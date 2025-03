Xiaomi tord le cou aux idées reçues sur les voitures électriques chinoises avec ce résultat impressionnant

La nouvelle Xiaomi SU7 électrique vient de passer l’épreuve du crash-test C-NCAP en Chine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la voiture électrique s’en est très bien sortie, puisqu’elle a obtenu la note maximale.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Depuis sa révélation à la fin de l’année 2023, la nouvelle Xiaomi SU7 ne cesse de faire parler d’elle. Et on comprend pourquoi. La berline électrique est produite par une marque qui n’a aucune expérience dans l’automobile, puisqu’elle est à la base spécialisée dans la tech, et notamment les smartphones.

Un excellent résultat

Pourtant, cela ne l’empêche pas d’avoir réussi son coup, déjouant les prévisions des experts qui craignaient pour son avenir. La nouvelle rivale de la Tesla Model 3 cartonne, alors que plus de 200 000 exemplaires ont déjà été livrés, rien qu’en Chine. Et désormais, Xiaomi envisage un lancement international pour sa berline électrique. Cette dernière possède de nombreux atouts, dont un prix particulièrement alléchant, affiché à moins de 30 000 euros selon le taux de change actuel.

Celui-ci sera cependant fortement revu à la hausse en Europe à cause des droits de douane élevés. Forcément, on se dit que derrière ce tarif très bas, il y a un loup. Pourtant, le constructeur a déjà prouvé à de nombreuses reprises la qualité de sa voiture.

Et voilà une nouvelle preuve qui devrait encore convaincre les plus sceptiques. En effet, la berline vient de passer sur le grill de l’épreuve du crash-test. Ce dernier a été réalisé par l’organisme C-NCAP, l’équivalent chinois de notre Euro NCAP européen.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a rien à envier à ses rivales déjà bien implantées sur le marché. Elle a obtenu la note maximale de cinq étoiles, avec un score global particulièrement élevé. Celui-ci est annoncé à 93,5 %, ce qui est tout simplement excellent. En entrant dans les détails, on voit que la berline chinoise a atteint la note de 94,31 % pour la protection des occupants. En Chine, la procédure ne distingue pas les adultes des enfants dans l’affichage de la notation.

En ce qui concerne la protection des piétons, elle obtient un très bon score de 90,42 %, tandis qu’elle s’en sort particulièrement bien sur la sécurité active. Dans ce domaine, la voiture atteint 95,25 %, ce qui est très élevé. Ainsi, la nouvelle star du marché chinois tort une nouvelle fois le cou aux idées reçues sur la qualité des autos venues de l’Empire du Milieu. Et ce n’est pas tout, car elle fait en plus bien mieux que sa rivale, la Tesla Model 3.

Quand on sait que la Tesla Model 3 est l’une des voitures les plus sûres au monde, ça nous fait dire que la Xiaomi SU7 fait également partie de ce club très fermé.

Une voiture rassurante

Pour mémoire, la berline américaine a également obtenu les cinq étoiles, mais ses notes sont un peu plus basses dans certains domaines. En ce qui concerne la protection des passagers adultes et enfants, elle atteint respectivement 96 et 86 %. Mais ça se gâte surtout pour les usagers vulnérables de la route, avec un score de 74 % seulement. Enfin, pour ce qui est des aides à la conduite, la note est de 94 %. Il faut cependant nuancer le propos et rappeler que le test date de 2019, et que la voiture a été améliorée depuis.

De plus, le crash-test Euro NCAP devient de plus en plus sévère au fil des années. Ainsi, si la berline était à nouveau évaluée cette année, ses scores pourraient être plus élevés. Quoi qu’il en soit, la nouvelle Xiaomi SU7 a fait ses preuves, et n’a rien à envier à ses rivales. De plus, le patron de la marque, Lei Jun a également tenu à rassurer sur un autre point : la sécurité de la batterie. On sait que beaucoup de conducteurs ont peur que celle-ci explose, ce qui reste très rare.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

D’autant plus sur la nouvelle SU7 Ultra, puisque l’accumulateur est recouvert d’un matériau spécifique, conçu pour résister à toutes sortes d’agressions. Ce qui limite grandement les risques, notamment en cas d’accident. Désormais, le constructeur a le regard tourné vers l’Europe, puisqu’il tente de débaucher certains cadres de BMW pour travailler dans son centre de recherche et développement en Allemagne. Reste à savoir quand les automobilistes français pourront acheter cette nouvelle berline.