Amazon retire déjà 100 € au récent robot aspirateur de Xiaomi, le Vacuum X20 Max

Le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max est l’une des rĂ©centes sorties en matière d’aspirateur autonome vous facilitant les tâches mĂ©nagères. Cette rĂ©fĂ©rence perd 100 euros sur Amazon, faisant descendre son prix de base de 649 euros Ă 549 euros lors des ventes flash de printemps.

Les aspirateurs robots, c’est un marchĂ© occupĂ© par de nombreuses firmes telles que Roborock, Dreame ou Ecovacs, chacune essayent Ă leurs manières de se dĂ©marquer en fourrant leurs dispositifs d’une myriade de fonctionnalitĂ© tout en essayant de garder un bon Ă©quilibre sur le rapport qualitĂ©-prix. Xiaomi dans tout ça ? L’entreprise touche Ă tout (qui pulvĂ©rise les records avec sa voiture) est bien placĂ© dans le top des rĂ©fĂ©rences en matière de robots aspirants.

Le très rĂ©cent Xiaomi Robot Vacuum X20 Max est un pĂ©riphĂ©rique multi-usage, capable d’aspirer, de laver Ă l’eau chaude et de sĂ©cher les sols, c’est l’un des prĂ©tendants pour vous remplacer pour le nettoyage de votre foyer. Il est d’autant plus recommandable pendant les bonnes affaires de printemps qui ont lieu sur Amazon, oĂą le robot prend un 15% de rĂ©duction.

Qu’y a-t-il dans ce X20 Max ?

3-en-1, il aspire, lave et sèche les sols

Une puissance d’aspiration de 8000 Pa

Une navigation laser par LiDAR

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Au lieu de 649 euros, le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max est aujourd’hui disponible en promotion Ă 549 euros sur Amazon.

Une grosse aspiration pour un appareil tout-en-un

Le X20 Max de Xiaomi s’Ă©toffe d’une puissance d’aspiration de 8000 Pa, lui permettant d’aspirer avec brio les poussières, cheveux et autres particules qui parsèment vos sols. Il peut Ă©galement s’attaquer aux zones difficiles d’accès grâce Ă ses lavettes et Ă un bras extensible jusqu’Ă 40 mm, idĂ©al pour nettoyer les plinthes ou les murs.

En plus de laver les sols, ces lavettes possèdent un mĂ©canisme astucieux qui dĂ©tecte automatiquement la prĂ©sence d’un tapis dans leur sillage. Lorsqu’un tapis est identifiĂ©, les lavettes se rĂ©tractent immĂ©diatement afin de ne pas le mouiller, garantissant ainsi un nettoyage efficace et sĂ©curisĂ© sur tous les types de surfaces.

Une station imposante oui, mais pour une bonne raison

La base de recharge du Xiaomi Robot Vacuum X20 Max prend un peu place, mais cela garanti une certaine autonomie pour le robot. Elle est composĂ©e d’un rĂ©servoir d’eau propre, un autre d’eau sale et une trappe pour accĂ©der au sac Ă poussière. La station peut ainsi laver les serpillères Ă l’eau chaude, et cela, jusqu’Ă 55 degrĂ©s. Un système de sĂ©chage rapide Ă air chaud vient complĂ©ter la configuration du dock, ne vous donnant que très peu d’intervention si ce n’est changer l’eau ou vider le sac Ă poussière lorsque vous recevrez la notification dans l’application Xiaomi Home.

CĂ´tĂ© design, Xiaomi ne rĂ©invente par la roue en restant sur un form factor classique arrondi, mais efficace donnant au robot le moyen de se faufiler dans les endroits les plus difficiles d’accès, sa navigation LiDAR et ses nombreux capteurs lui permettent d’Ă©viter les obstacles et de faire demi-tour lors d’une arrivĂ©e près d’un escalier. Pour la batterie, le X20 Max est pourvu d’un module de 5200 mAh, ce qui lui donne un peu plus de 120 minutes de nettoyage en mode standard, ce qui est suffisant mĂŞme pour les grandes maisons, sauf si vous avez un château.

Afin de comparer le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots du moment.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.