Ces voitures électriques chinoises qui viennent d’arriver en France passent au crash-test : voici le résultat

Euro NCAP vient de dévoiler les résultats de ses derniers crash-tests. Les voitures électriques chinoises brillent, notamment celles du groupe Geely, tandis que quelques fausses notes chez Hyundai et Chery coûtent cher.

Polestar 4 // Source : Euro NCAP

Depuis les années 90, l’organisme indépendant Euro NCAP envoie les dernières voitures dans un mur pour tester leurs sécurités. Ses célèbres crash-tests sont désormais accompagnés des tests des systèmes d’aides à la conduite, rendant le Graal des cinq étoiles plus compliqué à atteindre.

Les derniers résultats de juillet 2025, publiés sur le site internet de l’organisme, confirment une tendance déjà bien amorcée : les voitures électriques peuvent rivaliser — voire dépasser — les thermiques en matière de sécurité, y compris celles venant de Chine. Mais elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, et certains modèles passent tout près des cinq étoiles à cause de défauts pourtant évitables.

Le groupe chinois Geely impressionne

C’est Polestar qui tire une nouvelle fois son épingle du jeu. Après la performance remarquée du Polestar 3 il y a quelques mois, le SUV-coupé Polestar 4 confirme le savoir-faire du constructeur sino-suédois avec 92 % de protection des adultes et une note globale de cinq étoiles.

Lynk & Co 02 // Source : Euro NCAP

Le Lynk & Co 02, autre marque du groupe Geely et cousin du Volvo EX30, obtient lui aussi cinq étoiles avec un excellent score en sécurité active. Ses 89 % en aides à la conduite le placent en tête de cette session. Quant au Zeekr 7X, également issu du portefeuille Geely, il complète ce trio gagnant avec un score global similaire, consolidant un peu plus la position du géant chinois sur le plan sécuritaire.

À leurs côtés, le MG P9 EV, un pick-up électrique, et le SUV Omoda 9 décrochent aussi la note maximale, confirmant que les nouveaux venus chinois savent désormais répondre aux critères exigeants d’Euro NCAP.

Des fausses notes qui coûtent cher

Toutes les voitures de cette fournée n’ont pas décroché les cinq étoiles, avec parfois de mauvaises surprises. Le Hyundai Inster, par exemple, a été pénalisé par un incident inattendu lors du test de choc latéral : la porte conducteur s’est déverrouillée à l’impact. Sans ouverture complète, mais assez pour questionner la sécurité des occupants.

Autre revers, plus sévère encore : celui de Chery, avec ses SUV Tiggo 7 et Tiggo 8. En apparence compétitifs, ces modèles souffrent d’un problème critique d’airbag rideau. Lors du premier test, le système ne se déploie pas comme prévu. Pire, après intervention du constructeur et nouveau test, l’airbag s’est carrément décroché de son rail.

Hyundai Inster // Source : Euro NCAP

Résultat : toujours pas de cinquième étoile, et des doutes sérieux sur la robustesse du système. Euro NCAP demande une refonte complète de ce dispositif, pointant un défaut de conception plus que d’assemblage.

Enfin, le Ford Tourneo Courier revient sur le banc d’essai après un score décevant en 2024. Grâce à des améliorations apportées au système de retenue à l’arrière, il passe de trois à quatre étoiles, preuve que la marge de progression existe quand la volonté est là.