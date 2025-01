La nouvelle voiture électrique de Xiaomi devient plus intéressante avec cette version inédite

Récemment officialisé, le nouveau Xiaomi YU7 refait parler de lui avec l’apparition d’une toute nouvelle version. Grâce à cette configuration à un seul moteur, la deuxième voiture électrique du géant chinois de la tech devrait être plus abordable.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Il y a deux ans encore, Xiaomi était seulement connue comme une marque spécialisée dans la tech. Et pour cause, l’entreprise est surtout connue pour ses smartphones ou ses trottinettes électriques. Mais voilà qu’en fin d’année 2023, elle a finalement décidé de diversifier ses activités, un peu comme son rival Huawei.

Une nouvelle version à venir

C’est ainsi qu’elle avait levé le voile sur sa toute première voiture électrique, la SU7. Cette dernière a rapidement rencontré un succès totalement fou, puisqu’elle a été vendue à plus de 130 000 exemplaires en seulement un an. De quoi donner des ailes à la firme, alors que certains spécialistes craignaient que ce lancement lui fasse plus de mal que de bien. Et forcément, cela lui a aussi donné des idées, et l’envie d’aller encore plus loin.

Fin 2024, le jeune constructeur a ainsi présenté son deuxième modèle. Il s’agit cette fois-ci d’un SUV rival de la Tesla Model Y, qui porte le nom de YU7. Celui-ci avait été montré en avance par Xiaomi, afin que la marque puisse maîtriser sa communication et dévoiler de belles images avant la communication réglementaire du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT). Ce dernier n’a initialement communiqué que sur une seule version, dotée de deux moteurs électriques, et développant une puissance totale de 681 chevaux.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Un chiffre légèrement supérieur à la SU7 Max, qui devrait logiquement aller de pair avec un tarif plus salé. Ce dernier n’a cependant pas encore été officiellement annoncé, mais il devrait être supérieur aux 28 000 euros demandés en Chine pour la SU7 dans sa version d’entrée de gamme. Mais pour ceux qui aimeraient un modèle un peu plus abordable, celui-ci vient tout juste d’être dévoilé, toujours par nos amis du MIIT, et repris par le site Gasgoo.

Cette nouvelle variante se contente d’un seul moteur électrique, qui délivre une puissance tout de même très généreuse de 235 kW (environ 319 chevaux). Si le 0 à 100 km/h n’a pas été confirmé, la vitesse maximale est quant à elle annoncée à 240 km/h. Des performances particulièrement intéressantes, qui devrait aller de pair avec un prix plus accessible, même s’il n’a pas encore été annoncé par Xiaomi.

Peu de changements

Pour le moment, les informations techniques sur cette nouvelle variantes sont encore assez incomplètes. On sait par exemple qu’elle embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), mais la capacité exacte n’a pas été communiquée. Elle devrait en tout cas être différente de la version à deux moteurs, qui a quant à elle le droit à un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt), fournie par CATL, le leader chinois du marché. L’intérêt du LFP est notamment son coût réduit, au détriment en revanche de la densité énergétique.

Ce qui laisse penser que l’autonomie sera réduite, même si cela reste encore à confirmer. Cependant, le poids de la voiture est en baisse par rapport à la version « dual motor », passant de 2 405 à 2 315 kilos. Ce qui profitera notamment à la consommation. Le reste des caractéristiques ne devrait pas beaucoup changer, notamment les dimensions qui restent globalement les mêmes. Le SUV mesure en effet 5 mètres de long pour 2 mètres de large. En revanche, la hauteur est en hausse de 8 millimètres pour atteindre 1,61 mètre.

Crédit : Autohome

Si le nouveau Xiaomi YU7 a déjà été aperçu sur les routes, son poste de conduite n’a pas encore été montré par le constructeur. Ce dernier devrait cependant être repris (ou inspiré) de la berline, qui a notamment le droit à un écran tactile de 16,1 pouces, associé à un affichage tête-haute de 56 pouces projeté sur le pare-brise. Mais nous devrions en savoir plus au cours des prochaines semaines, puisque Xiaomi prévoit de lancer sa YU7 en « juin ou juillet 2025 », tandis qu’une arrivée en Europe n’est pas à exclure.