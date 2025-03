Le patron de Xiaomi a une drôle de méthode pour prouver la sécurité de sa voiture électrique

Afin de prouver la résistance de la batterie de sa nouvelle voiture électrique, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a jeté une pastèque un peu spéciale depuis le 6ᵉ étage de l’usine où est produite la SU7. On vous explique pourquoi.

Qui a dit que le lancement d’une voiture électrique dans la gamme de Xiaomi allait lui causer du tort ? Car c’est en fait tout le contraire. Depuis son arrivée dans le catalogue de la marque, la nouvelle berline SU7 cartonne littéralement. En effet, le 200 000ᵉ exemplaire vient d’être livré, moins d’un an après ses débuts commerciaux.

Un test grandeur nature

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque chinoise croit dur comme fer à sa première voiture électrique. Et elle a tout à fait raison. Mais si ses ventes sont déjà au top, elle veut aller encore plus loin, alors qu’elle prévoit désormais d’exporter sa berline dans le reste du monde. Nous avions appris que les voitures de Xiaomi pourrait débarquer en Europe autour de l’année 2027. En attendant, le constructeur continue à multiplier les démonstrations de force.

Et la dernière en date est particulièrement originale, à tel point qu’elle en paraît même assez cocasse. Dans une vidéo publiée sur son compte Weibo, le PDG de la marque, Lei Jun, a décidé de grimper au 6ᵉ étage de l’usine de Pékin, pour faire une démonstration étonnante. L’homme d’affaires a jeté une pastèque sur le sol. Et contre toute attente, cette dernière n’a pas explosé. Comment cela est-il possible ? Et bien justement, c’est là tout l’intérêt de la manœuvre.

En procédant de cette manière, le dirigeant a tout simplement voulu prouver la résistance de la batterie de sa nouvelle Xiaomi U7 Ultra. Il s’agit pour mémoire de la version hautes performances de la berline, qui atteint les 1 550 chevaux. Le rapport avec la pastèque ? Et bien cette dernière a été recouverte d’un matériau spécifique, conçu pour être particulièrement solide. Ce dernier peut en effet résister à toutes sortes d’agressions, comme les perforations, les déchirures ou l’abrasion.

Vous l’avez sans doute deviné, ce revêtement est aussi celui qui est utilisé par le constructeur chinois pour protéger la batterie de sa berline électrique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette démonstration est plutôt impressionnante. De quoi rassurer les automobilistes et les potentiels clients, qui sont encore nombreux à craindre l’explosion des batteries de voitures zéro-émission (à l’échappement). Or, ce phénomène reste très rare, même en cas d’accident. Et ce grâce à l’essor de nouvelles technologies, entre autres.

Une batterie très résistante

Outre les systèmes qui permettent de déconnecter automatiquement en une fraction de secondes l’alimentation électrique, les marques ne cessent d’innover. On pense par exemple à BYD et à ses batteries Blade, qui affichent une très grande résistance en cas de percement. Nous avions d’ailleurs pu en avoir la démonstration lors d’un précédent voyage en Chine avec le constructeur basé à Shenzhen. Ce qui réduit considérablement le risque d’incendie, qui est déjà très faible dans tous les cas, comme l’avait confirmé une récente étude.

Mais revenons à Xiaomi. La marque de Pékin ne lésine pas sur la sécurité autour de ses accumulateurs. Cette dernière a intégré de nombreux systèmes de mesures de sécurité structurelles, thermiques et électriques dans ses batteries CTB (cell to body). Ainsi, celles-ci profitent notamment d’une isolation en aérogel et d’un grand système de refroidissement actif de 7,8 m². De plus, le système de gestion est assuré par l’intelligence artificielle, basée sur le cloud. Enfin, le pack est protégé par un renfort à 14 couches en acier ultra-haute résistance.

Autant dire que les risques sont minimes à bord de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra. Celle-ci a le droit à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 93,7 kWh, fournie par le géant chinois CATL. Elle profite d’une charge rapide 5,2 C, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en seulement 11 minutes. L’autonomie est quant à elle annoncée à 620 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 530 kilomètres selon le cycle WLTP.