La Chine va imposer à Tesla de modifier une des fonctions les plus appréciées de ses voitures électriques

Le gouvernement chinois serre la vis sur la conduite à une pédale. Il veut désormais faire évoluer cette fonctionnalité, de plus en plus répandue sur les voitures électriques, afin de réduire les risques d’accidents.

Les pédales de la Volkswagen ID.4

L’automobile a grandement évolué au fil des années, et tout particulièrement depuis l’arrivée des voitures électriques sur le marché. Cette dernière s’est en effet accompagnée de nombreuses innovations, dans de nombreux domaines. Et l’une d’elles concerne directement la conduite. Il s’agit du freinage régénératif, qui se présente sous plusieurs formes.

Une nouvelle réglementation

Ce dernier permet pour mémoire de faire ralentir la voiture lorsque l’on relâche la pédale d’accélérateur. L’énergie ainsi récupérée lors de la décélération est ensuite stockée dans la batterie, et permet d’améliorer sensiblement l’autonomie. Certains constructeurs proposent plusieurs niveaux de régénération, qui peut même permettre d’aller jusqu’à l’arrêt complet. Dans ce cas là, on parle alors de conduite à une pédale (qu’on appelle aussi « one pedal »). Beaucoup de marques proposent ce système, comme Tesla, Nissan ou encore Renault sur sa nouvelle R4 E-Tech que nous avions essayée, entre autres.

Il est possible d’arrêter complètement le véhicule simplement en levant le pied, sans même avoir besoin d’appuyer sur la pédale de frein. Ce qui permet de réduire l’usure des freins, et donc les frais d’entretien, mais aussi de gagner en confort de conduite, particulièrement en ville.

Mais cette fonctionnalité pose quelques petits soucis au gouvernement chinois, comme l’explique le média The Paper. A tel point que ce dernier veut désormais la réguler, en mettant en place une nouvelle norme nationale. Le but ? Mieux encadrer cette technologie pour la rendre plus sûre.

Pour cela, la Chine vient d’annoncer la norme GB 21670-2025, qui s’attaque directement à la conduite à une pédale. Mais en quoi consiste-t-elle exactement ? En fait, elle n’a pas pour but de l’interdire, mais plutôt de réguler son usage. Il est désormais interdit pour les constructeurs de lancer cette fonction par défaut dès le démarrage de la voiture. C’est au conducteur de choisir s’il veut l’activer ou non. Et ce afin qu’il ne soit pas surpris lorsqu’il prend son véhicule, surtout si c’est la première fois.

La Renault 5 E-Tech va bientôt bénéficier du « one pedal » // Source : Renault

Car si l’on ne sait pas comment fonctionne la conduite à une pédale, cela peut s’avérer déroutant. En relâchant d’un coup sec la pédale d’accélérateur comme on le ferait si l’on a besoin de freiner, même doucement, la voiture s’arrête alors avec force. Et cela peut être dangereux si l’on a une autre auto qui nous suit de près.

En parallèle, cette nouvelle mesure décrétée par Pékin « vise à atténuer le risque de réaction tardive des conducteurs à la pédale de frein en cas d’urgence » ; de quoi régler le problème de conducteurs qui n’appuient pas sur la pédale en situation dangereuse, pensant que le « one pedal » s’en occupera. Cela va par exemple forcer Tesla, qui propose cette fonction par défaut, de proposer un nouveau mode de conduite – une simple mise à jour à distance devrait faire l’affaire.

Une mesure de sécurité

Ce n’est pas tout, car la nouvelle norme mise en place par le gouvernement chinois impose désormais « l’allumage des feux stop lorsque la décélération due à la récupération d’énergie dépasse 1,3 m/s² ». Le but est clair : prévenir les autres usagers de la route que la voiture devant eux freine, même si le conducteur n’a pas appuyé à proprement parler sur la pédale. À noter que ce signal doit rester actif tant que la décélération se produit. Ce qui est déjà le cas sur les voitures électriques européennes dotées du freinage régénératif.

De plus, Pékin impose désormais que tous les nouvelles voitures lancées sur le marché soient équipées de l’ABS. Une mesure là encore déjà en vigueur chez nous depuis un grand nombre d’années. Cette nouvelle norme sera mise en œuvre de manière progressive, à partir du 1er janvier 2026. Mais ce n’est qu’au 1er janvier 2027 que la norme concernant la conduite à une pédale entrera en vigueur. Ce sera aussi à cette date qu’elle sera appliquée à toutes les autos, même les modèles déjà lancés sur le marché.

Depuis quelques mois, le gouvernement chinois serre la vis sur les voitures, notamment électrique. En réponse à l’accident mortel ayant impliqué une Xiaomi SU7, Pékin a interdit certaines fonctionnalités de conduite autonome. C’est le cas notamment du stationnement autonome sans conducteur ou de la possibilité d’appeler la voiture à distance. De plus, la Chine a aussi annoncé une nouvelle norme plus sévère sur les batteries avec un objectif : « pas d’incendie, pas d’explosion ».