Crise chez Sonos : pourquoi ils ont tué leur projet star de 2025

Un lecteur vidéo signé Sonos ? Oubliez ça, le projet est mort. The Verge publie l’info, mais la marque joue la carte du silence.

Sonos, c’est un nom qui résonne dans nos salons grâce à ses enceintes connectées, mais aussi dans un casque audio. Mais voilà, l’entreprise vient de mettre un gros stop à un projet qui aurait pu changer l’avenir de la marque : un lecteur vidéo, un petit boîtier pour regarder des films ou jouer à des jeux, avec le son Sonos en bonus.

Sauf que, officiellement, Sonos n’a jamais évoqué ce projet. L’information nous vient de Chris Welch, journaliste chez The Verge, qui a publié l’info ce mercredi 12 mars.

D’après lui, ce lecteur vidéo, baptisé en interne « Pinewood », était censé être le gros lancement de Sonos pour cette année. Le projet était bien avancé : des mois de tests en version bêta, une équipe dédiée, bref, tout semblait prêt pour une sortie en fanfare.

Mais lors d’une réunion interne avec tous les employés, les patrons ont lâché la bombe : Pinewood, c’est fini. L’équipe qui travaillait dessus va être envoyée sur d’autres missions, et Sonos range son rêve de vidéo au placard « pour l’instant », selon les mots du CEO par intérim, Tom Conrad.

Pinewood : un projet ambitieux dans l’ombre

Pinewood, c’était quoi au juste ? Imaginez un petit appareil, un peu comme un Roku ou une Amazon Fire TV, mais avec la patte Sonos : un son au top grâce à une connexion parfaite avec leurs enceintes. L’idée était de se lancer dans la cour des grands – Apple, Amazon, Google – qui dominent déjà le marché des boîtiers de streaming. Sauf que, d’après The Verge, certains chez Sonos avaient peur que ce soit un flop. Du coup, plutôt que de risquer une bataille perdue d’avance, l’entreprise a préféré couper court.

Ce qui rend cette annulation encore plus intrigante, c’est que Sonos n’a jamais confirmé l’existence de Pinewood. Officiellement, rien. Quand The Verge a posé la question, la porte-parole Erin Pategas a botté en touche : « On ne parle pas de nos plans futurs« . Elle a juste glissé que leur partenariat avec The Trade Desk, la boîte qui développait le système d’exploitation du lecteur, continuait. Donc, Pinewood est mort, mais la relation avec ce partenaire reste en vie. Peut-être un indice pour un autre projet ? Mystère pour l’instant.

Sonos a vécu un cauchemar

2024 a été rude pour Sonos : la nouvelle application mobile a été un cauchemar pour les clients, mais aussi pour Sonos : des licenciements, le départ de la direction et une réputation à redorer. Tom Conrad, qui a pris les rênes en intérim, veut remettre l’entreprise sur les rails. Et visiblement, cela passe par un gros ménage dans les priorités. Exit Pinewood, place à la mission numéro un : réparer leur logiciel et reconquérir les clients.

Ce choix laisse quand même un vide. Sonos avait sorti la barre de son Arc Ultra et le Sub 4 fin 2024, mais pour la seconde moitié de 2025, il n’y a plus rien de gros au programme. Annuler un projet aussi avancé, cela coûte cher, mais cela coûte aussi en moral pour les équipes. Mais d’un autre côté, cela montre que Sonos préfère jouer la prudence plutôt que de se lancer tête baissée dans un marché ultra-concurrentiel. Une décision sage ou un aveu de faiblesse ?