Aspirateurs intelligents : jusqu’à -400 € sur les derniers-nés de Dreame durant le Black Friday

Le Black Friday débute dans une semaine, mais déjà Dreame affiche jusqu’à 400 euros de réduction sur ses meilleures références de 2024. Aspirateurs, sèche-cheveux, ou encore tondeuse de jardin, le choix est vaste et les prix compétitifs.

Vous connaissez certainement Dreame. Depuis plusieurs années, le constructeur s’est bâti une excellente réputation grâce à la qualité de ses produits, notamment ses aspirateurs balai et robots.

Des produits que vous pouvez déjà obtenir à prix réduit à l’occasion du Black Friday :

Dreame X40 Ultra Complete : le must des aspirateurs-robot lavant

Tous les aspirateurs robots ne se valent pas, alors pourquoi pas opter directement pour un modèle à haute performance ? Justement, noté 8/10 par Frandroid, le Dreame X40 Ultra Complete coche toutes les cases et profite jusqu’au 2 décembre d’une remise de 400 euros ramenant son prix de 1499 à 1099 euros.

Design, le Dreame X40 Ultra Complet est aussi très performant // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Aspirant à une puissance de 12 000 Pa et doté à la fois d’une brosse latérale et d’une serpillère extensible et relevable, ce modèle nettoie la saleté dans les plus petits recoins et au plus proche des plinthes. Sa caméra frontale détecte en prime les tâches les plus tenaces et programme, lorsque c’est nécessaire, un second nettoyage de la zone plus lent et plus profond.

Avec ses serpillère et brossettes extensibles, le Dreame X40 ULtra Complete accède à tous les recoins // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Couplée à une puissante LED et à l’intelligence artificielle, cette caméra s’avère aussi très utile pour aider le Dreame X40 Ultra Complete à se diriger et à éviter les objets jonchés sur le sol. Les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent aussi s’en servir pour surveiller leur fidèle compagnon à distance et éventuellement lancer un nettoyage inopiné en cas d’incident depuis l’application Dreamehome pour Android et iOS.

La station fournie avec l’aspirateur-robot lui offre une autonomie supplémentaire dans ses routines de nettoyage en :

vidant automatiquement le bac de poussière ;

remplissant le robot d’eau propre ;

nettoyant les serpillières à l’eau chaude puis en les séchant à l’air chaud.

Même la base s’auto-nettoie automatiquement pour garantir une hygiène irréprochable.

Enfin, le Dreame X40 Ultra Complete est livré avec une série de consommables supplémentaires comme des serpillères et des filtres. Vous n’aurez donc pas à en racheter au cours de la première année d’utilisation.

Dreame H14 Pro : un puissant aspirateur-balai lavant et facile à manier

Les aspirateurs-balai retrouvent depuis quelques années une place de choix dans les foyers français. Et pour cause, les modèles comme le Dreame H14 Pro sont très pratiques à l’usage. Habituellement disponible à 699 euros, le voilà accessible à seulement 499 euros pour le Black Friday.

Le Dreame H14 Pro peut se positionner à l’horizontale et ainsi se faufiler sous les meubles // Source : Dreame

Malgré son prix plancher, pas question de se passer des technologies avancées qui font le succès de Dreame. Deux-en-un, cet appareil à haute performance aspire le sol à une puissance de 18 000 Pa et le lave simultanément à l’aide de sa brosse rotative.

Très maniable, le Dreame H14 Pro est équipé d’un système de motorisation chargé d’accompagner vos mouvements et peut en prime se positionner à l’horizontale pour vous permettre de laver sans effort sous les meubles. Mieux, cet aspirateur-balai lavant détecte automatiquement le niveau de saleté et adapte en conséquence la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau.

À l’instar des aspirateurs-robot, le Dreame H14 Pro est nettoyé en profondeur par sa base // Source : Dreame

Dernier atout, ce modèle est fourni avec sa station d’accueil et profite d’un nettoyage automatique en profondeur de la brosse à 60 °C, ainsi que d’un séchage à l’air chaud pour éviter le développement de bactéries.

Dreame Z30 : aspirateur-balai ou à main, vous choisissez

Dernier incontournable de notre sélection : l’aspirateur-balai sans fil Dreame Z30. Lancé cet été, cet aspirateur-balai sans fil présente l’avantage de se transformer en aspirateur à main. Parfait pour ôter poils et poussières sur les meubles et les fauteuils, surtout avec la palette d’embouts fournis. La marque a même prévu un mode toilettage pour les animaux de compagnie.

Polyvalent et passe-partout, le Dreame Z30 est en prime à haute performance // Source : Dreame

Comme bon nombre de modèles de la marque, ce modèle détecte automatiquement la quantité de poussière à ôter et ajuste en conséquence la puissance d’aspiration selon trois modes prédéfinis. Sur les moquettes, par exemple, l’appareil peut atteindre une puissance d’aspiration de 310 AW. Et grâce à ses LED placées à l’avant de la brosse, aucune poussière et aucun poil d’animaux ne vous échappera.

Le Dreame Z30 bénéficiant d’une autonomie maximale de 90 minutes, le ménage peut être réalisé en grand et sans avoir besoin de recharger l’appareil à mi-parcours.

Habituellement proposé à 599 euros, ce puissant aspirateur-balai sans fil tombe à 429 euros pour jusqu’au 2 décembre, soit une belle remise de 28 %.