Xiaomi : voici les autonomies XXL de sa nouvelle voiture électrique rivale du Tesla Model Y

Après la berline SU7, Xiaomi va bientôt lancer une nouvelle voiture électrique. La marque chinoise se montre ambitieuse, notamment lorsque l’on découvre l’autonomie de ce nouveau SUV YU7.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Celui qui souhaite concurrencer le Tesla Model Y annonce une autonomie énorme. Il s’agit du Xiaomi YU7 ! Pour sa deuxième voiture électrique, Xiaomi ne fait pas les choses à moitié et dévoile une voiture avec une autonomie plus que confortable, même en tenant compte de la différence entre le cycle CLTC en vigueur en Chine et notre cycle WLTP européen.

Plus de 700 km d’autonomie

C’est grâce à un dossier réglementaire publié par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT), relayé par le site chinois CnEVPost, que l’on peut découvrir les différentes autonomies du Xiaomi YU7.

Dans le dossier publié par le MIIT, on retrouve la version nommée en interne XMA6500LBEVA1, correspondant à la version à deux moteurs et quatre roues motrices. Elle dispose d’une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 101,7 kWh, fourni par le géant chinois CATL.

Trois options d’autonomie sont présentes dans le dossier déposé aux autorités : 670 km, 750 km et 760 km. Notons qu’elles s’expriment selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimistes que notre norme européenne WLTP – il faudrait compter environ 589 km, 660 km et 668 km en WLTP. Sûrement des différences dans les équipements et la taille des jantes.

Crédit : Autohome

Une autre version, XMA6500LBEVR3, faisant référence à une version à un seul moteur et équipée d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 96,3 kWh fournie par BYD, promet des autonomies CLTC encore plus grandes : 725 km, 810 km et 820 km. En réduisant toujours de 12 % ces chiffres, on arrive à une autonomie WLTP estimée de : 638 km, 712 km et 721 km.

Un poids lourd prêt à combattre le Tesla Model Y ?

Les précédentes informations du MIIT nous avaient déjà fait découvrir le poids du Xiaomi YU7. La version bimoteur pèse 2 405 kg, intégrant une batterie de 666 kg, soit une densité énergétique de 152,7 Wh/kg. Tandis que la version monomoteur atteint 2 315 kg. Pas vraiment plus légère, d’autant plus que la batterie est plus petite. Justement, elle est la raison de cette faible différence de poids, puisque la batterie pèse à elle seule 719 kg.

La densité énergétique de l’accumulateur d’énergie est donc plus faible, avec 134 Wh/kg. Toutefois, la version monomoteur a une meilleure autonomie en raison d’une consommation plus faible : 11,74 kWh/100 km contre 13,38 kWh/100 km, selon les données d’homologation en Chine.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Ce Xiaomi YU7 pourrait devenir l’un des plus grands concurrents du Tesla Model Y. En effet, sa version quatre roues motrices propose environ 600 km d’autonomie WLTP, contre 533 km pour le Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale. Pour ce qui est de la version propulsion du Xiaomi YU7, on attend une autonomie d’environ 700 km, ce qui surpasse les 600 km du Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion.

Pour l’instant, il semble que la victoire de l’autonomie revienne au Xiaomi YU7. Mais avant de l’annoncer meilleur que le Tesla Model Y, il faut attendre le reste des informations techniques, et surtout connaître son prix. Il y a peu de chance qu’une voiture utilisant une batterie de 100 kWh soit bon marché ; à titre d’information, la Xiaomi SU7 dotée de cette batterie est facturée 299 900 yuans, soit environ 39 550 euros.