Jusqu’à -45 % : Tineco destocke ses aspirateurs-balais lavants pendant le Prime Day Amazon

Si vous attendiez pour investir dans un aspirateur-balai lavant, le Prime Day Amazon est le moment idéal. La marque Tineco, reconnue pour ses produits parmi les plus efficaces, propose jusqu’à 45 % de remise sur sa gamme.

Source : Tineco

Marre de la routine aspirateur et serpillère ? Vous voulez ne faire qu’un passage pour nettoyer à fond, le tout sans mouiller vos chaussettes en attendant le séchage des sols ?

C’est le bon moment pour tenter l’expérience des aspirateurs-balais Tineco. Pendant le Prime Day Amazon, le spécialiste du ménage casse le prix de ses modèles phares. Cerise sur le gâteau : avec le code promo TINPRIME25, un rabais supplémentaire de 6 % sera appliqué.

Retrouvez ces réductions sur Amazon jusqu’au 11 juillet :

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra : l’aspirateur-balai lavant flexible

Le Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra joue dans la cour de son illustre prédécesseur, le FLOOR ONE Stretch S6, et présente quelques évolutions intéressantes. Il utilise toujours de l’eau chauffée à 85 degrés pour arriver à bout des tâches les plus incrustées sur vos sols. En l’associant à une forte puissance d’aspiration et un nettoyage à l’eau claire de la brosse à chaque rotation, il propose un nettoyage impeccable.

Rien ne résiste au Tineco FLOOR S7 Stretch Ultra. // Source : Tineco

Parmi les innovations, il intègre un système d’autopropulsion et ses réservoirs ont été repositionnés judicieusement sur la tête de l’aspirateur (au lieu du manche). Il est alors bien plus facile à manipuler que des aspirateurs du même poids. Son manche inclinable à 180° ajoute à la maniabilité de l’aspirateur, qui se faufile partout sans effort, même sous les meubles les plus étroits.

Source : Tineco

Par ailleurs, Tineco a ajouté des fonctionnalités intelligentes qui ajustent automatiquement le débit de vapeur selon le degré de saleté. La capacité des réservoirs et des batteries a aussi été revue à la hausse. En associant ces caractéristiques, l’autonomie grimpe jusqu’à 50 minutes.

Le Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra est le compromis idéal pour celles et ceux en quête d’innovation sans en payer le prix fort. Il est proposé à 393,86 euros (au lieu de 699 euros) avec le code TINPRIME25 sur Amazon, jusqu’au 11 juillet.

Découvrir le Tineco FLOOR One S7 Stretch Ultra en promotion TINPRIME25

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 : un aspirateur lavant compact et efficace

Le Tineco FLOOR ONE Stretch S6 a déjà prouvé sa valeur, et reste parmi les aspirateurs-balais lavants bénéficiant d’un des meilleurs rapports qualité-prix durant les Prime Day. Toujours efficace et maniable, il se faufile facilement sous les meubles et dans les espaces restreints où les aspirateurs classiques peinent à passer.

Source : Tineco

Comme son successeur le Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, la brosse du FLOOR ONE S6 affleure les bords de la tête de l’aspirateur. Le nettoyage est ainsi assuré jusqu’au bord des plinthes. Il s’incline aussi à 180 degrés pour passer partout.

Il est équipé du système d’auto-nettoyage FlashDry, qui sèche automatiquement le rouleau en quelques minutes seulement, vous évitant ainsi la corvée de nettoyage et empêchant l’apparition d’odeur émanant de la brosse lavante.

Source : Tineco

Les qualités éprouvées du Tineco FLOOR ONE Stretch S6 en font le choix idéal pour tous ceux qui recherchent la performance pour un budget serré. Son prix baisse à 327,06 euros avec le code TINPRIME25 sur Amazon (au lieu de 599 euros), jusqu’au 11 juillet.

Découvrir le Tineco FLOOR One S6 en promotion TINPRIME25

Tineco FLOOR ONE S9 Artist : le fleuron de la gamme pour un prix plancher

Présenté en janvier dernier au CES de Las Vegas, le salon international de l’électronique grand public, le Tineco FLOOR ONE S9 Artist rassemble le meilleur des technologies de chez Tineco.

Il est capable de se déplier à 180° et grâce à sa hauteur de 12,85 cm, il n’a aucun mal à déloger la poussière cachée sous les lits et les meubles, même dans les coins et le long des plinthes. Avec 22 000 Pa de puissance d’aspiration, un record sur le marché, rien ne lui résiste.

Source : Tineco

Les propriétaires d’animaux n’ont pas à s’inquiéter : sa technologie DualBlock Anti-Tangle empêche les poils et les cheveux de venir s’enrouler autour de la brosse et d’entraver son fonctionnement. Pour nettoyer avec une brosse toujours propre, le FLOOR ONE S9 Artist la rince en permanence pendant l’utilisation.

Rien n’est laissé au hasard sur le Tineco FLOOR ONE S9 Artist. Outre son élégant design (c’est rare sur le marché), il recule aussi automatiquement de quelques centimètres après son arrêt pour effacer les ultimes tâches d’humidité. Malin.

Source : Tineco

Le Tineco FLOOR ONE S9 Artist est le choix haut de gamme. Il ne coûtera pourtant que 563,06 euros au lieu de 899 euros, sur Amazon jusqu’au 11 juillet.

Les autres remises Tineco des Prime Day

Tineco propose encore d’autres remises pendant le Prime Day Amazon. Vous pouvez ainsi retrouver le PURE ONE STATION 5 Plus à prix cassé. L’aspirateur-balai sans fil combine une puissance d’aspiration de 175 W et une brosse-rouleau qui garantissent un nettoyage en profondeur.

Source : Tineco

Grâce à sa station de recharge nettoyante, l’aspirateur sera comme neuf à chaque utilisation. Pendant le Prime Day, il est proposé à 327,06 euros sur Amazon (au lieu de 459 euros) avec le code TINPRIME25.

Retrouver le Tineco PURE ONE STATION 5 Plus sur Amazon TINPRIME25

La marque n’oublie pas les personnes qui préfèrent les moquettes et les tapis : le nettoyeur de tapis intelligent Tineco CARPET ONE Cruiser est idéal pour tout laver en un seul passage, même dans les foyers avec des animaux. Il est à retrouver sur Amazon pour 525,45 euros jusqu’au 11 juillet, avec le code promo TINPRIME25.