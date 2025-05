Ce TV QD-Mini LED géant (75″) signé TCL voit son prix dégringoler grâce à cette offre chez Darty

Le TV TCL 75C89K est un grand modèle doté d’une dalle QD-Mini LED rafraîchie jusqu’en 144 Hz. Un téléviseur très bien équipé, donc, mais qui n’est pas hors de prix comme nombre de ses concurrents : chez Darty, il peut en effet vous revenir à 1 419 euros au lieu de 1 999 euros.

Le TV TCL 75C89K. // Source : TCL

Dalle QLED Mini-LED, diagonale de 75 pouces, fréquence de balayage de 144 Hz, multiples compatibilités… Oui, le TV TCL 75C89K fait sans aucun doute partie des modèles les mieux pourvus de la marque, et même du marché. Pourtant, il n’affiche pas un prix (trop) rédhibitoire : en ce moment, on peut en effet le trouver à moins de 1 450 euros grâce à plusieurs réductions.

Les points forts du TCL 75C89K

Une dalle QD-Mini LED de 75 pouces + 144 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR + Dolby Atmos et DTS:X

Plusieurs ports HDMI 2.1

Auparavant affiché à 1 999 euros, puis réduit à 1 699 euros, le TV TCL 75C89K peut vous revenir à 1 619 euros chez Darty grâce au code promo DARTY80. Mais grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 24 juin 2025, vous pourrez même l’avoir à 1 419 euros.

Le prix réduit du TV TCL 75C89K après application du code promo DARTY80.

De beaux contrastes et des images bien détaillées

TCL a récemment conçu une foule de téléviseurs dotés d’une dalle QLED 4K bénéficiant d’un système de rétroéclairage Mini-LED. Le modèle 75C89K en fait bien partie et peut donc profiter d’un rétroéclairage plus précis. Résultat : les contrastes sont plus profonds, la gestion de la luminosité est optimisée et la reproduction des couleurs est bien plus fidèle et naturelle. Vos films et vos séries auront ainsi une tout autre saveur, surtout sur une grande dalle de 75 pouces.

Pour ne rien gâcher, ce téléviseur est également compatible avec plusieurs formats HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision IQ) et peut donc afficher des images encore plus détaillées. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité exemplaire, surtout en jeu. Côté son, on a droit à des compatibilités avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour un rendu 3D bien immersif et vaste.

Pour les gamers aussi

Le TCL 75C89K embarque par ailleurs quatre ports HDMI 2.1, qui permettent aux gamers de jouer en 4K@120Hz. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie ; un excellent point pour être plus efficace en jeu et ne louper aucune action. Cerise sur le gâteau, on peut aussi compter sur la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour supprimer tous les flous durant la partie.

Enfin, ce téléviseur est animé par le système Google TV, un excellent OS très simple à utiliser et qui promet une belle fluidité. Google Assistant est forcément présent, de même que la fonction Chromecast, laquelle permet de diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette, par exemple.

