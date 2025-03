Xiaomi vient de prendre la meilleure décision pour rendre ses voitures électriques bien plus européennes

Comme Tesla il y a dix ans, les constructeurs chinois de voitures électriques sont en quête de légitimité et d’expérience. Xiaomi tente donc de débaucher des cadres de BMW en leur proposant un poste dans son centre de recherche et développement en Allemagne.

Xiaomi SU7 Ultra

Même si Xiaomi semble capable de produire des voitures électriques performantes avec sa SU7, de nombreux détails nécessitent de l’expérience pour être maîtrisés. Les premières Tesla Model S souffraient de cette comparaison avec les modèles équivalents des constructeurs historiques : le design de l’habitacle et son ergonomie manquaient de confort, avec l’absence de rangement dans l’accoudoir, de console centrale ou encore de poignées de maintien dans les portières. Mais à l’époque, Tesla avait fait le choix d’embaucher des ingénieurs d’Apple, sa priorité étant alors le développement du logiciel du véhicule.

Xiaomi tente également de débaucher des cadres, cette fois spécialisés dans l’automobile. Et selon Reuters, information relayée par Automotive News, c’est du côté de BMW que la marque est allée chercher.

Des voitures chinoises mais bientôt au caractère allemand ?

Pour son centre de recherche et développement européen à Munich, Xiaomi a choisi de faire des offres à des employés de BMW. Pourquoi BMW ? Les ingénieurs n’ont qu’à traverser la rue, ou presque, pour trouver un nouveau travail. En effet, BMW est installé à Munich depuis 1917, soit depuis toujours.

Daniel et sa Xiaomi SU7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Parmi les recrues déjà connues, on retrouve Dusan Sarac, ancien responsable chez BMW, qui a indiqué sur son profil LinkedIn rejoindre Xiaomi ce mois-ci après 12 ans passés au sein du groupe.

On peut également mentionner Jannis Hellwig, ancien cadre de BMW, qui va occuper un poste d’ingénieur senior en charge du développement des performances et de l’intégration. Le directeur du centre de recherche et développement de Xiaomi en Europe est Rudolf Dittrich, un ancien cadre de BMW comptant 15 ans d’expérience.

Les constructeurs chinois débarquent en Europe

Jusqu’à présent, on considérait que les constructeurs chinois cherchaient à conquérir le marché européen en important leurs véhicules développés et fabriqués en Chine. Mais avec des modèles souvent éloignés des standards européens et les taxes imposées par l’Union européenne sur les voitures produites en Chine, le risque de voir ces marques inquiéter les constructeurs européens restait limité.

Depuis quelques mois, cependant, les groupes chinois revoient leur stratégie. Ils investissent désormais en Europe pour pénétrer le marché de l’intérieur. Xiaomi, par exemple, prévoit un centre de recherche et développement à Munich, actuellement « en cours de planification ». La marque reste floue sur les détails et ne communique pas le montant de l’investissement prévu pour cette infrastructure. Pour rappel, Xiaomi envisage de vendre ses voitures de manière mondiale en 2027.

BYD Sealion 7 // Source : Jean-Baptiste Passieux

BYD adopte une approche similaire et envisage d’ouvrir à terme une troisième usine en Europe, après celles de Hongrie et de Turquie. Les rumeurs évoquent un site de production en Allemagne, à proximité de son principal concurrent, Tesla. BYD pourrait même racheter une usine à Volkswagen, alors que le constructeur allemand traverse une période difficile et pourrait être contraint de se séparer de certaines installations.

Des voitures chinoises produites dans une usine européenne ? Cela existe déjà. Leapmotor International, dont Stellantis détient 21 % des parts, assemble la citadine électrique T03 dans l’usine du groupe à Tychy, en Pologne, aux côtés de l’Alfa Romeo Junior, de la Fiat 600e, de l’Abarth 600e et du Jeep Avenger.

La tendance est claire : les constructeurs européens vont devoir composer avec la présence de marques chinoises bien plus proches qu’auparavant. En s’implantant en Europe, ces nouveaux entrants cherchent à contourner les taxes, mais aussi à profiter du savoir-faire des industriels européens dans l’automobile.