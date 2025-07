Ikea prévoit de revitaliser sa gamme audio, mais sans Sonos

Ikea s’apprête à transformer son offre domotique, mais aussi de renforcer sa gamme de produits notamment avec de nouveaux produits compatibles avec la norme universelle Matter-over-Thread.

Ikea Nattbad

Il y a quelques années maintenant, Ikea a considérablement diversifié ses activités en se lançant notamment sur les marchés des objets connectés et des produits audio pour la maison. L’enseigne suédoise a ainsi proposé des solutions abordables toujours faciles à installer. Si jusqu’ici la compatibilité de ses produits restait limitée à son propre écosystème, notamment via la passerelle Dirigera et la technologie Zigbee, la marque va maintenant adopter la norme Matter, soutenue par des géants comme Apple, Google, Amazon et Samsung, ainsi que le protocole Thread, reconnu pour sa faible consommation et sa robustesse de connexion.

Pour les produits audio de la gamme Symfonisk dont l’enceinte étagère, lampe de table ou cadre avec enceinte Wi-Fi, par exemple, Ikea collaborait jusqu’ici avec Sonos. Mais récemment, le partenariat est arrivé à son terme.

De nouveaux produits audio déjà disponibles et d’autres à venir

En parallèle, Ikea prévoit de revitaliser sa gamme audio, notamment avec le lancement d’une enceinte Bluetooth appelée Nattbad. Il s’agit d’un modèle au style vintage et au design particulièrement épuré.

Ikea Nattbad // Source : Ikea

Seuls deux boutons en façade permettent son contrôle, outre les possibilités de lecture via l’application de streaming idoine. L’appareil propose ainsi la fonction Spotify Tap qui permet de lancer rapidement votre liste de lecture préférée là où vous étiez arrêté. Appuyez de nouveau sur le bouton et vous changez alors de morceau.

Ikea Nattbad // Source : Ikea

Notez la possibilité de lier plusieurs enceintes avec le mode multienceinte pour diffuser la même musique depuis plusieurs appareils. Les dimensions sont de 17,9 x 12,3 x 9,2 cm.

Ikea Nattbad // Source : Ikea

L’enceinte Ikea Nattbad est disponible pour 40 euros. Elle est déclinée en jaune, rose ou noir.

En outre, Ikea prévoit aussi de lancer sur le marché une enceinte intégrée à une lampe de table. Baptisée Blomprakt, elle sera disponible dès le mois d’octobre pour un prix inférieur à 100 euros, selon The Verge. Elle proposera les mêmes fonctions que l’enceinte Nattbad.

Ikea Blomprakt // Source : Ikea

L’enseigne promet également de nombreux autres produits audio qui sont en cours de développement. Nul doute qu’ils seront dans la même veine que ceux-ci et des précédents misant sur un design épuré, des fonctionnalités complètes, un usage facile et un prix abordable.