Voici comment obtenir jusqu’à -200 euros sur les aspirateurs-balai lavants Tineco pour le Black Friday

Un aspirateur-balai lavant à partir de 239 euros ? Voilà la promesse de Tineco pour ce Black Friday 2024. C’est l’occasion parfaite pour s’équiper, sans mettre à mal ses économies à l’approche de Noël.

Difficile d’imaginer un Black Friday sans les offres compétitives du spécialiste des aspirateurs-balai Tineco. Déjà saluée pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits, la marque casse plus que jamais ses prix à l’occasion du « vendredi noir ».

Retrouvez les meilleures promotions à saisir jusqu’au 2 décembre :

Et en saisissant le code promo TINECOBFPR au moment de valider votre commande, Tineco vous offre en prime 3 % de remise supplémentaire.

Floor One S7 Pro : un aspirateur-balai lavant facile à manier

Si vous souhaitez un sol impeccable sans avoir à fournir le moindre effort, le Tineco One S7 Pro est tout indiqué. Avec son système d’auto-propulsion bidirectionnel SmoothPower et sa conception ultra-fine, cet aspirateur-balai offre une maniabilité à toute épreuve et se rapproche au plus près des murs et des meubles.

L’aspirateur-balai lavant Tineco One S7 Pro est aussu facile à manier que polyvalent // Source : Tineco

Prêt à l’emploi, ce modèle ne requiert aucun paramétrage spécifique, puisqu’il détecte le niveau de saleté et ajuste intelligemment la puissance d’aspiration, le débit d’eau, ainsi que la vitesse du rouleau.

Pour maintenir une hygiène irréprochable et ne pas salir le sol à son passage, le Tineco One S7 Pro aspire en continu l’eau sale, la dirige vers le bac de poussière et frotte la brosse à haute pression pour ôter tous les débris. Une fois posé sur sa base, l’aspirateur-balai s’auto-nettoie automatiquement et en profondeur.

Jusqu’au 2 décembre, cet excellent aspirateur-balai lavant voit son prix chuter exceptionnellement de 699 à 479 euros.

Floor One Stretch S6 : rien ne l’arrête, pas même les meubles bas

Pour nettoyer efficacement son appartement, il est parfois nécessaire de déplacer les meubles ou pire, le lit. Pas avec le Tineco Floor One Stretch S6, celui-ci pouvant s’aplatir à 180° sans perdre la moindre puissance d’aspiration et de lavage. Voilà un gain de temps et d’énergie appréciable. Mieux, doté de mini-roues et d’un manche flexible offrant une souplesse à 45°, l’appareil se déplace aisément, tant vers l’avant que vers l’arrière.

Pratique, il se place à l’horizontale pour laver efficacement sous les meubles // Source : Tineco

Et ce n’est pas son autonomie qui vous ralentira, Tineco promettant jusqu’à 40 minutes d’utilisation avec une charge pleine, soit une durée suffisante pour nettoyer un grand appartement.

De plus, comme le Floor One S7 Pro, le Floor One Stretch S6 maintient également une hygiène parfaite de la serpillère au cours du nettoyage, mais aussi en fin de session. Sa station se charge en effet de nettoyer l’aspirateur en profondeur à 70 °C, du rouleau jusqu’au sommet du bac de saleté.

Pour le Black Friday, cet aspirateur-balai lavant ultra-pratique est disponible à seulement 449 euros au lieu de 599 euros, soit avec une belle remise de 25 %.

Pure One A50S : une aspiration à haute puissance pour venir à bout des gros débris

Aspirer les céréales de son fils tombées sur le sol ou les croquettes de son chien éparpillées à travers la maison n’est pas toujours une mince affaire. D’autant qu’avec un aspirateur standard, le risque d’obstruer le tuyau et d’endommager l’appareil est grand.

Pour parer à tout type de déchets, Tineco a prévu son Pure One A50S. Avec sa puissance de 185 W et son réservoir de 1 litre, il peut accueillir à chaque passage une grande quantité de débris tout en conservant sa performance d’aspiration.

Croquettes, céréales, papiers, cheveux, rien n’arrête le Tineco Pure One A50S // Source : Tineco

C’est aussi un atout indéniable pour déloger les poussières incrustées dans les tapis et moquettes. Et grâce à sa brosse ZeroTangle en forme de V, aucun risque de voir poils et cheveux s’emmêler autour du rouleau puis bloquer l’aspiration.

Dernier atout, le Pure One A50S profite d’une autonomie exemplaire de 70 minutes. De quoi aspirer sans pression toute la maison.

Jusqu’au 2 décembre, Tineco vous permet d’accéder à ce puissant aspirateur-balai avec une belle remise de 20 %, ramenant son prix de 299 euros à tout juste 239 euros.