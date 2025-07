Grâce au Prime Day, on peut s’offrir un robot aspirateur performant à moins de 100 €

Si les robots aspirateurs efficaces sont généralement très coûteux, certains modèles d’entrée de gamme bien moins chers ont aussi de bons arguments. C’est le cas de l’Eufy G50, qu’Amazon propose à 99 euros au lieu de 129 euros pendant son Prime Day.

L’Eufy G50 fait partie des robots aspirateurs qui vont à l’essentiel. Ce modèle a beau ne pas être doté de mille technologies avancées, il propose tout de même les caractéristiques de base qu’on attend d’un tel appareil : puissance suffisante pour ne faire qu’une bouchée des poussières, navigation dynamique, brosse démêlante ou encore bonne autonomie. Son vrai point fort ? Son prix, qui n’excède pas 100 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Ce qu’il faut retenir de l’Eufy G50

Une brosse rotative démêlante intégrée

Une puissance de 4 000 Pa avec un mode Boost pour les tapis

Une autonomie de 2 heures

Au lieu de 129 euros, le robot aspirateur Eufy G50 est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros sur Amazon.

Un robot qui nécessite peu d’entretien

L’Eufy G50 est un robot aspirateur qui a comme premier avantage d’être assez compact. Avec son épaisseur de 81 mm, il devrait pouvoir passer sous les meubles et les canapés sans problème. Il est même capable de franchir des obstacles d’une hauteur maximale de 18 mm. Pratique pour ne pas être coincé devant une barre de seuil ou un tapis un peu épais.

Dans ses entrailles, on trouve une brosse rotative dotée d’un peigne assez ingénieux, puisqu’il va démêler les cheveux aspirés et qui pourraient s’enchevêtrer sans cette technologie. Ainsi, plus besoin de se fatiguer à enlever un par un des cheveux ou des poils capturés dans la brosse. Autrement, le robot se connecte à votre smartphone grâce au Bluetooth, et sur l’application, vous pourrez planifier des horaires de nettoyage ou programmer un nettoyage localisé.

Une bonne puissance pour tous les sols

Attention : ce modèle n’étant pas équipé d’un capteur LiDAR, il n’est pas capable de créer une cartographie précise des pièces de votre domicile. Il se contente d’une simple navigation gyroscopique, ou dynamique, qui lui permet de se déplacer méthodiquement en évitant les obstacles. Vous ne pourrez donc pas non plus créer de zones interdites ou de zones à nettoyer sur l’application. En revanche, si vous souhaitez que le G50 insiste sur une zone en particulier, vous pourrez le déplacer manuellement sur la surface en question et activer un nettoyage localisé depuis l’application.

Concernant ses performances d’aspiration, le G50 nous offre une belle puissance de 4 000 Pa ; de quoi ne faire qu’une bouchée des miettes, poussières et poils d’animaux en un seul passage. Et grâce à la technologie BoostIQ, le robot peut, dès qu’il détecte un tapis, augmenter automatiquement sa puissance pour rendre le nettoyage plus efficace. Le tout, avec un niveau sonore assez bas de 55 dB. Enfin, côté endurance, Eufy promet une autonomie de 120 minutes. En cas de batterie faible, le robot peut retourner seul à sa station de charge, et reprendre sa mission là où il s’était arrêté une fois le chargement terminé.

