Narwal, la marque d’aspirateur robot qui monte, joue à fond la carte des Prime Day

Vous attendiez les Prime Day pour acquérir un aspirateur robot ? Les appareils Narwal sont dans la sélection Amazon avec des promotions allant jusqu’à plus de 50 %. Mais attention, ces promotions ne durent que jusqu’au 13 juillet.

S’il y a bien une corvée encore plus pénible à l’approche des vacances, c’est celle du ménage. À l’heure où votre transat, une bonne citronnade et une petite glace sont les seules choses auxquelles vous aspirez, l’entretien de votre logement n’est clairement plus dans vos priorités. Et si on vous disait que cette corvée peut être menée de manière autonome par votre aspirateur ?

C’est la promesse de Narwal durant ces Prime Day. Le constructeur s’engage non seulement à vous offrir des aspirateurs robots parmi les plus performants, mais en plus il le fait à prix doux jusqu’au 13 juillet. Parmi les produits en promotion, on retrouve les best-sellers du constructeur comme :

L’aspirateur Freo X Ultra, meilleur rapport qualité/prix de Narwal passe de 899 à 429 euros ;

; L’aspirateur laveur le plus complet selon Narwal, le Freo Z Ultra passe de 999 euros à 599 euros ;

; le Freo Z10, excellente alternative au Z10 Ultra passe de 899 à 649 euros .

. Enfin, l’aspirateur robot Freo Z10 Ultra, le plus premium du constructeur, passe de 1299 à 949 euros ;

Freo Z10 Ultra : le meilleur de Narwal pour une maison impeccable

Parmi tous les produits de Narwal, le Freo Z10 Ultra est celui qui propose les meilleures performances. Il possède en effet la plus grosse puissance d’aspiration de la gamme avec 18 000 Pa au compteur. De quoi venir à bout sans effort de la poussière, des poils d’animaux et de tous les petits débris secs de nourriture qui chuteraient au sol.

Ceux qui ont les cheveux longs et/ou des animaux chez eux profiteront également de la technologie anti-enchevêtrement DualFlow de Narwal qui évite aux poils de toute longueur de s’emmêler dans la brosse lors de l’aspiration.

Il est également capable d’éviter les obstacles avec précision grâce à ses deux caméras frontales équipées de la technologie NarMind Pro. Il apprend rapidement de votre maison et de la disposition de vos meubles ou des petits objets qui trainent pour adapter son nettoyage en fonction. Dans sa mémoire, il a pré-enregistré pas moins de 200 objets qu’il peut reconnaitre. Il évitera donc presque tout ce que vous pourriez laisser trainer dans votre maison. Mieux, grâce à son système AI DirstSense 2.0, il est capable de détecter intelligemment le moindre grain de poussière, même le plus caché.

Côté lavage des sols, le Freo Z10 Ultra assure un nettoyage impeccable des pièces jusqu’au moindre recoin grâce à sa technologie de serpillières amovibles EdgeReach qui atteignent les coins sans souci.

Le Freo Z10 Ultra assure enfin une vidange de la poussière autonome grâce à sa station de charge, et vous promet une tranquillité de 120 jours avant de devoir vider le bac à poussière. Une station qui permet la vidange, mais pas que. Neuf-en-un, elle gère, entre autres, le nettoyage et le séchage des serpillières, une désinfection de ces dernières par eau électrolysée ou encore une distribution autonome du détergent dans le robot aspirateur laveur.

En ce moment, le Freo Z10 Ultra est au prix de 949 euros pendant les Prime Day et jusqu’au 13 juillet.

Freo X Ultra : le bon rapport qualité/prix

Si son petit prix de 429 euros pendant les Prime Day est un atout majeur, il est loin d’être le seul. Fort d’une bonne aspiration de 8 200 Pa, le Freo X Ultra ne laisse aucune poussière dans votre maison. Sa brosse certifiée anti-enchevêtrement assure qu’aucun poil ou cheveu ne s’accroche.

Narwal promet également une gestion optimisée de la poussière grâce à son système de compression des résidus. Le constructeur garantit ainsi 7 semaines de tranquillité. Et pour détecter les obstacles et analyser l’espace, le constructeur compte sur un système LiDAR situé sur le robot et sur trois caméras situées à l’avant et sur les côtés du robot. De quoi avoir une vision d’ensemble de votre maison.

Sa station d’entretien, enfin, permet une maintenance autonome de votre robot aspirateur. Elle assure la recharge du produit, le nettoyage et séchage des serpillières et la distribution automatique du détergent.

En ce moment, le Narwal Freo X Ultra est à seulement 429 euros.

Freo Z Ultra : il fait tout ou presque

Dans la série Z, le Z Ultra offre une expérience de nettoyage plus que complète. Avec son aspiration de 12 000 Pa et son système anti-enchevêtrement, il assure un nettoyage des résidus secs efficace sans risque de voir poils et cheveux s’emmêler dans ses brosses.

Il partage par ailleurs avec le Z10 Ultra de nombreuses caractéristiques comme sa station d’accueil tout-en-un. Ils ont également le même réservoir qui assure 120 jours de collecte de la poussière ainsi que le même système de détection de la saleté boosté à l’IA.

Ils nettoient tous deux également les serpillières à l’eau chaude jusqu’à 75 °C pour assurer une élimination de la majorité des microorganismes.

Pour être au niveau de son cousin, il ne lui manque finalement que quelques pascals d’aspiration et les dernières avancées logicielles du constructeur. Pour tout le reste, le Freo Z Ultra reste un choix premium pour ceux qui veulent un intérieur rutilant de propreté.

En ce moment, le Narwal Freo Z Ultra est au prix de 599 euros.

Freo Z10 : L’entre-deux parfait

Vous avez du mal à choisir entre le Z10 Ultra et le Z Ultra ? Le Freo Z10 est fait pour vous. Il combine l’efficacité du Z Ultra, avec quelques améliorations notables dont certaines sont communes au Z10 Ultra.

Il est d’abord plus puissant que le Z Ultra avec 15 000 Pa d’aspiration. Il profite par ailleurs de la technologie DualFlow du Z10 Ultra, qui évite plus efficacement aux cheveux de se coincer dans la brosse. Les deux modèles ont également en commun leur capteur de particule, assurant une aspiration plus efficace des petites poussières.

En commun avec le Z10 Ultra, il faut aussi souligner la présence de la technologie EdgeReach qui assure de ne laisser aucun espace entre les plinthes et la serpillière de lavage.

Pour le reste, le Z10 est très bien équipé :

lavage des serpillières à l’eau chaude ;

distribution automatique du détergent ;

élévation des serpillières à 12 mm ;

contournement des obstacles grâce à un système de lumière 3D bidirectionnel.

En ce moment, le Narwal Freo Z10 est à un prix de 649 euros.

Un SAV situé à proximité

Bon à savoir enfin, la marque a récemment ouvert un centre SAV à Berlin pour permettre à ses clients européens de profiter d’un service après-vente de proximité. Le constructeur prévoit ainsi une garantie de deux ans sur ses produits avec des réparations dans son centre berlinois utilisant des pièces d’origine Un atout non négligeable pour qui veut conserver son électroménager longtemps.