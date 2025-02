La meilleure fonctionnalité des Tesla arrive déjà sur les voitures électriques Xiaomi, mais avec quelques limites

Ça s’accélère autour de la conduite autonome en Chine. Après le déploiement du système FSD de Tesla dans le pays en début de semaine et la démocratisation du système chez BYD, c’est au tour de Xiaomi de proposer le sien avec la technologie HAD qui promet des prestations assez bluffantes sur ses voitures électriques… à quelques détails près.

Grande semaine pour Xiaomi. En effet, après avoir dévoilé la fiche technique définitive, les prix définitifs et lancé les commandes de la SU7 Ultra, une berline 100 % électrique de 1 548 ch capable d’expédier le 0 à 100 km/h en l’espace de 1,98 seconde, le constructeur chinois lance par la même occasion son système conduite autonome HAD (Hyper Autonomous Driving), comme le relaie le média chinois Gasgoo.

Un timing pas forcément si anodin, car rappelons que cette même semaine, Tesla a enfin lancé son système de conduite autonome FSD (Full-Self Driving) en Chine sur certains modèles. Quelques jours auparavant, c’est BYD qui a annoncé l’arrivée de son « God’s Eye » sur l’ensemble de sa gamme.

Le système de conduite « intelligent » de Xiaomi se veut extrêmement complet, du départ à l’arrivée avec même un stationnement automatisé à destination.

Une utilisation sous certaines conditions

Le système HAD est conçu pour fonctionner dans des environnements urbains complexes, notamment sur autoroutes, voies rapides, petites rues étroites urbaines, et même certains parkings pré-cartographiés.

Toutefois, comme Tesla, Xiaomi insiste bien sur le fait que la conduite « intelligente » ne signifie pas une autonomie totale. Les conducteurs doivent rester vigilants et prêts à intervenir à tout moment pour assurer leur sécurité et la sécurité de l’environnement autour.

Pour garantir la sécurité des conducteurs, et sans doute pour aussi répondre à une demande du législateur et des compagnies d’assurance, Xiaomi impose une condition préalable avant l’activation du HAD : les clients doivent effectuer au moins 1 000 kilomètres avec le système de conduite assistée en toute sécurité avant d’avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités du système HAD.

Durant ces 1 000 km, les clients pourront ainsi appréhender le contrôle adaptatif de la vitesse, le maintien dans la voie et la conduite autonome sur autoroute. Le système HAD est aussi évolutif et est capable « d’apprendre » avec son conducteur, notamment pour la fonction de stationnement automatisé, où le véhicule doit préalablement cartographier en quelque sorte le parking où il doit se garer.

Un départ canon pour Xiaomi dans l’univers de l’automobile

Ce système de conduite autonome, intelligent, ou semi-autonome (choisissez la bonne réponse) est disponible sur la berline 100 % électrique SU7 de la marque et, très prochainement, sur le futur SUV de la marque, le YU7, présenté il y a quelques jours.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Le succès devrait être au rendez-vous pour ce modèle dont l’esthétique est à mi-chemin entre un Purosangue de chez Ferrari et, logiquement, la SU7.

Lors de la présentation de la SU7 Ultra, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a d’ailleurs annoncé que l’entreprise avait déjà livré plus de 135 000 SU7 à la fin 2024. Le YU7 devrait prendre le même chemin au vu de l’engouement des clients pour ce type de carrosserie.