Galaxy S9 FE : dernière chance pour obtenir cette tablette Samsung à moitié prix

Les promos d’anniversaire d’AliExpress touchent à leur fin. Par chance, nous avons déniché les dernières affaires à saisir, comme celle sur la tablette Samsung Galaxy S9 FE.

Depuis le 17 mars, AliExpress célèbre en grande pompe ses 15 ans et propose pour l’occasion des remises exceptionnelles sur une large sélection de produits tech. Si cette opération prend fin le 26 mars à 23h59 et que de nombreuses références sont déjà en rupture de stock, il est encore possible de faire quelques bonnes affaires.

Découvrez donc notre top 6 des meilleurs bons plans tech à saisir de toute urgence sur AliExpress :

Galaxy Tab S9 FE : la pépite de ces promos d’anniversaire AliExpress

En marge de ses tablettes premium Galaxy Tab S9, Samsung propose un modèle « FE » bien plus abordable, mais non moins performant. Pour les 15 ans d’AliExpress, celle-ci devient plus accessible que jamais et voit son prix fondre de 530 euros à 293,13 euros. Soit une belle remise de 45 %.

Pour le coût d’une tablette d’entrée de gamme, vous accédez à un modèle aussi endurant que polyvalent. Et si la Galaxy Tab S9 FE profite d’un confortable écran de 10,9 pouces, elle s’avère particulièrement fine et légère avec 6,5 mm d’épaisseur et ses 523 grammes. Parfait pour l’emmener partout avec soi.

Samsung Galaxy Tab S9 FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Surtout que côté activités, les options ne manquent pas. Productivité, multimédia, gaming, ou même graphisme, cette tablette polyvalente convient à tous les usages. La Galaxy Tab S9 FE est d’ailleurs livrée avec un stylet S Pen à haute précision. Voilà un accessoire idéal pour prendre des notes à la volée ou dessiner ses projets. Au besoin, cette ardoise peut aussi être associée à un clavier détachable, comme le Book Cover Keyboard de Samsung.

Samsung Galaxy Tab S9 FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Durant vos déplacements, la Galaxy Tab S9 FE vous permet également de garder le contact avec vos proches grâce à sa webcam de 12 mégapixels capable de filmer jusqu’en 4K. Et aucun risque que cette tablette ne vous lâche en pleine journée, sachant qu’elle profite d’une belle autonomie de 18 heures.

Des codes promo à connaître pour maximiser ses remises

Cette année encore, les vendeurs ont été nombreux à répondre présents pour célébrer l’anniversaire d’AliExpress. Afin de marquer le coup, ils ont appliqué de belles remises sur une grande partie de leur catalogue tech. Accessoires, smartphones, tablettes, consoles de jeu ou même électroménagers, les offres à prix mini ne manquent pas à l’appel.

Mais saviez-vous qu’AliExpress vous donne un moyen supplémentaire de réaliser des économies ? Pour l’occasion, la plateforme d’e-commerce réserve aux lecteurs de Frandroid une série de codes promo exclusifs, permettant d’engranger jusqu’à 70 euros de remises complémentaires. Les voici :

2 € de remise dès 19 € d’achat avec le code FRANDROID02

4 € de remise dès 29 € d’achat avec le code ASFR04

6 € de remise dès 39 € d’achat avec le code FRANDROID06

8 € de remise dès 79 € d’achat avec le code FRANDROID08

20 € de remise dès 159 € d’achat avec le code FRANDROID20

30 € de remise dès 209 € d’achat avec le code ASFR30

40 € de remise dès 239 € d’achat avec le code FRANDROID40

50 € de remise dès 349 € d’achat avec le code FRANDROID50

70 € de remise dès 439 € d’achat avec le code FRANDROID70

Tous ces codes sont valables jusqu’au 26 mars à 23h59 et mieux vaut veiller à rassembler tous vos achats en une seule commande, car ils ne sont pas cumulables. Pour les saisir, tout se passe sur la page dédiée au paiement. Une case prévue à cet effet est disponible juste au-dessus du montant total de votre panier.