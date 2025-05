Fin du partenariat Sonos-Ikea : un coup dur pour une marque déjà fragilisée

Après huit années de collaboration fructueuse, Sonos et Ikea mettent fin à leur partenariat sur la gamme d’enceintes Symfonisk. Cette séparation intervient à un moment particulièrement délicat pour Sonos, qui traverse une période difficile.

La lampe de table avec enceinte Sonos // Source : IKEA

La gamme Symfonisk, qui comprenait des enceintes-lampes, des enceintes-bibliothèques et même des enceintes-cadres, sera donc progressivement retirée des magasins Ikea.

Aucun nouveau produit n’est prévu entre les deux entreprises. Mais rassurez-vous, Sonos continuera d’assurer le support logiciel des produits existants.

Ces produits avaient trouvé leur public grâce à leur double fonction décorative et sonore, et constituaient une porte d’entrée plus abordable vers l’écosystème Sonos.

Sonos face à de multiples difficultés

Cette fin de collaboration s’ajoute à une série de gros défis pour Sonos.

Déjà, Sonos prend de plein fouet les frais de douane américains sur ses activités. L’entreprise américaine devrait annoncer des résultats financiers très mauvais pour ce début d’année 2025.

L’entreprise a également dû faire face à une énorme crise de confiance suite au lancement désastreux de sa nouvelle application mobile en 2024. Les nombreux bugs et problèmes de performance ont terni sa réputation auprès de ses clients fidèles… ce qui a entraîné la démission du CEO et de beaucoup de salariés de l’entreprise.

Plus révélateur encore de ses difficultés, Sonos a récemment annulé le développement de son lecteur vidéo, un projet pourtant attendu depuis longtemps. Cette décision marque une volonté de « revenir à l’essentiel » et de se concentrer sur son cœur de métier : l’équipement audio.

