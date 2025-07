La Chine a tout compris et va rendre la recharge électrique aussi facile qu’un plein d’essence

Le gouvernement chinois demande aux constructeurs automobiles d’ouvrir leurs réseaux de bornes de charge à toutes les voitures électriques et d’appliquer les mêmes tarifs. Ce qui pourrait changer beaucoup de choses, comme rendre l’accès au Superchargeurs de Tesla moins chers pour tout le monde.

BYD Tang L avec la recharge en 5 minutes en Chine

La recharge est un point très important lorsque l’on envisage d’acheter une voiture électrique. C’est d’ailleurs un aspect qui dissuade encore de nombreux automobilistes. Même si le nombre de bornes est en constante hausse, puisque l’on en compte près de 170 000 rien qu’en France à l’heure actuelle. De quoi rassurer les plus inquiets.

Une nouvelle règle en Chine

Cependant, il faut savoir qu’il n’est pas toujours possible de se brancher où l’on veut avec sa voiture électrique. En effet, certains réseaux de bornes appartiennent à des constructeurs et il n’est possible de les utiliser que si l’on possède un modèle de la marque. C’était par exemple le cas pour les Superchargeurs de Tesla, avant que la marque ne décide de les ouvrir à tout le monde. Cependant, les tarifs sont toujours plus avantageux si vous roulez avec une auto de la marque d’Elon Musk.

En Chine par exemple, les chargeurs installés par Li Auto sont seulement autorisés aux voitures de la marque. Même chose pour les bornes délivrant 1 MW mises en place par BYD. Le but ? Créer une certaine exclusivité pour les clients, et inciter les automobilistes à acheter une marque plutôt qu’une autre pour bénéficier de son réseau.

Mais cela ne plaît pas vraiment au gouvernement chinois. Ce dernier veut désormais mettre le holà sur cette pratique, comme l’explique le site Electrive qui relaie cette information.

Pékin veut en effet que toutes les bornes de recharge haute puissance (HPC) soient désormais accessibles à tous. C’est ce qu’annonce le Bureau général de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) de Chine. Ce dernier a déclaré que les réseaux HPC « devraient être ouverts à tous les utilisateurs sans discrimination ». C’est à dire que l’État veut que tout le monde puisse accéder à toutes les bornes, sans distinction de marque ou de modèle. Et cela devrait aussi se traduire par une harmonisation des prix.

Concrètement, les constructeurs ne pourront en théorie plus faire payer plus cher la recharge aux conducteurs de voitures électriques tierces. Et désormais, il sera possible de brancher n’importe quelle auto sur n’importe quel chargeur. Ce qui confirme le NDRC, qui estime que « le réseau d’installations de recharge à haute puissance construites par les fabricants de véhicules à énergie nouvelle devrait, en principe, être ouvert sans distinction ». Une bonne nouvelle pour les automobilistes, un peu moins pour les marques automobiles.

De quoi se rapprocher un peu plus de l’esprit des stations-services où le plein d’essence ou de diesel est possible quel que soit la voiture, sans tarif différent selon la marque ou le modèle.

Des stations de recharge mieux adaptées

Mais les marques automobiles perdront donc leur exclusivité, ainsi qu’une source de revenu en facturant plus cher la recharge aux autres voitures électriques. Pour le moment, elles n’ont pas réagi à cette annonce, qui pourrait donner des idées aux pouvoirs publics en France et en Europe.

Mais quelle est la raison de cette décision prise par Pékin ? Et bien le gouvernement explique que les opérateur de bornes doivent « renforcer l’internationalisation des normes de recharge à haute puissance et promouvoir le développement coordonné des normes de recharge nationales et internationales ».

Et cela passe par cette ouverture à tous et cette possible uniformisation des tarifs de charge. L’objectif est avant d’optimiser l’utilisation des ressources de recharge et de promouvoir un accès équitable.

Aucune échéance n’a été annoncée pour le moment en ce qui concerne cette décision, mais l’ouverture devrait se faire progressivement. Le gouvernement chinois veut limiter la redondance des bornes de charge et le gaspillage. Car parfois, plusieurs stations haute puissance sont proches, mais elles sont chacune réservées à une marque.

Source : Tesla

Cependant, c’est un peu moins le cas en France, où la plupart sont gérées par des entreprises tierces, comme Electra, TotalEnergies ou Ionity. Même si cette dernière a été fondée par plusieurs constructeurs, l’accès est autorisé à toutes les marques. Mais certains consortiums, comme Ionity, permettent l’accès à des tarifs préférentiels aux marques faisant parties du projet.

L’État chinois souhaite également améliorer les stations, en les rendant multiservives. C’est à dire qu’il veut encourager l’intégration d’activités commerciales ou de restaurations près des sites de charge. Le but ? Améliorer l’expérience des utilisateurs, et inciter les automobilistes à passer à l’électrique.