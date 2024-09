Sonos Arc Ultra et Sub 4 : voici les futurs produits home cinéma

Alors que Sonos peine à se remettre du fiasco de sa dernière mise à jour logicielle, voilà que de nouvelles fuites évoquent les prochains produits : l’Arc Ultra et le Sub 4.

Alors que Sonos tente encore de se remettre de la tempête provoquée par sa désastreuse mise à jour logicielle, voilà que de nouvelles fuites viennent mettre un coup de projecteur sur la marque.

L’Arc Ultra et le Sub 4, les deux produits phares que l’entreprise avait mis en pause, se dévoilent enfin. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Sonos n’a pas chômé pendant cette période trouble.

L’Arc Ultra, successeur de la barre de son Arc (2020), arrive. Avec un design légèrement retravaillé et surtout l’intégration de la mystérieuse « technologie Sound Motion », Sonos semble prêt à en mettre plein les oreilles à la concurrence. Mais attention, ces innovations ont un prix : on parle d’un tarif de 999 dollars. Un positionnement clairement haut de gamme.

Sound Motion : la nouvelle arme secrète de Sonos ?

Mais qu’est-ce donc que cette fameuse technologie Sound Motion ? Pour comprendre, il faut remonter à 2022, lorsque Sonos a fait l’acquisition de Mayht, une start-up néerlandaise spécialisée dans les transducteurs audio.

En clair, ce sont les composants qui transforment le signal électrique en ondes sonores. La promesse ? Un son puissant et immersif à partir de composants compacts.

Concrètement, cela devrait se traduire par une barre de son capable de délivrer des basses profondes et un son enveloppant, le tout sans avoir besoin d’un caisson de basses externe. Du moins en théorie. Car si la technologie Sound Motion semble prometteuse sur le papier, il faudra attendre les tests pour juger de son efficacité réelle.

Le Sub 4 : l’évolution dans la continuité

Aux côtés de l’Arc Ultra, Sonos prépare également le lancement du Sub 4, nouvelle itération de son célèbre caisson de basses. Si les changements semblent moins révolutionnaires ici, on note tout de même l’apparition d’une finition mate qui devrait plaire aux amateurs de design épuré (plus simple à entretenir). Reste à voir si les performances seront à la hauteur des attentes, surtout face à une concurrence de plus en plus féroce sur ce segment.

L’association de l’Arc Ultra et du Sub 4 promet en tout cas une expérience sonore immersive pour les cinéphiles et les mélomanes. Pour le Sub, on s’attend à un tarif de 799 dollars.

Mais à quel prix ? Sonos n’a jamais été connu pour ses tarifs agressifs, et la situation économique actuelle pourrait rendre le positionnement de ces nouveaux produits délicat.

Un lancement sous haute tension

Ces fuites interviennent dans un contexte pour le moins tendu chez Sonos. L’entreprise peine encore à se remettre du fiasco de sa nouvelle application, lancée prématurément en mai dernier. Bugs à répétition, fonctionnalités manquantes, interface peu intuitive… Les utilisateurs n’ont pas manqué de faire entendre leur mécontentement. À tel point que le PDG Patrick Spence a dû prendre la parole publiquement pour s’excuser et annoncer le report de certains lancements produits.

En coulisses, l’ambiance n’est guère meilleure. Comme le précise The Verge, des sources internes font état d’un moral en berne chez les employés, beaucoup pointant du doigt les décisions hasardeuses de la direction. Le directeur des produits, Maxime Bouvat-Merlin, cristallise notamment les critiques. On lui reproche d’avoir privilégié les deadlines au détriment de la qualité, il aurait ignoré les avertissements des équipes techniques.