retards d’affichage grandement minimisés, mais toujours avec une grande fluidité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG OLED65C4, aussi valable pour la diagonale de 77 pouces.

