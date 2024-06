Cet aspirateur est capable de faire des 180°, et ça change tout

Un appareil capable de se glisser sous un lit ou un canapé, voilà ce que propose Tineco avec son Floor One Stretch S6. Une fonctionnalité qui paraît banale, mais qui représente une sacrée avancée dans le petit monde des aspirateurs lavants.

Nous l’avons déjà répété à maintes reprises : les aspirateurs lavants sont sans doute l’une des innovations ménagères les plus pratiques qui soient dans la mesure où ils permettent de nettoyer et laver les sols en un seul et même passage. Mais, aussi pratiques soient-ils, ils souffrent encore de certains écueils, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à certaines configurations spatiales ou meubles peu coopératifs. La raison ? Une tête de lavage souvent imposante qui, si elle fait bien son travail, ne peut le faire dans les coins les plus exigus ou bas.

Un problème loin d’être négligeable dans la mesure où la poussière à une fâcheuse tendance à se glisser pile-poil dans les endroits les moins exposés. Un problème qui devrait toutefois être amené à disparaître grâce notamment à Tineco et ses produits à la pointe de l’innovation ménagère. C’est par exemple le cas d’un Floor One Stretch S6. Un aspirateur lavant à la tête de nettoyage compacte, et dont le corps peut s’incliner à 180 degrés pour aller rejoindre les recoins les plus bas et les plus obscurs. Proposé aux alentours de 599 euros, cet appareil sera visible du 5 au 7 juin prochain au pop-up store parisien de Tineco.

Un aspirateur laveur qui passe VRAIMENT partout

La manœuvrabilité, c’est sans doute le gros point fort de cet appareil par rapport à la plupart des modèles présents sur le marché. Tineco a en effet décidé de mettre le paquet sur cet aspect afin d’offrir une expérience de nettoyage encore plus poussée qu’à l’habitude. Pour ce faire, le constructeur a travaillé essentiellement sur deux aspects.

Pour commencer, le design de la tête d’aspiration a été retravaillé pour gagner en finesse et assurer un nettoyage impeccable sur trois côtés. La brosse est ainsi capable de s’approcher jusqu’à 0,5 cm des murs afin de récupérer la saleté dans les moindres recoins. Afin d’assurer un nettoyage souple et sans accrocs, Tineco a aussi ajouté deux petites roues d’assistance qui viennent suppléer le rouleau motorisé. De quoi tirer et pousser l’appareil pour l’envoyer dans les recoins sans forcer.

Mais c’est le design global de l’appareil qui permet au Floor One Stretch S6 de se positionner comme l’un des plus complets de sa catégorie. Tineco a entièrement revu le châssis de son aspirateur laveur pour lui permettre de se glisser sous les meubles. Comment ? Tout simplement en lui offrant la possibilité de s’incliner à 180° pour s’aplatir complètement au sol, pour atteindre une hauteur de 13 cm seulement. Un petit exploit permis par une charnière à grande amplitude et surtout, un réservoir d’eau au design inédit.

Son originalité : un système de séparation des eaux sales à trois couches qui permettent non seulement de protéger le moteur lorsque l’appareil est couché, mais aussi de conserver une aspiration constante dans cette position. Quant au réservoir d’eau propre, il a été installé directement sur la tête d’aspiration pour faciliter les déplacements et l’inclinaison du corps de l’appareil.

Pas de sol propre sans aspirateur impeccable

C’est l’autre point sur lequel Tineco a mis l’accent avec son Floor One Stretch S6. Afin d’offrir une expérience de nettoyage la plus poussée qui soit, il est nécessaire que l’aspirateur lui-même soit d’une propreté irréprochable (ce qui n’est pas simple lorsque l’on traite avec des eaux souillées et des brosses humides).

Durant la phase de nettoyage, le Floor One Stretch S6 met pleinement à profit la technologie MHCBS développée par Tineco. Cette dernière permet de rincer en permanence la brosse avec de l’eau propre afin d’éviter l’accumulation de saleté sur cette dernière. Les eaux sales sont quant à elles immédiatement raclées et aspirées par l’appareil pour laisser des sols propres et sans traces. Le système iLoop du constructeur est aussi de la partie, pour détecter la saleté présente et ajuster la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse de rotation des brosses.

Si la phase de nettoyage des sols est extrêmement importante, celle de nettoyage de l’appareil l’est tout autant lorsque l’on parle d’aspirateur lavant. Outre la vidange du réservoir d’eaux sales, qui se fait manuellement, le nettoyage des brosses est crucial afin d’éviter le développement des moisissures, et donc des mauvaises odeurs.

C’est là qu’intervient le système d’auto-nettoyage FlashDry. Il se déroule en deux étapes qui utilisent d’une part, de l’eau chauffée à 70 degrés pendant deux minutes, puis d’autre part, un air lui aussi chauffé à 70 degrés. De quoi assurer un rinçage puis un séchage complet et profond de la brosse et du tube d’aspiration. Durant tout le processus, la brosse effectue des rotations vers l’avant et l’arrière, histoire qu’aucune saleté n’y reste nichée.

Et si vous alliez découvrir le Floor One Stretch S6 en personne ?

Le Floor One Stretch S6 vous fait de l’œil, mais vous hésitez encore ? Tineco a peut-être une solution pour vous. Du 7 au 9 juin prochain, le constructeur ouvre son premier pop-up store à Paris. L’occasion de découvrir les produits de la marque plus en profondeur grâce à une équipe d’experts présente sur place et la possibilité de tester différents modèles.

L’occasion aussi pour Tineco de proposer à ses visiteurs diverses offres et promotions exclusives sur une sélection de produits. Pour découvrir cette boutique éphémère, rendez-vous du 7 au 9 juin au 24 rue Beaubourg dans le troisième arrondissement de Paris. Le Floor One Stretch S6 quant à lui est d’ores et déjà disponible à la précommande pour 599 euros.